Firmele din Spania oferă chiar și salarii de 40.000 de euro pe an pentru muncitorii români în construcții

Serviciul Public de Stat de Ocupare din Spania, cunoscut și sub denumirea de SEPE, în colaborare cu platforme online de recrutare precum Infojobs, anunță disponibilitatea a peste 5.000 de oportunități de angajare pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, iar salariul ajunge și la 40.000 de euro pe an.

Aceste posturi libere acoperă o gamă largă de roluri, incluzând zidari, muncitori, directori de construcții, tehnicieni de birou și chiar ingineri. Un aspect important de menționat este că nu este necesară o anumită educație formală, deoarece se acceptă candidați cu niveluri variate de pregătire, inclusiv școli medii sau superioare, potrivit știridiaspora.ro.

În ultima săptămână a lunii septembrie, piața muncii oferă astfel noi oportunități pentru specialiștii din domeniul construcțiilor. Salariile în acest sector variază în funcție de numeroși factori, cum ar fi numărul de ore lucrate, tipul de contract sau nivelul de responsabilități, iar conform datelor furnizate de Glassdoor, salariul mediu se situează în jurul sumei de aproximativ 26.000 de euro pe an, scriu jurnaliștii de la publicația Huffington Post Spania.

Pentru a accesa ofertele de locuri de muncă SEPE din domeniul construcțiilor, puteți folosi portalul lor „Empléate” și să căutați după termenul „Construcții". De asemenea, puteți utiliza filtre pentru a ajusta căutarea în funcție de tipul de contract, ore de lucru, nivelul de experiență sau calificări.

Pe lângă SEPE, platforma Infojobs oferă și ea peste 2.500 de oferte noi pentru posturi în construcții, cum ar fi muncitori, zidari sau roluri administrative tehnice. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în Madrid (680), urmate de Barcelona (410) și Valencia (163).

Locuri de muncă disponibile în Spania în domeniul construcțiilor:

- 2 ofițeri de primă clasă pentru Insulele Baleare. Experiența la locul de muncă, permisul de conducere și formarea în construcții și stivuitoare sunt esențiale. Contract pe perioada nedeterminata de 40 ore pe saptamana, contract pe perioada nedeterminata. Fara studii.

- Manager de proiect în Alicante. Cerință de diplomă universitară de 2 sau mai mulți ani. Experienta de peste 6 luni, permis de conducere (B), normă întreagă și contract de munca pe perioada nedeterminată.

- Zidari in A Coruña, cu LOGSE și peste 6 luni de experiență. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 23.460 euro pe an și norma întreagă.

- Pietrar constructor in Burgos, cu contract de munca full time si pe perioada nedeterminata. Salariu de 22.897 euro pe an. Program de la 8:00 a.m. la 4:00 p.m.

- Zidar în Asturias pentru renovarea caselor unifamiliale. Cu peste 6 luni de experienta si licenta auto B. 3 posturi vacante. Salariu de 30.000 euro.

Peste 2.500 de oferte noi de angajare apar pe portalul de locuri de munca Infojobs pentru a lucra în sectorul construcțiilor ca muncitor, zidar sau angajat de birou tehnico-administrativ. Cel mai mare număr de oportunități (680) apar în Madrid, urmat de Barcelona (410) și Valencia (163).

- Delegat comercial construcții pentru zona Catalonia. 2 ani de experiență. Contract permanent, norma întreagă. Salariu 33.000 euro.

- Muncitori calificați în construcții în Náquera (Valencia). Experienta minima 3 ani, salariu 27.000 euro, contract permanent, full time.

- Avocați specializați în sectorul construcțiilor din Madrid, experiență. Contract permanent, full-time cu un nivel mediu de limba engleza

- Tehnician de muncă pentru sectorul construcțiilor în Pozuelo de Alarcón. Cu cunoștințe despre reglementările muncii, salarizare sau asigurări sociale, printre altele. Salariu de până la 40.000 de euro. Contract pe perioada nedeterminata.