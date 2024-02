Portul Constanța va avea două scannere operaționale până la sfârșitul anului, anunță Marcel Boloș

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe pagina sa de Facebook că Portul Constanța va dispune de două scannere operaționale până la sfârșitul anului acesta, din cele 26 de sisteme noi de scanare cu care vor fi dotate în următorii ani birourile vamale de frontieră.

Acesta a fost miercuri în Portul Constanţa, împreună cu preşedintele Autorităţii Vamale Române, pentru a vedea cele două birouri vamale de frontieră unde vor fi amplasate scannerele, scrie Agerpres.

„Nu e o noutate că, an de an, cantităţile de mărfuri care trec prin Portul Constanţa bat toate recordurile. Conform datelor, în 2023, traficul total a depăşit 92 milioane tone, faţă de 75 milioane tone în 2022. Ceea ce înseamnă că şi riscul de contrabandă, trafic de droguri, arme şi evaziune fiscală creşte direct proporţional. Am vrut să merg astăzi cu preşedintele Autorităţii Vamale Române în Portul Constanţa, să văd cele două birouri vamale de frontieră unde vom amplasa două scannere. Dacă nu urgentăm acest proces, înseamnă că stăm deoparte şi lăsăm frauda să submineze fundamentul economiei naţionale", a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, cele două scannere vor identifica, în doar câteva secunde, orice bunuri sau substanţe interzise care ar putea fi introduse ilegal în ţară.

Obiectivele proiectului

Achiziţia celor 26 de scanere este parte din proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule şi containere (sisteme de securitate) şi înfiinţarea Centrului naţional de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule şi containere din dotarea AVR", semnat în decembrie 2023.

Beneficiarul proiectului este Autoritatea Vamală Română, iar finanţarea este asigurată din bugetul naţional şi din bugetul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Programul face parte Pilonul III al PNRR.

Data începerii proiectului este 4 decembrie 2023 iar data încheierii este 31 decembrie 2027 (31 decembrie 2026 pentru componenta finanţată prin PNRR). Durata proiectului este de 49 luni (37 luni pentru componenta finanţată prin PNRR). Finanţarea este nerambursabilă (PNRR) şi este de 34,060 milioane de euro.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorităţii vamale, în punctele de trecere a frontierei, cu sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule şi containere); integrarea sistemelor de securitate (echipamente de control nedistructiv) în Centrul Naţional de Analiză Imagistică şi realizarea monitorizării în timp real a analizelor imagistice asupra rezultatelor scanărilor efectuate cu echipamentele de scanat; îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate de echipele de control operativ (în frontieră şi echipe mobile) pentru asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii şi ale statelor membre.