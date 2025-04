Ministerul Dezvoltării anunță reduceri majore de personal și reorganizări. Cseke Attila: „Economisim 22,6 milioane de lei pe an”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță schimbări majore în cadrul instituției pe care o conduce, inclusiv reorganizări și tăieri de posturi, ceea va duce la economisirea a 22,6 miliarde de lei anual.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Dezvoltării, cu ocazia împlinirii a 100 de zile de la preluarea mandatului, ministrul a anunțat că a reușit să achite toate datoriile moștenite, în valoare de 6,7 miliarde de lei.

„În primele 100 de zile de mandat de ministru am achitat toate datoriile moștenite, în valoare de 6,7 miliarde de lei, am stabilit criterii de prioritizare a investițiilor transparente pentru beneficiari și constructori, am dublat gradul de absorbție a fondurilor europene din PNRR, am impus respectul statului pentru cetățean prin desființarea unor tarife percepute de la cetățeni pentru servicii publice și am revitalizat programul pentru siguranța seismică și cel de construire de creșe pentru sprijinirea familiilor, iar acum eficientizăm Ministerul Dezvoltării”, a declarat ministrul.

De asemenea, Cseke Attila anunță reduceri de personal, adică desființarea a 512 posturi, dar și faptul că bugetarii nu vor beneficia de „prime de pensionare și sporuri exagerate”.

„Prin această măsură reducem personalul cu peste 16%, tăiem 512 posturi, din care 74 sunt ocupate, desființăm inclusiv 21 de posturi de conducere și reducem Consiliile de Administrație cu două treimi”, a spus Cseke Attila.

„Compania Națională de Investiții (CNI), aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, implementează cele mai mari proiecte de dezvoltare ale României, performanța și rezultatele lor sunt de netăgăduit.

Cu toate acestea, la CNI salariile directorilor și al directorului general vor fi asimilate sistemului de calcul pentru personalul bugetar, iar sporul de vechime și conducere nu va putea depăși 40% din salariul de bază.

Primele anuale vor fi limitate la 2 salarii brute pe an. Nici în Ministerul Dezvoltării și nici în instituțiile din subordine, nu au existat și nu există prime de pensionare. Acestea au existat până acum doar la CNI, dar le desființăm”, a mai adăugat Cseke Attila.

Ministerul va absorbi două instituții

Nu în ultimul rând, ministrul a anunțat faptul că Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) va fi reorganizată, astfel că va fi desființată și absorbită de minister, care îi va prelua sarcinile.

„În prezent, Ministerul Dezvoltării derulează investiții legate de construirea de unități locative cu o eficiență de peste 10 ori mai mare decât ANL, numărul persoanelor care se ocupă de aceste investiții fiind mai mic, deși gestionează investiții mai mari. Lucrările în execuție vor fi predate autorităților publice locale, iar ministerul rămâne finanțator. Din personalul actual al ANL, vor fi preluate 50 de posturi ocupate la minister, prin concurs în cazul unei suprasolicitări, iar 74 de porturi ocupate vor fi tăiate împreună cu cele vacante. Posturile de conducere din cadrul ANL vor fi implicit desființate prin această reorganizare”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, Ministerul va absorbi și Institutul Național de Administrație (INA), care se ocupă cu pregătirea profesională a funcționarilor publici și angajaților din instituțiile publice.

„Sistemul actual al cursurilor de formare profesională are nevoie de regândire și eficientizare. În 2026, Ministerul Dezvoltării va veni cu un nou concept, o nouă ofertă în acest domeniu, INA fiind absorbit de MDLPA în urma reorganizării, a conchis ministrul, adăugând că, la mandatul anterior de ministru al dezvoltării, a reorganizat Inspectoratul de Stat în Construcții, o altă instituție din subordine”, se mai arată în comunicat.

Nu în ultimul rând, ministerul a anunțat că aceste reforme vor duce la economisirea a 22,6 miliarde de lei pe an și, în termen de 15 zile de la Ordonanța de Urgență a Guvernului care va conține măsurile prezentate mai sus, se va adopta și Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.