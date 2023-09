O cooperativă românească se apucă de crescut creveți, după ce a livrat peste o tonă de caviar

O cooperativă românească s-a apucat de crescut creveți și livrări de caviar, după ce și-a extins portofoliul cu cea mai mare fermă piscicolă și o fabrică de procesare din România.

Cu 2 linii de producție, una pentru pește de calibru mare, iar alta pentru pește de calibru mic, zonă de ambalare, camere de afumare și depozitare, fabrica proceseaza din ferma proprie de creștere crap, păstrav și sturion, din care extrag caviar românesc.

“Noi putem procesa aici aproape 100 de tone de pește produs finit/luna, adica 1200 de tone anual și 10 tone de caviar pe an. Daca adăugam și pestele proaspat, putem livra peste 4.000 de tone de pește pe an. În 2020, România a produs 20.000 de tone de peste, deci doar fabrica aceasta ar reprezenta peste 20% din producția țării, care acum ar reprezenta un plus de 20%. La capitolul caviar, productia este și mai mică, existand mai puțin de 10 ferme de creștere în țara noastra, din care se exportă peste 80%. Eu cred în productia românească, cred că ne putem orienta astfel încât să acoperim cererea de caviar din România cu produs românesc și să exportăm restul, nu invers cum se întamplă în momentul de față.”, a declarat Florin Burculescu, președinte Cooperativa Agricolă Integrată “Țara Mea”.

Caviar made in România

“Există caviar românesc la rafturile magazinelor! Iarna trecută noi am livrat peste 1 tonă, dar există și foarte mult caviar din import. Ce am încercat să facem cu prima producție de caviar a fost nu numai livrarea propriu-zisă de produs românesc, ci și să educăm obiceiurile de consum, așa că am livrat un produs de o calitate superioară la un preț cu 15% mai mic decât prețul pieței, astfel încât să fie accesibil pentru cât mai mulți români, în conditiile în care calitatea și prospețimea produsului final este net superioară unui produs care este transportat mii de kilometri până a ajunge la raft. E important să educăm aceste obiceiuri de consum ale românilor din 2 motive: în primul rând, pentru ca producția românească să rămână în țara noastră e nevoie de putere de cumpărare și, în al doilea rând, românii nostri să aibă parte de produse de calitate, proaspete, la rafturile magazinelor.”, a adăugat acesta.

Creveții – o noua provocare pentru piața românească

Fabrica din Timișoara se întinde pe o suprafață de aproximativ 6 hectare și include 2 zone principale: zona de creștere și reproducere și zona de procesare, în care Cooperativa va începe primul proiect pilot de creștere a creveților din România.

“Românii au devenit mari consumatori de fructe de mare în ultima perioadă, consumul de creveți dublându-se în ultimii 4 ani, deci de ce sa importăm când putem produce în țara noastră? Studiez fenomenul de aproape 1 an, de când am văzut potențialul acestui segment, așa că din octombrie voi aduce primele larve de creveți pentru a începe aclimatizarea în România. E un proces complex și minuțios, fiindcă avem nevoie de temperaturi constante ale apei și aerului, pe care le putem controla în zona interioară, iar la finalul lunii octombrie vom face primele teste de acomodare.”, a declarat Burculescu.