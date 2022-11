Plafonarea preţului gazelor, o ameninţare serioasă pentru securitatea aprovizionării

Principalele burse de energie au avertizat că plafonarea preţului gazelor naturale reprezintă o ameninţare serioasă la adresa securităţii aprovizionării şi stabilităţii financiare a regiunii, transmite Bloomberg.

Potrivit sursei citate, această măsură va face foarte puţin pentru atingerea obiectivului propus privind reducerea costurilor cu energia.

Planul Comisiei Europene, care urmează să propună săptămâna aceasta o limită asupra preţurilor de referinţă la gaze naturale, va avea ,,efecte potenţial irevocabile negative" asupra funcţionării pieţelor energetice din regiune, care vor persista cu mult dincolo de actuala criză, a apreciat Association of European Energy Exchanges (EUROPEX), într-o scrisoare comună, informează Agerpres.

Bloomberg precizează însă că Executivul comunitar nu a dezvăluit încă detaliile concrete ale mecanismului său de plafonare a preţurilor la gaze.

Totuși, formula de lucru avută în vedere pentru plafonarea preţurilor nu ţine cont de riscurile potrivit cărora ar putea să îi împingă pe participanţii de pe bursele de energie să se îndrepte spre tranzacţiile over-the-counter, unde există semnificativ mai puţină transparenţă şi un risc mai mare de default, susţine Europex.

Mecanismul Comisiei este posibil să crească în mod ,,semnificativ" cerinţele de garanţii, adaugă EUROPEX, care menţionează faptul că o astfel de situaţie a redus dramatic lichiditatea în perioada de vârf a crizei energetice.

,,Suntem îngrijoraţi că această propunere va avea efectul contrar şi va duce la o deteriorare a securităţii aprovizionării. Indiferent dacă este o formă dură sau una relaxată, un plafon restricţionează capacitatea participanţilor de pe piaţă de a intra într-o tranzacţie la un preţ pe care ambele părţi sunt dispuse să îl accepte", a spus Tobias Paulun, director de strategie la European Energy Exchange AG.

Traderii şi companiile de utilităţi ar putea să nu îşi acopere producţia şi consumul în cadrul contractelor TTF pentru luna următoare, şi în schimb să îşi echilibreze poziţiile prin tranzacţii pe piaţa spot, susţine EUROPEX. Aceasta ar pune presiuni considerabile asupra pieţelor spot şi nu există nicio certitudine că va lăsa neafectată securitatea aprovizionării.

Pe lângă ameninţarea că va reduce lichiditatea, bursele de energie urmează să piardă din venituri dacă traderii se mută pe pieţele over -the-counter. Tranzacţiile la hub-ul de gaze TTF din Ţările de Jos şi la Intercontinental Exchange Inc au scăzut în ultimul an pe măsură ce criza energetică s-a agravat.

Comisia Europeană a promis măsuri de siguranţă pentru a se asigura că instrumentul temporar poate fi rapid suspendat dacă devine un risc la adresa securităţii aprovizionării. Cu toate acestea, o astfel de măsură nu ar fi niciodată suficient de rapidă pentru a preveni aceste riscuri, a mai spus Tobias Paulun.

În acest context, EEX, membră a EUROPEX, a propus alte măsuri destinate diminuării preţurilor ridicate la gaze, precum programe de sprijin de lichiditate sau garanţii de stat pentru a obţine colateralul necesar, şi chiar sprijin direct pentru consumatori.