Autostrada Sibiu – Piteşti. Un constructor român contestă „preţul neobişnuit de scăzut“. Cuc: „Nu îi mai tolerez pe contestatarii de meserie“

„Este vorba de lotul Sibiu - Boiţa, (contestaţia, n.r.) s-a depus în cursul zilei de ieri chiar când mă întorceam de pe şantier, am fost şi eu informat de această contestaţie. O să am şi eu o discuţie, împreună cu domnul Neaga şi cu o comisie de la CNAIR, cu firma care a depus contestaţia să văd şi eu motivele pentru care a depus, pentru că vă spun un lucru: nu îi mai tolerez pe aceşti contestatari de meserie care, de-a lungul vremurilor, mie cel puţin mi-au arătat că nu au excelat în implementarea proiectelor pe care le-au avut”, a declarat afirmat Răzvan Cuc.

El a spus că este vorba despre o firmă care a participat la licitaţia acestui proiect. „Eu am spus că o să am o implicare activă în proiectele de infrastructură şi asta înseamnă că îmi asum anumite lucruri. Nu depăşesc cadrul legal, dar vreau să ştiu şi eu de ce contestă, pentru lucrul acesta îmi este permis să am o întâlnire cu firma respectivă”, a adăugat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a susţinut că, dacă nu exista această contestaţie, contractul trebuia semnat duminică. „O să am o discuţie în cursul zilei de mâine şi cu cei de la CNAIR să vedem exact ce anume vizează acea firmă”, a mai spus Cuc, adăugând că nu poate să spună dacă această firmă îşi va retrage sau nu contestaţia.

Întrebat ce au de câştigat aceşti contestatari, Răzvan Cuc a răspuns: „Blochează. Întrebaţi-i pe ei”.

Ce contestă românii

Contestaţia a fost depusă de firma românească Construcţii Sibiu, care a cerut anularea licitaţiei şi respingerea ofertei depuse de Porr, companie austriacă ce a câştigat licitaţia, „având în vedere că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut”.

Construcţii Sibiu a solicitat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) să oblige compania de drumuri să „reevaluze ofertele şi să declare câştigătoare oferta care respectă cerinţele documentaţiei de atribuire şi care nu are un preţ neobişnuit de scăzut”.

CNAIR a anunţat, la începutul lunii martie, că Firma Porr a câştigat licitaţia pentru tronsonul Sibiu-Boiţa, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrăzii Sibiu-Piteşti, cu un cost pe kilometru de 9,7 milioane de euro.

Durata de realizare a contractului va fi de 48 de luni, din care perioada de proiectare a lucrărilor va fi de 12 luni, iar perioada de execuţie a lucrărilor va fi de 36 luni. Ofertantul declarat câştigător a ofertat o perioadă de garanţie a lucrărilor de 10 ani.

