Proprietarul navei Ever Given, dat în judecată pentru blocarea Canalului Suez

Compania daneză A.P. Moller Maersk A/S, una dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume, a anunţat luni că a demarat o acţiune în justiţie împotriva proprietarului şi operatorului navei port-container Ever Given, care în anul 2021 a blocat navigaţia prin Canalul Suez, solicitând despăgubiri pentru întârzierile create de acest incident, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, compania daneză, care transportă mărfuri pentru giganţi ca Walmart, Nike şi Unilever, nu a dezvăluit care este suma pe care o solicită drept despăgubiri şi nici când a fost depusă acţiunea juridică.

,,Maersk a înaintat o acţiune împotriva Evergreen, proprietarul şi managerul navei, la tribunalul comercial danez, pentru că Maersk a suferit pierderi în legătură cu blocarea Canalului Suez de către Ever Given", a precizat un purtător de cuvânt, informează Agerpres.

În luna martie 2021, Ever Given una dintre cele mai mari nave de tip port-container din întreaga lume, cu o lungime de 400 de metri şi cu o capacitate de 200.000 de tone, a eşuat pe diagonala Canalului Suez, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând timp de şase zile una dintre cele mai aglomerate rute de navigaţie ale lumii.

Egipteni, olandezi şi japonezi au lucrat neobosit zile întregi pentru a elibera volumele uriaşe de nisip şi noroi din jurul navei. Cu ajutorul a două remorchere puternice sosite în ajutor a fost posibilă scoaterea vasului din malurile de nisip, pe care l-au îndreptat pe cursul de apă.

În final, Nava Ever Given, a cărei eşuare a provocat haosul din Canalul Suez în martie şi a fost sechestrată timp de trei luni de Egipt a ajuns în Rotterdam la sfârşitul lunii iulie.

Sursa citată menționează că Ever Given este închiriată de compania taiwaneză de shipping Evergreen de la firma japoneză Shoei Kisen, care este proprietarul vasului.

Blocarea Canalului Suez a perturbat unele lanţuri mondiale de aprovizionare, în condiţiile în care prin acest canal tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.