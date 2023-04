Premierul cere măsuri pentru reducerea prețului laptelui. Cum răspunde Daea: Nu am avut timpul necesar și liniștea sufletească

Premierul Ciucă i-a cerut ministrului Agriculturii informații despre constituirea unui grup de lucru menit să ia măsuri în vederea reducerii prețului laptelui. Ministrul Agriculturii a precizat că laptele este vândut de către producători cu 2 lei și ajunge pe piață cu 10 lei.

Ministrul Petre Daea a precizat că a cerut constituirea grupului de lucru, însă nu a avut posibilitatea să se ocupe în mod personal de acest aspect, din cauza programului încărcat din ultima perioadă.

„Am început să facem aceste analize, dumneavoastră aţi dispus la instituţiile specializate să vadă cum se formează costul de producţie, care sunt elementele componente ale preţului şi am ajuns la concluzia că nu-i prea bine. Şi atunci spun că în dialogul pe care l-aţi avut cu cele două verigi, pentru că aici noi trebuie să avem grijă de două verigi în acest lanţ, să avem grijă de producători şi de consumatori, celelalte trebuie să se modeleze pe aceste chingi. E ca şi-n apă, că aici ai două maluri, apa se duce între cele două maluri, şi atunci am zis aşa: că 10% procesatorii vin cu această reducere, cum de altminteri 10% vin şi retailerii. L-am rugat şi pe preşedintele Consiliului Concurenţei, i-am spus: 'Atenţie, că ai avut sarcina de la premier, ocupă-te de problemă, că în dispozitivul dumneata este, sub umbrela dumitale'. Şi noi aşteptăm ca să se agrementeze din punct de vedere procedural", a spus Petre Daea, potrivit Agerpres.

Nicolae Ciucă a replicat că a cerut Consiliului Concurenței ca mecanismul respectiv să funcționeze începând cu data de 1 mai.

Referitor la grupul de lucru de la nivelul Ministerului Agriculturii, care să includă fermieri și procesatori, pentru elaborarea unei strategii care să vizeze îmbunătățirea procesului de producție. Petre Daea a precizat că este vorba despre un document „laborios” și că nu a avut posibilitatea să îl realizeze.

„Păi, grupul de lucru ştiţi cum e: să lucrezi. Dar dacă fac eu grupul de lucru şi el stă şi se cântă la mandolină şi se uită pe pereţi... N-am avut timpul necesar şi liniştea sufletească, pentru că dumneavoastră aţi văzut: când din Parlament pe moţiune, când în partea cealaltă, când ceilalţi de la televizor", a precizat acesta.

Guvernul, reprezentanții procesatorilor și ai rețelei marilor magazine au convenit pe 11 aprilie la o reducere a prețului pentru laptele de consum pe o perioadă de șase luni.