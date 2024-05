JT Grup Oil a înregistrat un succes remarcabil în primele zile de la deschiderea IPO-ului. Compania a atras subscrieri de peste 2 milioane de acțiuni

Sectorul energetic continuă să fie un pilon esențial pentru stabilitatea și dezvoltarea economică. Investițiile în energie se dovedesc a fi printre cele mai sigure și profitabile, atrăgând interesul constant al investitorilor din întreaga lume. În contextul tranziției către surse de energie regenerabile, companiile din acest sector se bucură de o atenție sporită și de un suport solid din partea piețelor financiare.

În topul listărilor de anul acesta se disting câteva nume, care au reușit deja să vadă rezultatele IPO-urilor, iar acest mediu favorabil se reflectă și în succesul notabil al companiei JT Grup Oil, care, a atras subscrieri de peste 2 milioane de acțiuni. Suma obținută în urma subscrierilor va rămâne în companie și va crește capitalul social al acesteia. Acest rezultat, care a depășit în prima zi, performanța unei alte companii cunoscute din sectorul energetic subliniază, atât interesul crescut al investitorilor cât și încrederea acestora în potențialul de creștere al companiei.

JT Group Oil, deținătorul celui mai nou terminal privat multi-modal din România, JT Terminal, o investiție strategică la nivel național, a lansat recent un IPO atractiv de 10 milioane de acțiuni, estimate la o valoare totală de 65 milioane de lei, bani ce vor rămâne în companie pentru dezvoltarea acesteia. Începută marți, 28 mai, Oferta Publică Inițială se va desfășura până pe 10 mai. În primele cinci zile, investitorii primesc un discount de 16%, care se aplică la prețul de ofertă de 6,50 lei/acțiune.

În prezent, compania se focusează pe finalizarea JT Terminal, un proiect ambițios, ce a presupus o investiție totală de 25 milioane de euro, pentru care JT Grup Oil a obținut deja finanțarea necesară pentru dezvoltarea tuturor etapelor viitoare. Terminalul a beneficiat de accesarea unui grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro, la care se adaugă o linie de credit de la UniCredit Bank în valoare de 9 milioane de euro, și 4,5 milioane de euro capital propriu. La începutul anului, compania a anunțat finalizarea primei etape de dezvoltare și închiderea contractului de finanțare obținut prin AA POIM. Lucrările pentru faza a doua decurg conform graficelor stabilite, primele două rezervoare fiind complet finalizate.

Cu o poziționare accesibilă în portul Constanța în apropierea canalului Dunăre - Marea Neagră, JT Terminal

va deservi România, Ungaria, Serbia, Austria, Bulgaria, Ucraina și Moldova, o piață enormă, care are nevoie acută de creșterea capacităților de distribuție și stocare. Odată finalizat, JT Terminal va avea capacități de stocare impresionante, prin intermediul cărora va putea să suplinească aproximativ 1 milion de tone pe an din deficitul de combustibil de pe piața din România, în prezent estimat la 2,5 milioane de tone pe an. În plus, prin extinderea capacităților de stocare, compania va asigura continuitatea aprovizionării evitând riscul de întârzieri sau penurii de combustibili.

Investiția în JT Terminal va crește exponențial cifra de afaceri. De asemenea, dotat cu facilități moderne și echipamente de ultimă generație, terminalul va permite automatizarea completă a proceselor, ceea ce va duce la diminuarea costurilor cu forța de muncă și a timpilor de așteptare în port pentru încărcare/descărcare și la creșterea marjei de profit în următorii ani.

”JT Grup Oil este o companie sustenabilă ce acordă atenție sporită implementării celor mai moderne tehnologii pentru reducerea impactului asupra mediului. Suntem un jucător important pe piața combustibililor din România, o companie echilibrată din punct de vedere financiar, care a crescut constant în ultimii ani, iar rezultatele vorbesc de la sine. În ultimii zece ani, profitul companiei a fost de 51 milioane de lei, reflectând o performanță financiară solidă și sustenabilă. În plus, cifra de afaceri a înregistrat o creștere de aproximativ 53 de milioane din 2019 și până anul trecut. Estimările pentru 2025, primul an în care terminalul va fi complet operațional, arată o cifră de afaceri de 633 de milioane de lei și un profit net de aproximativ 38 de milioane de lei. Sunt convins că investiția într-o companie cu perspective de dezvoltare, așa cum este JT Grup Oil, reprezintă o oportunitate pentru investitorii care urmăresc venituri pasive pe termen lung.”, declară Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A.

