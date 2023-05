Nemții și americanii preferă mașinile second-hand, în timp ce chinezii cumpără mașini noi (studiu)

Mașina proprie rămâne metoda de transport preferată, intenția de achiziție a unui automobil second hand fiind în creștere, potrivit studiului Digital Auto 2023 realizat de PwC.

Mașina proprie rămâne modalitatea de transport preferată de consumatorii din Germania, SUA și China, cele mai importante piețe auto la nivel mondial, deși transportul în comun, bicicleta sau mersul pe jos sunt în creștere, arată raportul “Digital Auto 2023 - What consumers really want”, realizat de strategy&, departamentul de strategie globală al PwC. În același timp, interesul manifestat din timpul pandemiei de a utiliza platformele de mobilitate (sharing/ hailing) rămâne scăzut.

În ceea ce privește achiziția unei mașini, se observă intenția în creștere de a cumpăra o mașină second hand, în special în Germania și în SUA, în timp ce în China sunt preferate mașinile noi. Totodată, benzina este cel mai popular tip de motorizare în SUA și Germania, urmată de motoarele PHEV (vehicul hibrid reîncărcabil) și pe locul trei de BEV (full electric). Consumatorii chinezi au preferințe opuse, BEV-urile fiind cele mai populare, înaintea motoarelor hibride și a celor pe benzină.

”În condițiile unei inflații situate la un nivel înalt în toată lumea, care a nu a ocolit nici piața auto, nu e de mirare că vedem o orientare către mașinile second hand sau către transportul public. În plus, multe țări au anunțat diminuarea sau retragerea stimulentelor acordate pentru achiziția de mașini electrice. Încă din 2021, analizele PwC arătau conturarea unei piețe second hand a mașinilor electrice, 15% din posesorii de mașini electrice declarând la acel moment că și-au cumpărat automobilul la mâna a doua”, a declarat Daniel Anghel, Partner și Lider pentru industria auto PwC România.

Modelul de abonament auto a început să atragă interesul

Abonamentul auto este o alternativă la ofertele de leasing și cele de închiriere care a câștigat popularitate în special în China, dar început să crească și în Germania și SUA, arată raportul. Practic, abonamentul permite clienților să conducă mașini noi, să le schimbe periodic, fără să se angajeze în contracte sau să ocupe de aspecte precum întreținerea și asigurarea, acestea fiind în grija companiilor.

Modelele alternative de proprietate oferă un potențial profit pentru producătorii auto, dacă ciclul de viață al activelor este bine gestionat.

Potrivit estimărilor strategy&, abonamentul ar putea crește până la 2-4 milioane de unități până în 2035 în Europa, cu o marjă de profit de 10-15%. Estimarea rentabilității a fost efectuată pentru un vehicul de pasageri din clasa de mijloc, cu prețul de 53.500 euro.

Siguranța și navigația, cele mai populare funcții

În ceea ce privește serviciile de conectivitate, consumatorii doresc în primul rând să aibă la dispoziție serviciile de bază, acordând prioritate siguranței și navigației. Funcțiile de conducere asistată (pilot automat) sau pilot pentru asistență la parcare suscită un interes considerabil mai mare decât în sondajul din anul precedent.

De asemenea, funcția de reflectare a telefonului pe ecranul din mașină capătă tot mai multă importanță.

În ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 pentru transportul propriu, consumatorii din fiecare țară au priorități: în Germania este preferat mai mult mersul pe jos, în SUA trecerea la BEV, iar în China transportul public.

Cel de-al unsprezecelea raport anual Digital Auto Report este un sondaj de opinie la nivel mondial, care se concentrează pe SUA, UE și China și constă într-o perspectivă cantitativă a pieței până în 2035, bazată pe cercetări structurale regionale și pe interviuri cu directori cheie din industrie de la producătorii și furnizorii de echipamente originale și de la furnizori, cu cadre universitare de top și analiști din industrie.