Ridesharingul a devenit un domeniu mai competitiv iar munca șoferilor a devenit mai puțin profitabilă

Mulți șoferi de la Uber și Bolt spun că transportul cu mașina a devenit mai puțin profitabil decât era înainte, iar unii dau vina pe popularitatea acestei activități.

Un șofer Uber cu jumătate de normă din SUA, care a dorit să își păstreze anonimitatea, a câștigat aproximativ 44.000 de dolari ( 40.100 de euro) în 2022, potrivit documentelor consultate de Business Insider, dar a declarat că veniturile sale au scăzut cu peste 25% anul trecut.

„Mergeam ocazional la aeroport pentru o cursă și mă opream în zonele de așteptare Uber și Bolt în timpul pandemiei”, a declarat șoferul. „În acele nopți, vedeam aceleași opt sau zece persoane care așteptau curse. Acum, parcarea este plină de fiecare dată când trec pe acolo, cu 20-40 de mașini care așteaptă”.

În noiembrie 2023, Uber a anunțat că avea un număr record de 6,5 milioane de șoferi și curieri activi. Acest lucru a venit după ce numărul de șoferi Uber la nivel global a crescut cu 31% în 2022, ajungând la un număr record de cinci milioane. Între timp, în toamna anului 2022, Bolt a declarat că a avut cel mai mare număr de șoferi activi din ultimii doi ani, dar nu a răspuns solicitării Business Insider de a obține date privind creșterea numărului de șoferi în ultimii ani.

În timp ce inflația ridicată a motivat tot mai mulți oameni să încerce activități precum serviciile de transport în regim de ridesharing, reducerea îngrijorărilor legate de COVID-19 a alimentat, de asemenea, creșterea recentă a numărului de șoferi.

Între ianuarie și aprilie 2020, numărul de șoferi activi Uber și Bolt a fost mai mult decât redus la jumătate, potrivit companiei de analiză a datelor Gridwise. Pe măsură ce preocupările legate de sănătate legate de pandemie au persistat, lipsa șoferilor a durat până în 2021.

Șoferii care au lucrat în perioada de vârf a pandemiei au fost adesea recompensați. Scăderea ofertei de șoferi și redresarea cererii călătorilor au contribuit la creșterea tarifelor și a salariilor, iar pentru mulți șoferi, bacșișurile clienților au fost și ele mai generoase.

Dar vremurile s-au schimbat. Oferta de șoferi s-a redresat, iar bacșișurile par să fi revenit la normal sau să fi devenit mai puțin frecvente pentru unii șoferi.

Și alți factori ar putea fi în defavoarea șoferilor. Unii s-au plâns că modificările aduse algoritmilor platformei, și nu creșterea concurenței, sunt cele care limitează cu adevărat câștigurile șoferilor.

Schimbarea industriei poate avea un impact mare asupra câștigurilor orare

Un alt șofer Uber din SUA, în vârstă de 70 de ani, a câștigat peste 80.000 de dolari (73.000 de euro) în 2022. Dar el a spus că a devenit mai dificil să faci bani pe platformă în ultima vreme.

„Câștig mai puțin, pe oră, în acest an decât am câștigat în ultimii trei ani”, a spus șoferul de 70 de ani.

Șoferul de Uber a spus că activitatea de ride-sharing a fost foarte profitabilă la începutul anului 2021, pe care a atribuit-o scăderii numărului de șoferi cauzată de preocupările legate de COVID. El a spus că recenta creștere a numărului de șoferi a schimbat peisajul.

„Au existat o serie de momente în care făceam peste 2.000 de dolari (1.830 de euro) pe săptămână - până la 2.700 de dolari (2.460 de euro) într-o săptămână - totuși, acele zile au trecut de mult”, a spus el, referindu-se la câștigurile sale din 2022. „Nu-mi amintesc ultima dată când am făcut 2.000 de dolari într-o săptămână”.

În septembrie și octombrie, șoferul în vârsta de 70 de ani a câștigat între 1.000 și 1.500 de dolari (între 910 și 1369 de euro) în cele patru săptămâni în care a condus cinci sau mai multe zile, potrivit unui document consultat de Business Insider.

Cu toate acestea, Uber nu este de acord cu acest sentiment al șoferilor. Întrebat dacă numărul în creștere al șoferilor a avut un impact negativ asupra câștigurilor pe platforma Uber, un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Business Insider că cererea în creștere a clienților a ajutat la compensarea creșterii ofertei de șoferi.

În noiembrie, Uber a raportat că numărul de consumatori activi lunari ai platformei a crescut cu 15% față de anul precedent, ajungând la 142 de milioane. Numărul de călătorii a crescut cu 25% de la an la an, iar numărul de călătorii lunare per consumator a atins un maxim istoric de 5,7.

Câștigul mediu al șoferului american pe oră utilizată, inclusiv bacșișurile și stimulentele, a crescut cu aproape 30% în ultimii șase ani, a precizat purtătorul de cuvânt al companiei de ridesharing.