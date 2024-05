Grindeanu: Inaugurăm astăzi două obiective importante pentru Portul Constanța

Astăzi se vor inaugura două obiective importante pentru Portul Constanța: terminalul Ro-Ro și noua platformă pentru mărfuri agabartitice.

„Noul terminal Ro-Ro (Roll on-Roll off) și noua platformă pentru mărfuri agabaritice vor contribui la consolidarea importanței strategice la Marea Neagră a Portului Constanța. Sunt proiecte dezvoltate, în baza unui parteneriat între autoritățile române și cele din Emiratele Arabe Unite, parteneriat pe care dorim să îl continuăm și pentru alte obiective importante de infrastructură mare”, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, în cadrul unei postări realizate pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, astăzi au început lucrările și pentru un noi proiect important, terminalul intermodal, care va beneficia inclusiv de conexiune feroviară.

Potrivit ministrului Sorin Grindeanu, toatele cele trei proiecte, terminalul și platforma inaugurate astăzi și terminalul intermodal început sunt finanțate și din fonduri europene, și au fost realizate printr-o colaborare între autoritățile române și cele din Emiratele Arabe Unite.

„Suma pentru cele două proiecte amintite mai devreme este de aproximativ 115 milioane și este, de asemenea, rezultatul unei bune colaborări între administrarea Portului Constanța și reprezentanții DP World. Emiratele Arabe Unite reprezintă unul dintre partenerii importanți ai României, iar în acest context au avut loc două evenimente importante pentru relația dintre statele noastre”, a declarat Sorin Grindeanu.

În plus, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat la finele lunii februarie faptul că Portul Constanța va dispune de două scannere operaționale până la sfârșitul anului acesta, din cele 26 de sisteme noi de scanare cu care vor fi dotate în următorii ani birourile vamale de frontieră.

„Nu e o noutate că, an de an, cantităţile de mărfuri care trec prin Portul Constanţa bat toate recordurile. Conform datelor, în 2023, traficul total a depăşit 92 milioane tone, faţă de 75 milioane tone în 2022. Ceea ce înseamnă că şi riscul de contrabandă, trafic de droguri, arme şi evaziune fiscală creşte direct proporţional. Am vrut să merg astăzi cu preşedintele Autorităţii Vamale Române în Portul Constanţa, să văd cele două birouri vamale de frontieră unde vom amplasa două scannere. Dacă nu urgentăm acest proces, înseamnă că stăm deoparte şi lăsăm frauda să submineze fundamentul economiei naţionale", a scris la acel moment ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.