JT Grup Oil S.A. își consolidează poziția pe piața energetică prin investiții strategice. Pe lângă utilizarea consumului de energie verde produs de o centrală fotovoltaică de 250 kW, compania promovează energia regenerabilă prin implementarea de stații self-service echipate cu panouri fotovoltaice, care contribuie la reducerea amprentei de carbon și la eficiența operațională, optimizând astfel fluxul de lucru.

Bogdan Aldea, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General al JT Grup Oil S.A, adaugă: „În a doua zi a ofertei publice, Mihaela Buzărnescu a subscris un pachet semnificativ de acțiuni, un gest care ne onorează și ne confirmă încă o dată că investitorii au încredere în compania noastră. Participarea unei personalități publice de talia Mihaelei Buzărnescu este o reiterare a faptului că JT Grup Oil este o companie de încredere pe piața de capital, cu oportunități investiționale solide și atractive.”

Prin politica de dividend, Grupul vizează o repartizare echilibrată a rezultatului net conform aşteptărilor acţionarilor, cât şi nevoilor de dezvoltare ale companiei. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi „pro-rata”. Intermediarii prin care pot fi subscrise acțiunile ȋn cadrul Ofertei publice de vânzare initiala a acțiunilor emitentului J.T. GRUP OIL sunt: PRIME TRANSACTION SA, BRD-GSG SA, IFB FINWEST SA, SWISS CAPITAL SA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA, BRK FINANCIAL GRUP SA, ESTINVEST SA, MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, INTERFINBROK CORPORATION SA, TRADEVILLE SA, BT CAPITAL PARTNERS SA, INVESTIMENTAL SA, GOLDRING SA, ALPHA BANK ROMANIA SA, INTERDEALER CAPITAL INVEST SA.

****

Despre JT Terminal

JT Terminal, cel mai nou și modern terminal privat de produse petroliere lichide construit în România în ultimii 50 de ani, care va opera produse specifice precum motorină, biodiesel și bitum cu scopul final de a le distribui pe piața internă și externă de carburanți. Este un proiect strategic care va crește în următorii 5-10 ani și care va genera o multiplicare a cifrei de afaceri, de la 224 milioane de lei până la aproximativ 3 miliarde de lei.

Proiectul va dispune de 8 rezervoare cu o capacitate de stocare totală de 31.500 de tone și va gestiona barje cu o capacitate de la 3.000 până la 9.000 de tone, 16 vagoane în același timp, pe două linii ferate paralele, și câte 20 cisterne simultan în zona de încărcare și descărcare. Datorită facilităților de care dispune terminalul, JT Grup Oil S.A. are perspective excelente de dezvoltare a business-ului prin intermediul parteneriatelor strategice cu cele mai importante companii din industrie la nivel European, ce și-au manifestat deja intențiile în această direcție.

****

Despre JT Grup Oil S.A.

În prezent, JT Grup Oil S.A. desfășoară operațiuni de distribuție de carburanți în zona de Sud-Est a României cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de până la 40.000 de litri, dotate cu pompe și indicatoare pentru măsurarea cantității livrate. Pentru distribuția de carburanți în zona de nord a țării, compania are parteneriate cu reprezentanți ai mediului de business, colaboratori pe termen lung.

În ultimii zece ani, profitul companiei a fost de 51 milioane de lei, reflectând o performanță financiară solidă și sustenabilă. De asemenea și cifra de afaceri din ultimii cinci ani a înregistrat o creștere constantă de la 171 milioane de lei în 2019 la 224 milioane de lei în 2023, lucru ce demonstrează capacitatea companiei de a se adapta la cerințele pieței, de a inova și de a-și optimiza operațiunile pentru a impulsiona creșterea continuă și succesul pe termen lung.

Fondată in 2001, JT Grup Oil S.A. este una dintre cele mai importante companii care activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța. În perioada 2004-2005, a construit un terminal de bitum la Medgidia, pe care l-a vândut la scurt timp după recepție, iar banii obținuți în urma vânzării au fost investiți în dezvoltarea rețelei de distribuție de carburanți. În 2008, compania a început să dezvolte rețeaua de distribuție și a introdus pe piață peste 250 de rezervoare dotate cu pompe și indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil S.A. și-a diversificat gama de produse, și a accesat segmentul de motorină fără acciză, care deservește vasele comerciale pentru porturile Midia și Constanța.