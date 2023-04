Noi controverse privind poziționarea Compania Aeroporturi în cazul ROMPREST. Acuzații și plângeri penale

Compania Națională de Aeroporturi București, unde acționar majoritar e Ministerul Transporturilor, e acuzată că în disputa în ceea ce privește conducerea ROMPREST, CNAB având 10% din acțiuni, tinde să ia partea unei părți și nu încearcă să încaseze bani la bugetul de stat.

Realitatea.net, companie controlată de familia Păcuraru, cea care are și circa 42% din acțiunile ROMPREST, susține că un fost șef al Companiei Aeroporturi, George Dorobanțu, împreună cu Augustin Duțulescu (director financiar) și cu secretarul de stat în Transporturi, Bogdan Mândrescu, ar încerca „acapararea, în favoarea Europrest, a acționariatului CNAB, chiar prin intermediul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu”.

„Trio-ul Dorobanțu – Mândrescu - Duțulescu a lucrat la vânzarea către Europrest a acțiunilor pe care le deține CNAB în cadrul ROMPREST. Și asta, cu voia ministrului Transporturilor”, continuă sursa citată, care acuză că Sorin Grindeanu, George Dorobanțu și unii acționari ROMPREST ar fi parte a unei afaceri „cu iz penal care păgubește statul român”.

În prezent, Paul Păcuraru (fiul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru), prin DETACO LTB, deține 42% din ROMPREST, în timp ce Europrest Invest și Premium Management Team dețin 43,76% din acțiuni, firmele fiind controlate de Andrei Drăcea. Alte 10% sunt la stat, prin Compania Națională de Aeroporturi București. Așadar, CNAB e cea care înclină balanța.

Dreptul de preemțiune pentru acțiuni

Potrivit Realitatea.net, „în Actul Constitutiv al ROMPREST se spune clar că dacă CNAB dorește să transfere toate sau o parte din acțiunile sale, trebuie să transmită întâi o notificare către ceilalți acționari în care să precizeze intenția de transfer, prețul și celelalte condiții ale transferului propus. După această notificare, fiecare dintre acționari are dreptul să achiziționeze, proporțional cu acțiunile pe care le deține în ROMPREST, o parte din acțiunile oferite de CNAB. Cu alte cuvinte, ceilalți acționari au drept de preemțiune”.

Pe 28 ianuarie 2022, Europrest i-ar fi trimis lui George Dorobanțu, aflat la conducerea Companiei la acel moment, o scrisoare de intenție privind achiziționarea pachetului de 10% pe care CNAB îl deține la ROMPREST. Sursa citată acuză, prezentând un e-mail din luna februarie, că, "în loc să dea un răspuns ferm, care ar fi respectat Actul Constitutiv al companiei de salubritate ROMPREST, respectiv acela că, pentru o asemenea acțiune, CNAB trebuie mai întâi să ia o decizie privind vânzarea acțiunilor și să înștiințeze toți acționarii”, Dorobanţu i-ar fi trimis un e-mail directorului financiar al companiei de stat în care îl roagă să păstreze secretă informația deoarece intenția este cunoscută doar la nivelul său și al cabinetului ministrului

„Mai mult, George Dorobanțu răspunde administratorului Europrest, Cătălin Sănduloiu, că a luat act de scrisoarea de intenție privind achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de CNAB la ROMPREST și îl informează că se are în vedere începerea unei analize cu privire la oportunitatea menținerii calității de acționar. Inclusiv acest răspuns conține o ilegalitate deoarece șeful CNAB trebuia să informeze toți acționarii de această intenție”, susțin cei de la Realitatea.net.

La mijloc sunt și bani: privați, dar și publici

Reprezentanții DETACO susțin că Gabriel Dorobanțu a fost cel care s-a opus, în calitate de reprezentant al CNAB, deținător a 10% din acțiunile ROMPREST, plății dividendelor, deși compania ar fi urmat să primească „o sumă de ordinul milioanelor de lei, în condițiile în care compania are credite de aproximativ 100 de milioane de euro”. Conform sursei citate, ROMPREST „nu a distribuit dividende din anul 2007 deoarece CNAB, prin reprezentanții săi legali, s-a abținut în toate adunările generale ale acționarilor având pe ordinea de zi votarea distribuirii de dividende, facilitând acționarilor Europrest și Premium (controlați de Mihai Andrei Drăcea) să obțină hotărâri favorabile doar lor”.

