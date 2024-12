Intenția de desființare a Ministerului Energiei stârnește reacții dure din partea experților și a prosumatorilor

Intenția de desființare a Ministerului Energiei, prin comasarea cu Ministerul Economiei; a stârnit reacții dure, deopotrivă din partea experților în energie și a prosumatorilor.

Expertul în energie, Răzvan Nicolescu, fost ministru de resort în urmă cu 10 ani, consideră că desființarea Ministerului Energiei ar fi „o prostie” și că ministrul Sebastian Burduja ar trebui lăsat să deruleze proiectele pe care le-a început.

„De ce avem un minister distinct al Energiei? Pentru că așa au toți, ținâand cont de particularitățile domeniului… Comisia Europeană, statelele membre, SUA și chiar și Putin. De ce vrem să distrugem ceva ce e bun? De ce subminăm ceva strategic? Din prostie! Ministrul Energiei este cel mai educat ministru din Guvern. De ce nu îl lăsăm să își ducă proiectele la bun sfârșit? Am învățat oare ceva din întâmplările ultimei luni? Oamenii vor competență și realizări. S-au săturat de prostie, nesimțire și hoție”, a scris Nicolescu pe pagina sa de Facebook.

Chisăliță: Faceți ministere după nevoile țării, nu ale voastre

La rândul său, expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat de ce nu e oportună intenția de desființare a Ministerului Energiei.

„Am sperat că urmare a cutremurului acestor alegeri, să se producă o minimă schimbare la nivelul modului de a face politică, în România. Marea schimbare se pare că se limitează la propunerea de desființare a Ministerului Energiei și ceva reduceri de secretari de stat!!! Din nou facem ministerele după chipul, asemănarea și mai ales dorința unor oameni și nu după necesitățile efective din tere”, a spus Chisăliță.

Ministerul Energie a fost înființat în anul 2015 după ce din anul 2013 a funcționat o struțo-cămilă Departamentul Energiei în cadrul Ministerului Economiei, iar până în 2012 a existat doar Ministerul Economiei care în fapt derula în special acțiuni de coordonare economică a companiilor din energie.

Înființarea unui Minister al Energiei în anul 2015 a venit pe fondul dereglementării prețului la gaze și electricitate, și a avut și un rol foarte important în reducerea presiunilor pe care le făcea industria, mai exact marii consumatorii de energie, pentru a obține electricitate și gaze ieftine. Altfel spus, a fost redus riscul unui conflict de interese între marii consumatori și marii producători de energie și gaze, mai ales cei cu acționariat de stat. Un exemplu a fost faptul că producătorii de îngrășăminte chimice, faceau presiuni asupra ministrului care reprezenta atât sectorul industriei, cât și al energiei. O reîntoarcere a energiei la un astfel de Minister ar putea să deschidă din nou această practică ilegală.

„Să desfințezi astăzi Ministerul Energiei, când am atins cele mai ridicate cote de import din istoria României, când suntem în plin proces complicat de realizare a exploatarii gazelor din Marea Neagră, când este nevoie de acțiune urgentă, pentru a rezolva problemelor sistemice induse de variabilitatea surselor și volatilitatea consumului de energie, când trebuie să se reliberalizeze piața de gaze și energie electrică, când trebuie pregătiți pașii pentru alimentarea cu energie și cădură în următorii 25 de ani, în anul în care ne am confruntat cu prețuri uriașe pe piața spot la energie electrica, când trebuie să inițiem și în România urgent măsuri de eficiență energetică, când avem provocarea de a elimina blocajele și să pregătim noile tehnologii atât de necesare României în viitor – producerea hidrogenului energetic, stocarea carbonului, rețeaua de captare și transport a CO2, adaptarea rețelelor existente la gazele verzi, stocarea energie, exploatarea energiei geotermice etc.

Suntem ridicoli de a dreptul, am avut 10 ani de existență a Ministerului Energiei, fără o Strategie Energetică Națională pe care să o aplice și acum când în sfârșit după 17 ani avem din nou o Strategie Energetică Națională, nu mai avem un Minister al Energiei care să o aplice.

Domnilor faceți Ministerele după necesitățile oamenilor și a țării, nu după dorința unora și supărările altora”, consideră specialistul.

Acesta sugerează că ar fi mult mai important ca Ministerul Energiei să preia atribuții cu caracter energetic derulate în prezent de alte ministere: eficiența energetică a clădirilor de la Ministerul Dezvoltării, tot ce ține de carburați (stații, depozite etc.) de la Ministerul Transporturilor, derularea fondurilor pentru proiecte directe sau indirecte pentru energie de la Ministerul Fondurilor Eruopene, și chiar derularea așa ziselor fonduri de mediu, care au un scop energetic de la Ministerul Mediului.

„Desființarea Ministerului Energiei, pare să creeze o bucurie pentru "băieții deștepți", deranjați de ceea ce a făcut Ministerul Energiei în ultimul an și jumătate”, consideră Dumitru Chisăliță.

Asociația Prosumatorilor: Decizia ar facilita obiectivele Rusiei

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) cnsideră că desființarea Ministerului Energiei n-ar face altceva decât să faciliteze obectivele Rusiei de destabilizare a sectoruklui energetic din România.

„Un minister vital, precum cel al Energiei, este pe cale să fie dizolvat și integrat într-o structură guvernamentală deja suprasolicitată. Dacă alte ministere – cum ar fi cel al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sau Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – pot fi subiecte de reorganizare, decizia de a dizolva Ministerul Energiei reprezintă un risc major”, transmit reprezentanții asociației.

„Într-o țară extrem de fragilă din punct de vedere energetic, această decizie ridică îngrijorări majore, adaugă sursa citată. „În 2024, România a întâmpinat numeroase dificultăți în asigurarea energiei necesare consumului intern. Vara aceasta, în condiții de caniculă extremă, doar contribuția prosumatorilor a evitat apariția situațiilor de blackout și întreruperi de energie cauzate de consumul ridicat al aparatelor de aer condiționat și al sistemelor de refrigerare. Este evident că România are nevoie de reforme sistemice în domeniul energetic. Investițiile în stocare, dezvoltarea și retehnologizarea rețelelor energetice – aflate într-o stare critică – sunt esențiale pentru securitatea energetică națională și necesită o atenție deosebită a decidenților. De aici, importanța vitală a Ministerului Energiei ca entitate separată. Dacă această decizie va fi implementată, noua coaliție de guvernare riscă să faciliteze indirect atingerea obiectivelor Rusiei în destabilizarea sectorului energetic din România”, mai arată APCE.