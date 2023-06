Mozaic cu argint și aspirare prin pereți: Ce facilități cer românii pentru locuințele de lux

Chiuvete personalizate, mozaic cu argint și aspiratoare încorporate în pereții casei sunt doar câteva dintre facilitățile locuințelor de lux pe care le preferă românii, potrivit unui studiu de piață.

Piața de lux reprezintă, în anul 2023, aproape 20% din oferta totală de locuințe a României, dintre care 90% se află în București. Conform datelor ANCPI, 50% dintre tranzacțiile imobiliare au fost făcute cash, iar dezvoltatorii susțin că peste 70% dintre acestea au fost pentru apartamente medium-high și de lux sau pentru locuințele mai scumpe dintr-un ansamblu, adică exact opusul tendinței de până acum.

Criteriile cele mai importante ce alcătuiesc prețul unui apartament de lux sunt în continuare zona, suprafața și finisajele. Detaliile inedite, în schimb, fac diferența, iar clienții se orientează către locuințe care oferă facilități conexe cât mai speciale.

„Printre proprietățile din portofoliul Imoteca – The residential Experts se numără și apartamente și vile de lux situate în zonele cele mai scumpe ale Bucureștiului, cu finisaje de lux – de la marmură, la argint în mozaicul din baie. Am observat, în ultimii ani, o schimbare a paradigmei pentru acest segment în Romînia – clienții sunt dispuși să plătească mai mult pentru luxul ca funcționalitate (green features, energie regenerabilă, facilități conexe, well-being, jacuzzi sau saună pe terasă) decât pe luxul de aparență – finisaje suflate cu aur/argint, obiecte de mobilier de brand etc.”, a declarat Rafaela Nebreda, Managing Partner Imoteca – The Residential Experts.

Designeri si arhitecți de renume

În ultimii ani, majoritatea dezvoltatorilor de proiecte rezidențiale de lux aleg să colaboreze cu specialiști renumiți din domeniul arhitecturii și design-ului. De exemplu, Ecovillas a ales pentru cel mai nou proiect de lux din Pipera un arhitect premiat la nivel internațional, Maxim Calujac, alături de care au construit un concept în premieră în Europa: casele-carte.

„Credem că oamenii au nevoie de mai mult decât un proiect imobiliar bun, au nevoie de proiecte care să le bucure sufletul, care să aducă un plus-valoare în viața lor. Conceptul arhitectural de tip carte pe care îl construim în Pipera, într-un ansamblu exclusivist, răspunde tuturor exigențelor vremii: de la povestea ansamblului de case, la sustenabilitate, calitate premium și confort.”, a declarat Vlas Veaceslav, CEO Ecovillas Company.

De asemenea, pentru proiectul Epique home, Ecovillas va oferi locatarilor unele facilități de lux, ce nu pot fi regăsite în proiectele standard precum: pompă de căldură geotermică – un sistem ce utilizează energia regenerabilă a pământului pentru asigurarea agentului termic prin foraje realizate la adâncime în pâmânt, o noutate fiind și sistemul de aspirator centralizat și un sistem de ventilare cu recuperatoare de căldură, dar și infrastructură pentru prize încărcare mașini electrice și pentru montaj fotovoltaice.

„Unul dintre cele mai interesante proiecte de lux din portofoliul Eden Capital este Cortina 126, în care parteneriatele cu personalități consacrate din domeniul arhitecturii si designului au adus un plus de valoare și de încredere în rândul clienților, acesta fiind deja vândut în proprție de 30% încă din faza de proiect. Printre tendințele în materie de finisaje pe acest segment se numără sistemul de aspirator centralizat, încorporat în pereți si elementele decorative din pietre, metale prețioase și fibre naturale, precum și vasele de toaleta personalizate cu logo-ul companiei. Terasele imense și arhitectura adaptată mai multor tipologii de clienți în funcție de stilul lor de viață sunt extrem de importante, poate chiar un deal-closer în procesul de vânzare.”, a declarat Elena Dumitrache, Eden Capital.

Facilități conexe pentru locuințele de lux

- Finisaje de lux: parchet triplu stratificat din lemn masiv, marmură, piatra naturală decorativă, vopsea naturală, plăci ceramice

- Elemente decorative din materiale naturale

- Utilități „de brand”, placate cu aur sau argint, baterii de chiuveta personalizate

- Mozaic cu argint

- Elemente decorative din pietre, metale prețioase si fibre naturale

- Utilități suflate cu metale prețioase

- Obiecte de mobilier de designer/brand

- Extra-utilități: jacuzzi, perdea de aer la intrare, aspirare prin pereți

- Arhitectura customizată - locuințe tip loft, compartimentarea adaptată stilului de viață al clientului