Modificări la programul Prima Casă. Câţi bani sunt disponibili în acest an

„Ca plafon (pentru Prima Casă,n .r.), am prins cam 2 miliarde de lei, în acest an. Deci, va continua, numai am spus că, în discuţia pe care am avut-o la Banca centrală, pentru a-l face mai social. (...) Până la final de februarie, vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esenţiale. Finanţarea există - a fost bugetat. Programul continuă”, a menţionat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finanţelor a mai spus că modificările vor fi făcute până la finalul lunii februarie printr-o Hotărâre de Guvern.

„Probabil, (modificările) vor fi suprafaţa casei, persoanele cu venituri mai mici. Este un program social, până la urmă. Este Prima Casă. Nu-ţi iei casă de 500 de metri, prima casă. Îţi iei o casă pentru familie, atât cât poţi”, a explicat Teodorovici.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: