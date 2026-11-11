Prețurile carburanților miercuri, 11 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

Prețurile carburanților din benzinăriile din România rămân ridicate și miercuri, 11 noiembrie. Cele mai mici tarife pentru benzina standard pornesc de la 9,77 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă cel puțin 10,75 lei pe litru.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în Iernut, Mureș, la 7.76 lei per litru, iar cea mai ieftină motorină poate fi găsită în Eforie Nord, Constanța, la 10.75 per litru.

În București, benzina standard poate fi cumpărată cu minimum 9,78 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,81 lei. GPL-ul costă cel puțin 4,69 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,78 lei pe litru, motorina costă 10,79 lei, iar GPL-ul 4,73 lei.

În Timișoara, benzina este mai ieftină, cu un tarif minim de 9,76 lei pe litru. Motorina pornește de la 10,78 lei, iar GPL-ul ajunge la 4,74 lei pe litru.

În Iași, prețurile minime sunt de 9,78 lei pentru benzina standard, 10,81 lei pentru motorină și 4,74 lei pentru GPL.

La Constanța, benzina costă minimum 9,78 lei pe litru, motorina 10,81 lei, iar GPL-ul 4,72 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 3,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 0,5%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 2,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.