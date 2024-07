Războiul oligarhilor ruși în România: omul care-i furnizează vitamine lui Putin, dat pe mâna autorităților de un fost colaborator

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație asupra Sun Wave Pharma, companie controlată de un oligarh rus care i-ar furniza diferite suplimente alimentare lui Vladimir Putin, acuzând-o de concurență neloială.

Inspecția a avut loc în cadrul cercetării aprofundate ce vizează posibila încălcare a normelor privind concurența neloială de către Sun Wave Pharma, care ar fi exercitat presiuni asupra producătorului Geltec Private Ltd., pentru a înceta livrarea suplimentelor alimentare către Bleu Pharma SRL, competitorul său pe piața națională.

„În acest nou caz care vizează acțiuni de concurență neloială, ne uităm la condiționarea tranzacțiilor comerciale între parteneri, ceea ce contravine practicilor cinstite și, în același timp, destabilizează activitatea jucătorilor mai mici de pe piață,”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Analiza a fost declanșată ca urmare a sesizării făcute de Bleu Pharma SRL.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilei practici de concurență neloială. Efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare a autorității de concurență în ceea ce privește vinovăția companiei.

În situația în care Consiliul Concurenței constată încălcarea regulilor de concurență loială, autoritatea dispune măsuri pentru interzicerea săvârșirii faptei și emite o decizie în baza căreia instanța de judecată poate hotărî despăgubiri pentru compania Bleu Pharma SRL.

Se războiesc oligarhii?

La începutul acestui an, publicația online Context scria că Andrey Kosogov este beneficiarul real al Sun Wave Pharma, liderul de piață al suplimentelor alimentare. Rusul e acuzat de Ucraina că a finanțat invazia ordonată de Putin iar partenerii lui de afaceri se află pe listele de sancțiuni ale SUA, UE si alte state occidentale. În România, compania sa a fost sancționată de Consiliul Național al Audiovizualului pentru că reclamele suplimentelor erau înșelătoare.

Inclus de SUA pe lista oligarhilor încă din 2018, când averea sa estimată depășea un miliard de dolari, Kosogov s-a născut în 1961, în Estonia. Ascensiunea lui a început după ce, în 1992, a fost angajat de alt apropiat al lui Putin, Mikhail Fridman, să coordoneze înființarea unui fond de investiții în companiile rusești pe care statul le-a privatizat.

La scurt timp, Kosogov a ajuns la conducerea Alfa Capital.

Kosogov controlează firma din România printr-o rețea complexă de offshore-uri, iar afacerile sale din Rusia l-au legat de alți oligarhi din cercul lui Putin. Unul dintre business-uri este grupul Alfa.

Înființat în 1989, este unul dintre cele mai mari consorții de investiții private din Rusia, cu afaceri în energie, domeniul bancar, telecomunicații sau retail. În 2020, grupul avea 400 de mii de angajați, iar profitul raportat pentru 2021 doar de Alfa Bank, o parte a grupului, a fost de 1,6 miliarde de dolari.

Partenerii săi de afaceri din grupul Alfa sunt membri ai elitei rusești: Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev și German Borisovich Khan.

Grupul Alfa este vizat de sancțiuni în SUA, Uniunea Europeană, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și Canada. Asociații lui Kosogov sunt și ei sub sancțiuni în mai multe state. Aven și Fridman au decis să-și transfere acțiunile deținute în Alfa Grup lui Kosogov, singurul membru dintre cei cinci care nu e vizat deocamdată de nicio sancțiune impusă de Occident. Conform ICIJ, în noiembrie 2023 tranzacția nu era încă finalizată.

Bleu Pharma fondată de fostul CEO al firmei denunțate

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său, firma denunțătoare Bleu Pharma a fost fondată de către Yogish Agarwal, fost Country Manager Ranbaxy România, fondator și CEO al Sun Wave Pharma cu peste 33 de ani de experienţă internaţională Farmaceutică.

Potrivit site-ului de investigații 45north în România, compania Sun Wave Pharma activează pe piața farmaceutică din anul 2008, fiind un proiect inițiat de Yogish Agarwal, fostul director de țară (România) al companiei farmaceutice Ranbaxy. În 2017, compania a fost cumpărată de sud-africanii de la Ascendis pentru aproximativ 16 milioane de euro iar în 2021 a fost preluată de LetterOne împreună cu fondul de investiții Blantyre Capital pe fondul unor probleme financiare ale sud-africanilor și a unei datorii existente ale acestora către cele două fonduri de investiții. Daily Maverick, o publicație sud-africană, relata în 2021 faptul că un grup de acționari minoritari ai Ascendis s-au organizat pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca preluarea de către cele două fonduri de investiții să fie un raid corporativ (preluare ostilă). În cele din urmă, LetterOne a preluat și părțile deținute de Blantyre Capital, la finalul lui 2022, informație ce reiese dintr-o comunicare a Biroului pentru Concurență din Malta, instituție care a trebuit să aprobe tranzacția. Prin urmare, știm că LetterOne, prin L1 Health, deține 100% din Sun Wave Pharma SRL, probabil prin una sau mai multe entități juridice, cel puțin la data comunicatului maltez, ianuarie 2023.

Conform Registrului Comerțului din România, Sun Wave Pharma SRL are drept acționar (100%) o entitate juridică numită SUN WAVE PHARMA HOLDINGS LUXEMBOURG S.A. Conform informațiilor disponibile pe Ministerul Finanțelor, evoluția companiei Sun Wave în România, după preluarea ei de la Ascendis, a fost una de creștere constantă, de la an la an. În 2017 a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 19 milioane de euro, crescând la 39 de milioane de euro în 2018, până la 84 de milioane de euro în 2022.