Nuclearelectrica se alătură încercării COP28 de triplare a energiei nucleare până în anul 2050

Nuclearelectrica s-a alăturat Angajamentului Net Zero al industriei nucleare (The Net Zero Nuclear Industry Pledge), lansat pe 5 decembrie la COP28, în cadrul unui eveniment organizat ca parte a Programului tematic al Preşedinţiei COP28.

Conform unui comunicat al companiei, la iniţiativă au aderat 120 de companii, cu sediul în 25 de ţări şi active în peste 140 de naţiuni din întreaga lume, care se angajează la obiectivul de a tripla, cel puţin, capacitatea nucleară până în 2050.

Atât Declaraţia ministerială, cât şi Angajamentul industriei nucleare Net Zero, sunt un angajament pentru atingerea obiectivului de triplare a capacităţii nucleare până în 2050. Pe 2 decembrie, preşedintele Klaus Iohannis şi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, au susţinut Declaraţia pentru triplarea capacităţii nucleare, alături de alte 22 de ţări, se menţionează în comunicat.

„Energia nucleară susţine în prezent 20% din necesarul de energie al României şi reprezintă pentru România o opţiune strategică pentru asigurarea decarbonizării, a stabilităţii energetice, a independenţei energetice şi a consolidării infrastructurii energetice a României, cu efecte macroeconomice semnificative. În acest sens, dezvoltăm programul de energie nucleară care va creşte capacitatea de producţie de energie nucleară în România cu 133%, la nivelul anilor 2030/2031, prin: prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 cu încă 30 de ani, având în vedere beneficiile retehnologizării centralelor nucleare - încă 30 de ani de energie curată, fiabilă şi accesibilă, dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4, implementarea centralei cu reactoare modulare mici, cu multiple beneficii social - economice şi care pot poziţiona România ca lider regional. Programul nostru de energie nucleară poate fi un exemplu de succes pentru alte ţări care doresc să înceapă şi să îşi extindă programul de energie nucleară. Suntem bucuroşi să ne alăturăm angajamentului industriei de a tripla capacitatea de productie de energie nucleară, să împărtăşim expertiza şi să inspirăm şi alte ţări”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.

Începând cu anul 2000, producţia de energie nucleară a furnizat, în medie, 2.500 TWh de energie electrică în fiecare an. La nivel mondial, reactoarele nucleare furnizează în prezent aproximativ 10% din energia electrică şi aproximativ un sfert din întreaga energie electrică curată şi cu emisii reduse de dioxid de carbon din lume.

„Dar, având în vedere că se aşteaptă ca cererea de energie electrică să crească, proiectele de energie nucleară trebuie să se dezvolte mai rapid, iar acest lucru este posibil numai cu un angajament puternic şi cu o cooperare puternică din partea guvernelor şi a actorilor din industrie. Prin deciziile pe care le vor lua în cadrul COP28 şi prin politicile lor naţionale, guvernele pot crea un mediu politic favorabil care va sprijini o contribuţie mai mare a energiei nucleare la atenuarea schimbărilor climatice. Garantând că energia nucleară are acces la finanţare pentru climă în egală măsură cu alte surse de energie curată, guvernele pot permite dezvoltarea capacităţii nucleare la scară mondială. Printr-o colaborare solidă cu guvernele din întreaga lume, industria nucleară va fi responsabilă de punerea în aplicare a unor astfel de obiective de politică, prin construirea şi exploatarea centralelor nucleare existente şi noi, a instalaţiilor de sprijin şi a tehnologiilor conexe”, se subliniază în comunicat.

În data de 2 decembrie, în cadrul Conferinţei anuale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP28), care are loc la Dubai în perioada 30 noiembrie - 12 decembrie 2023, a fost lansată Iniţiativa Net Zero Nuclear şi Declaraţia ministerială pentru triplarea capacităţii nucleare până în 2050, care recunoaşte rolul cheie al energiei nucleare în atingerea obiectivelor net zero la nivel mondial.

Declaraţia ministerială recunoaşte rolul cheie al energiei nucleare în atingerea obiectivului net zero la nivel global. Aceasta recunoaşte faptul că analizele efectuate de o serie de organizaţii de experţi au demonstrat că este necesar să se tripleze capacitatea nucleară globală până în 2050 pentru a atinge obiectivele net zero la nivel mondial. Declaraţia recunoaşte faptul că energia nucleară are o amprentă redusă asupra solului şi poate fi asociată în mod corespunzător cu producţia de energie din surse regenerabile. De asemenea, aceasta recunoaşte rolul energiei nucleare în decarbonizarea sectoarelor dificil de decarbonizat.

România, un pion important în atingerea obiectivelor energetice

În acest context, semnatarii se angajează să colaboreze pentru a atinge obiectivul global de triplare a capacităţii de generare a energiei nucleare până în 2050 (luând ca referinţă anul 2030) şi să acţioneze pentru a se asigura că centralele nucleare sunt exploatate în condiţii de securitate, respectând cele mai înalte standarde de securitate, rezilienţă şi neproliferare. De asemenea, semnatarii se angajează să mobilizeze investiţii în energia nucleară, să sprijine dezvoltarea şi construcţia de reactoare nucleare, cum ar fi reactoarele modulare mici şi alte reactoare avansate pentru producerea de energie electrică, care au şi alte aplicaţii industriale pentru decarbonizare. Semnatarii recunosc importanţa dezvoltării unor lanţuri de aprovizionare reziliente în sectorul industriei energiei nucleare. Semnatarii recunosc importanţa prelungirii duratei de viaţă a centralelor nucleare existente şi se angajează să sprijine naţiunile responsabile care doresc să dezvolte şi să pună în aplicare noi programe nucleare civile.

Angajamentul industriei, lansat la 5 decembrie, urmează angajamentele şi obiectivele stabilite la nivel guvernamental. În acest context, iniţiativa Net Zero Nuclear, prin intermediul Declaraţiei privind triplarea energiei nucleare şi al Angajamentului Industriei, sprijină dezvoltarea proiectelor nucleare strategice româneşti şi poziţia României ca lider al industriei nucleare civile la nivel regional, mai menţionează sursa citată.

Nuclearelectrica este compania naţională de energie electrică, termică şi combustibil nuclear din România, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea la bursă în 2013.

SNN deţine două sucursale: Sucursala CNE Cernavodă (Centrala de la Cernavodă), care operează două unităţi nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unităţi din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, şi FCN Piteşti - o fabrică de combustibil nuclear. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziţionarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susţine proiectele de investiţii pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica joacă un rol major la nivel naţional, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% din producţia totală de energie fără CO2 din România.