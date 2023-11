Lazea, BNR: Trăim peste posibilități. Toți va trebui să plătim la un moment dat

În ultimii 8 ani, absolut toți românii au trăit mult peste posibilităţi, iar ajustarea fiscală care se impune pentru a reduce deficitul nu poate fi altfel decât dureroasă, a spus economistul șef al BNR, Valentin Lazea.

El a explicat că relaxările fiscale duc la creşterea datoriei publice chiar şi în anii de creşteri economice mari.

„Noi nu vrem să recunoaştem un lucru foarte clar şi anume că începând din 2016 toată populaţia României: bebeluşi, casnice, salariaţi, pensionari, tot ce vreţi dumneavoastră, trăim peste posibilităţi. Pentru că asta înseamnă să te împrumuţi şi să-ţi creşti deficitele. Noi trăim mai bine decât ne putem permite. Şi vedem lucrul ăsta, faptul că datoria externă a ajuns la 160 de miliarde de euro, adică 8.000 euro de bebeluş, bătrân, casnică sau salariat, fără ca de aceşti bani noi să fi făcut capacităţi de producţie din care să putem replăti datoria. Am dat-o pe excursii, pe vile, pe vuitoane, pe maşini de fiţe şi aşa mai departe. Da, deci hai să-i spunem poporului care urlă că este împliat şi că e vai de capul lui şi că a trăit mai rău nu se poate de atât, să-i spunem că în ultimii 8 ani, noi toţi am trăit mult peste posibilităţi. Nu există şi o repet, nu există metodă nedureroasă, de cum să spun, de a restrânge fiscalitatea. Oricum, unii sau alţii vor urla. Câţi oameni beneficiază de aceste optimizări fiscale? Enorm de mult, care nu plătesc CAS-ul, care au IMM-uri, PFA-uri, dracu ştie ce mai au. Da, deci toţi ăştia vor urla ca din gură de şarpe. Dar vorba domnului Dăianu: domnule, chiar nu înţelegem că nu se poate să nu plătească nimeni. Şi eu merg mai departe. Nu numai că nu se poate să nu plătească nimeni, toţi, dar absolut toţi va trebui să plătim la un moment dat”, a mai spus Valentin Lazea.

La noi, deficitul bugetar a crescut chiar și când creștea PIB-ul

Deficitul bugetar al României a depăşit pragul de 3% în 9 din ultimii 18 ani, iar problema majoră o reprezintă faptul că acesta a fost pro-ciclic, a afirmat, joi, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.

„Deficitul bugetar al României a depăşit, dacă ne uităm la ultimii 18 ani, a depăşit în 9 din aceşti 18 ani pragul de 3% din Tratatul de la Maastricht. Deci jumătate din timp noi am fost în neregulă. Mai mult, dacă ne comparăm cu Cehia, Polonia şi Ungaria, în 10 din ultimii 18 ani noi am avut cel mai mare deficit bugetar. Acum care e de fapt problema majoră? Deficitul la noi a fost pro-ciclic în toată această perioadă. Adică a crescut foarte mult chiar în anii în care produsul intern brut creştea, uneori peste potenţial, creştea produsul intern brut, dându-i acestei creşteri un impuls de care nu avea nevoie. Este exact acea situaţie pe care o are un şofer într-o maşină care coboară la vale. Maşina deja accelerează datorită forţei gravitaţionale şi el şoferul de nesăbuit apasă pe acceleraţie. Ori atunci când va trebui să urce dealul, el va fi forţat să frâneze fiindcă maşina deja a luat viteză de scapă de sub control. Cam aşa s-a condus politica fiscală în ultimii, hai să zic, 18 ani, cu excepţia unei scurte perioade 2012-2015”, a spus Valentin Lazea, la evenimentul cu tema "Între Deficit Bugetar şi Economie Sustenabilă", organizat de Oxygen Events.

El a declarat că România a "apăsat pe pedală când nu era cazul", când PIB-ul creştea foarte mult, în perioada 2006-2008, şi din nou în perioada 2016-2019. Valentin Lazea a spus că efectul acestei apăsări ne-necesare pe pedala de acceleraţie a fost că atunci când ne-au lovit crizele din 2009 şi din 2020, noi n-am mai avut spaţiu fiscal.

Economiile vor fi mâncate în secunda doi de cheltuielile din domeniul înarmării

El a explicat că dacă ne comparăm cu Cehia, Ungaria şi Polonia vom constata că au venituri fiscale de 35-36% din PIB în timp ce în România sunt de 27-28%.

„Pentru că la noi pe lângă evaziunea care există, evaziunea fiscală, există o optimizare fiscală în zeci de ramuri, pentru zeci de profesii, legi făcute cu dedicaţie etc. Şi guvernul abia început, cum să zic, abia a zgâlţâit suprafaţa acestor optimizări fiscale şi iată cât vaiet şi cât vuiet a stârnit chestia asta. Şi mai există, de ce să nu spunem unele domenii, cum ar fi impozitul pe proprietate sau impozitele ecologice, care nu sunt de loc, dar absolut deloc, la nivelul la care ar trebui să fie. De ce spun asta? Da, de acord, se pot face economii la cheltuieli. Numai că acele economii şi care nu sunt mari 1%, maximum 1,5%, din pensii speciale, reforma administraţiei publice şi aşa mai departe, ele vor fi mâncate în secunda doi de către necesarul de cheltuieli în domeniu înarmării, în domeniu energetic, în domeniul ecologiei şi în domeniul îmbătrâni populaţiei. Deci noi sau suntem orbi sau ne prefacem că suntem orbi? Avem patru iceberg-uri spre care mergem în linie dreaptă, astea patru: energie, ecologie, înarmare şi îmbătrânirea populaţiei. Şi noi zicem hai să reducem cheltuielile. De acord! Da, hai să vedem cât putem să reducem, dar realist, cu cifrele pe masă, pentru că trei sferturi din salariaţii bugetari sunt ce, profesori, doctori şi ordinea publică: poliţie, SRI, SIE şi aşa mai departe”, a declarat Valentin Lazea.