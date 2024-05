Guvernul alocă 1,85 de miliarde de lei pentru finanțarea proiectelor din domeniul transporturilor

Guvernul va aloca 1,85 de miliarde de lei în finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu.

„Adoptăm mai multe decizii esențiale pentru a susține investițiile. Alocăm 1,85 miliarde lei în vederea finanțării proiectelor europene din domeniul transporturilor. Sunt toate proiectele majore incluse aici: Autostrada Sibiu – Pitești, Centura Capitalei, Drumul Expres Pitești-Craiova, Autostrada Transilvania, Autostrada Târgu Mureș – Iași. În plus, suplimentăm cu 840 de milioane de lei bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru liniile de metrou din București și Cluj, ambele jaloane în PNRR”, a transmis Ciolacu.

Premierul a adăugat că va fi suplimentat cu 840 de milioane de lei bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru liniile de metrou din Bucureşti şi Cluj, ambele fiind jaloane în PNRR.

„După o discuție cu domnul Jianu, am considerat că este nevoie și de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS, înțeleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor și bugetul e aproape epuizat. Asta înseamnă că mediul de afaceri are încredere să investească. Îi solicit domnului ministru al finanțelor, domnului Marcel Boloș, ca la viitoarea ședință să vină cu propunerea concretă de suplimentare.

Susținem și investițiile din energie, finanțate prin Fondul de Modernizare. Adoptăm azi câteva soluții de îmbunătățire a legislației, iar efectul este că deblocăm evaluarea a peste 1.500 de proiecte depuse până acum. Astfel, atragem peste 2,2 miliarde de euro alocați României prin acest Fond.

Continuăm procesul de reorganizare a instituțiilor guvernamentale, azi este rândul Ministerului Justiției. Și vom mări ritmul astfel încât, până la finalul lunii iunie, să finalizăm procesul la nivelul tuturor ministerelor”, a spus premierul.

„Deblocăm azi și angajările pentru alte 2.700 de posturi vacante din spitale şi serviciile de ambulanţă. Este a treia decizie similară a Guvernului în sprijinul sistemului medical, după cele din ianuarie şi februarie, când au fost deblocate angajările pentru 10.000 de posturi. În plus, vom crea un grup de lucru pentru identificarea soluţiilor care să permită accesul pacienţilor la medicament esențiale la preţuri rezonabile”, a adăugat oficialul.