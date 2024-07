Prețurile și canicula au influențat planificarea vacanțelor de vară ale românilor, o bună parte dintre aceştia alegând să-şi programeze vacanţe mai scurte de 7 zile, potrivit unui studiu.

Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus să afle mai multe detalii despre cum au ales românii să își planifice vacanțele de vară anul acesta și să identifice potențialele schimbări în comportamentele acestora comparativ cu anul trecut.

56% dintre turiștii români și-au planificat vacanțele de vară anul acesta în perioada de vârf a sezonului (Iulie-August), cu 9% mai puțin comparativ cu anul trecut.

Conform rezultatelor celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research, 56% dintre turiștii români și-au planificat vacanța de vară anul acesta în perioada de vârf a sezonului (Iulie-August), procent semnificativ mai mic comparativ cu vara anului trecut (65%). În aceeași ordine de idei, 22% au ales perioada Mai-Iunie, iar 21% au ales să își planifice vacanța în Septembrie sau mai târziu.

Tinerii preferă perioadele de vârf

Reprezentanții Generației Z, cu vârste între 18 și 24 de ani, preferă în mare măsură să-și planifice vacanțele în perioada Iulie-August (64%), în timp ce persoanele mature, cu vârste de peste 45 de ani se diferențiază ca planificându-și mai des vacanțele în extrasezon decât restul populației (27% vs. 21% total eșantion).

Principalele motive pentru alegerea perioadei vacanței sunt planificarea zilelor de concediu (54%), prețul (49%), condițiile meteorologice (42%) și vacanțele copiilor (18%).

Așteptările turiștilor români de la vacanța de vară din acest an includ relaxarea totală (70%), timpul de calitate petrecut cu familia (50%), aventură și explorare (29%), descoperirea de noi culturi și locuri (27%) și participarea la diverse activități sportive și recreative (15%).

La o analiză mai detaliată, observăm că părinții cu copii minori își doresc mai degrabă relaxare totală (74%) comparativ cu cei fără copii sau cu copii mai mari de 18 ani (65%). În plus, persoanele cu vârste între 35-44 de ani sunt cele care aspiră în mai mare măsură la experiențe noi în vacanță (35% vs. 29% total eșantion), în timp ce activitățile sportive și recreative sunt preferate în mod deosebit de bărbați (22% vs. 11% femei) și de tinerii între 18 și 24 de ani (21% vs. 15% total eșantion).

„Studiul reflectă adaptarea planurilor de vacanță ale românilor în fața diferitelor provocări de ordin economic sau climatic. Anul acesta, observăm o creștere semnificativă a tendinței de a planifica vacanțele în extrasezon și o sensibilitate sporită la condițiile meteorologice extreme, cum ar fi codul roșu de caniculă pe care țara noastră îl traversează în acest an. Desigur că diversitatea preferințelor pentru petrecerea vacanței de vară este în mare măsură determinată și de alți factori precum etapa vieții sau statutul familial”, menționează Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Vacanțe mai scurte în acest an

Majoritatea românilor și-au planificat vacanțe mai scurte de 7 zile vara aceasta (44%) și preferă să se cazeze în hoteluri (43%)

Datele studiului relevă că jumătate dintre români (54%) și-au planificat o singură vacanță pentru vara aceasta, în timp ce 30% intenționează să aibă două, iar 15% au planificat trei sau mai multe.

Referitor la durata vacanței principale din acest an, cei mai mulți dintre români menționează o perioadă sub 7 zile (44%) sau un interval de 7-10 zile (36%).

În rândul reprezentanților Generației Z, cu vârste cuprinse între 18-24 ani se observă tendința mai pronunțată de a planifica vacanțe mai scurte de 7 zile (52%). În contrast, cei cu vârste între 35-44 de ani se diferențiază ca fiind cei care își planifică vacanțe mai lungi, 19% menționând o durată de 11-14 zile (vs. 15% total eșantion), iar 12% vacanțe de peste 14 zile (vs. 6% total eșantion).

Îndreptându-ne atenția către preferințele de cazare, 43% dintre turiștii români au făcut o rezervare la un hotel, 31% au ales o pensiune, iar 15% au optat pentru apartament sau Airbnb. În funcție de vârstă, persoanele mature peste 55 ani preferă în special hotelurile (54%), iar cei între 45-55 ani pensiunile (38%).