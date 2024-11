În București nu mai poți închiria o cameră sub 350 de euro. Orașele cu cele mai ieftine chirii din țară

Prețurile chiriilor din România sunt în continuă creștere de la un an la altul, cu majorări de 12% în octombrie 2024 comparativ cu octombrie 2023, cea mai mare fiind înregistrată în Sectorul 5.

Prețurile chiriilor au înregistrat o creștere de 12% de la un an la altul (octombrie 2024 vs. octombrie 2023). În raport cu luna anterioară (septembrie), prețurile din octombrie au rămas aproape la același nivel, cu o creștere minoră de 2%. În luna octombrie a acestui an interacțiunile între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia – platforma imobiliară lansată de OLX – au scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vizualizările au crescut ușor, cu 1%.

„Încheiem vârful de sezon pe piața de închirieri într-un context marcat de o creștere mai moderată a prețurilor față de 2023 și o ușoară scădere a cererii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceste evoluții reflectă o revenire a pieței la o dinamică mai stabilă, cu o ofertă mai largă de locuințe disponibile. Astfel, chiriașii au acum mai multe opțiuni și mai mult timp pentru a alege întrucât anunțurile rămân afișate mai mult decât în timpul verii, când cererea era mult mai mare”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu anul trecut, prețurile medii pentru chiriile din București au înregistrat o creștere de 14%. În octombrie 2024, o garsonieră a avut un preț mediu de 368 euro/lună, un apartament cu două camere s-a închiriat cu 594 euro/lună, iar un apartament cu trei camere a ajuns la un preț mediu de 810 euro/lună. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost în Sectorul 5 pentru apartamentele cu două camere (+27% în octombrie 2024 față de octombrie 2023) și în Sectorul 4, la apartamentele cu trei camere (+27%), în timp ce cele mai mici creșteri au fost în Sectorul 1 pentru garsoniere (+5%) și în Sectorul 6, tot la garsoniere (+5%).

În octombrie 2024, prețurile medii ale chiriilor din București au variat între sectoare. În Sectorul 1, cel mai scump sector, chiria pentru o garsonieră a fost în medie de 420 euro/lună, un apartament cu două camere a ajuns la 690 euro/lună, iar unul cu trei camere la 1063 euro/lună. În contrast, cele mai accesibile prețuri s-au înregistrat în Sectorul 4, unde o garsonieră s-a închiriat cu 350 euro/lună, un apartament cu două camere cu 499 euro/lună, iar unul cu trei camere cu 637 euro/lună.

Astfel, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 350 euro (în Sectoarele 2, 4 și 5) și 420 euro (Sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 499 de euro (Sectorul 4) și 690 de euro (Sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 600 euro (Sectorul 6) și 1063 de euro (sectorul 1).

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Oradea (+28%). Cea mai mare creștere de la o lună la alta (octombrie 2024 vs. septembrie 2024) a fost de 6%, în cazul apartamentelor cu trei camere din Brașov și din Iași.

Cluj-Napoca

Comparativ cu anul anterior, prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor au crescut cu 14% și cele ale apartamentelor cu două camere cu 5%, în timp ce prețurile medii pentru apartamentele cu trei camere au crescut cu 3%. Astfel, în luna octombrie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 600 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 750 de euro.

Iași

În Iași, chiriile au înregistrat creșteri moderate în octombrie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari fiind pentru apartamentele cu trei camere (+15%). Prețurile pentru apartamentele cu două camere au rămas constante, iar cele pentru apartamentele cu trei camere au crescut, în medie, cu 9%. Astfel, prețul mediu pentru o garsonieră a fost de 350 euro/lună, pentru un apartament cu două camere a fost de 450 euro/lună, iar pentru un apartament cu trei camere a fost de 574 euro/lună.

Brașov

Și în Brașov prețurile medii ale chiriilor au crescut în octombrie 2024 comparativ cu octombrie 2023. Cele mai mari creșteri au fost pentru garsoniere (+12%), urmate de apartamentele cu trei camere, care au înregistrat o creștere de 7% și de apartamentele cu două camere care au avut o majorare de 5%. În luna octombrie, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 360 euro/lună, pentru un apartament cu două camere de 525 euro/lună, iar pentru un apartament cu trei camere de 643 euro/lună.

Constanța

În octombrie 2024, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 7% pentru garsoniere, cu 11% pentru apartamentele cu două camere și cu 8% pentru cele cu trei camere, comparativ cu luna octombrie a anului precedent. Prețurile medii de închiriere au fost de 320 euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

Timișoara

În Timișoara, în luna octombrie a acestui an, chiriile au înregistrat creșteri de 7% pentru garsoniere și 5% pentru apartamentele cu două camere, în timp ce prețurile pentru apartamentele cu trei camere au crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, prețurile medii de cerere au fost de 268 de euro pe lună pentru garsoniere, 420 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

Sibiu

În Sibiu, în luna octombrie 2024, prețurile medii de închiriere au crescut cu 1% pentru garsoniere, cu 7% pentru apartamentele cu două camere și cu 2% pentru cele cu trei camere, față de aceeași perioadă a anului trecut. În octombrie 2024, chiriașii au plătit, în medie, 303 euro pentru închirierea unei garsoniere, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 508 euro pentru un apartament cu trei camere.

Oradea

În Oradea, prețurile de închiriere pentru luna octombrie 2024 au înregistrat creșteri semnificative față de aceeași lună a anului trecut: +28% pentru garsoniere, +14% pentru apartamentele cu două camere și +26% pentru cele cu trei camere. Astfel, chiriașii au plătit în medie 255 euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 500 de euro pentru unul cu trei camere.

Craiova

În luna octombrie, în Craiova prețurile medii de închiriere au fost de 280 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru apartamentele cu trei camere, înregistrând creșteri de 7%, 14% și, respectiv, 19% față de aceeași lună a anului trecut.

Arad

În octombrie 2024, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 13% pentru garsoniere, cu 6% pentru apartamentele cu două camere și cu 12% pentru apartamentele cu trei camere. Astfel, în Arad, chiriașii au plătit un preț mediu de 220 euro pentru închirierea unei garsoniere, 350 de euro pentru un apartament cu două camere și 448 de euro pentru unul cu trei camere.