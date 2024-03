România, țara cu cel mai mare potențial eolian din Europa Centrală

Sursele de energie regenerabilă au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE în 2022 (ultimul an pentru care sunt disponibile datele statistice), o creştere cu 3,4 puncte procentuale faţă de 2021 (37,8%) şi mult înaintea altor surse de generare a electricităţii, cum ar fi energia nucleară (sub 22%), gaze (sub 20%) sau cărbune (sub 17%), arată datele Eurostat.

Potrivit acestora, România are cel mai mare potențial eolian din Europa de Sud-Est și Centrală, date confirmate și de Transelectrica, potrivit căreia țara noastră a produs mai multă energie (inclusiv eolieană) decât a consumat.

Capacitatea eoliană onshore existentă în România ar putea permite generarea unei cantități de 2 ori mai mare de electricitate decât consumul actual. Chiar și cu constrângerile existente și având o abordare orientată către optimizarea eficienței financiare a proiectelor, putem genera aproximativ 122.6TWh, valorificând doar capacitatea din cinci județe.

După cum arată datele Transelectrica, mixul energetic pentru producția electricității în Romania (perioada Dec 2022-Dec 2023) arată destul de balansat, cu producția din hidro aprovizionând 32%, urmată de producția din nuclear (20%), hidrocarburi (17%), cărbune (15%), eolian (13%), solar (2%) și biomasă (1%).

Județele cu cel mai mare potențial de energie eoliană

Potențialul eolian reprezintă o serie de calcule, bazat pe două aspecte tehnice: cât de mult bate vântul și indicatorul Full Load Hours (FLH), indicator ce reprezintă numărul total de ore de producție de energie într-un an. Potrivit specialiștilor Science Direct, timpul mediu de producție a turbinelor eoliene onshore este cuprins între 2.000 și 2.300 FLH.

Conform calculelor bazate pe aceste două aspecte, județele cu cel mai mare potențial eolian din România sunt Brăila, Constanța, Tulcea, Galați și Ialomița. Potențialul tehnic global pentru energia eoliană din toate cele cinci județe însumează împreună 98,9 GW, respectiv 249,2 TWh. Aplicând constrângeri suplimentare privind utilizarea terenurilor, potențialul tehnic al celor cinci județe se reduce cu 50%, adică la 48,1 GW sau respectiv 122,6 TWh.

Astfel, chiar și estimarea minimă privind potențialul celor cinci județe din țară este de două ori mai mare decât consumul de energie al întregii țări la acest moment.

În acest sens, ministrul Energiei, Sebastian Burduja susține că „România are tot ce îi trebuie în sectorul energetic şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi, are toate ingredientele să fie un exemplu”.