Acuzațiile DETACO sunt că banii din ROMPREST nu au mers spre investiții și achitarea de datorii, ci către cheltuieli nedeductibile, servicii de consultanță și prime. „De exemplu, în situația în care reprezentanții CNAB ar fi votat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor distribuirea de dividende aferente anilor 2016-2020, Compania Aeroporturi ar fi încasat suma de aproape 9 milioane de lei. Numai că, prin acțiunile lor, reprezentanții CNAB au creat o pagubă statului român de aproape 2.000.000 de Euro. Relevante sunt și hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor ROMPREST din perioada 2017-2022, în cadrul cărora reprezentanții CNAB au votat abținerea de la distribuirea de dividende”, menționează Realitatea.

Cei de la DETACO LTD mai susțin că nu au putut întreprinde „demersuri legale în instanță în procesul cu Primăria Sectorului 1 legat de “criza gunoaielor” dacă nu ar fi fost delapidată prin contracte fictive și plăți nejustificate”.

Acuzații, plângeri penale și răspunsul DNA

Paul Păcuraru a punctat, potrivit Reaitatea.net, că grupul advers a „denigrat” acționaratul DETACO LTD și încercarea de a influența instanțele de judecată în litigiile DETACO LTD și ROMPREST, „prin care acționarul DETACO își cere drepturile conform Actului constitutiv al companiei”.

Președintele companiei DETACO LTD, Paul Păcuraru, a făcut o adresă la DNA pentru a demonta o parte dintre acuzațiile apărute în spațiul public, privind posibile probleme penale. Pe 12 aprilie, DNA îi răspundea acestuia: „La solicitarea dvs. din data de 12 aprilie 2023, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă transmită următoarele: În acest moment, în dosatul penal nr 259/P/2022, persoana fizică și cea juridică, menționate în cererea dvs. nu au calitatea de parte sau de subiect procesula princial în sensul prevederilor Codului de Procedură Penală”.

De asemenea, Paul Păcuraru lansează acuzații la adresa celor din Europrest, adică Bogdan Adimi, Orlado Valache și Andrei Drăcea, oamenii care controlează ROMPREST. De exemplu, despre Bogdan Adimi susține că e cercetat penal și neagă faptul că familia Păcuraru ar fi încercat „să preia prin falsuri, abuzuri, şantaj, intimidare şi violenţă conducerea executivă Romprest”.

„Am notificat toate instituţiile de forţă din Romania şi am arătat, cu probe, faptul că Statul Roman prin CNAB refuză încasarea unor sume colosale care se fac venit la bugetul de stat în cuantum de 15.395.866,9 Ron prin aprobarea distribuirii de dividende. De aici, concluzionand, Directorul CNAB de la acea vreme, Dorobanţu George Dumitru, neputând justifica toate aceste lucruri, a ales să formuleze un denunţ pentru a distrage atenţia asupra faptului că în realitate se află în negocieri directe din 28.01.2022 pentru vânzarea acţiunilor tocmai cu gruparea aflată la Romprest prin Bogdan Adimi. În acest sens am formulat o plângere penală 276/P/2022 CNAB”, arată Realitatea.net, citându-l pe Păcuraru.

„Toate aceste demersuri au fost realizate de subsemnatul înainte de orice sesizare formulată de domnul Dorobanțu. De fapt, deranjat de faptul ca l-am atenţionat cu privire la activitatea nelegală şi frauduloasă care se desfăşoară la compania al cărui acţionar este, reprezentantul Statului Român a ales să-şi mascheze complicitatea formulând o plângere invocând faptul că se simte şantajat”, a completat Păcuraru.

Precizarea vine în contexul în care fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București, George Dumitru Dorobanțu, a depus denunțuri împotriva familiei Păcuraru. Sesizarea penală a dus la arestarea unui fost şef al Companiei şi a unor oameni de afaceri, procurorii investigând modul în care s-a făcut închirierea spaţiilor comerciale de la Aeroportul Otopeni.