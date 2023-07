EXCLUSIV | Guvernul ține cu dinții de scumpirea țigărilor: Avem nevoie de venituri mai mari

Discuțiile purtate luni între reprezentanți ai industriei tutunului și cei ai Guvernului au rămas în coadă de pește, cei din urmă spunând că statul are nevoie de venituri mai mari, în ciuda argumentelor aduse de industrie potrivit cărora contrabanda scade veniturile bugetare, nu le crește.

„Apreciem deschiderea pentru dialog, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie. Am avut o întâlnire în care ni s-a explicat că e nevoie de venituri mai mari. Am prezentat argumentele noastre, insistând că, pentru buget, riscul de a pierde din contrabandă e mai mare decât potențialul câștig din creșterea accizelor. Am explicat că un sector economic atât de important are nevoie de predictibilitate, că există deja un calendar până în 2026, negociat anul trecut și inclus în Codul Fiscal de către un guvern al aceleiași coaliții și că nu e cazul să facem experimente de tip încercare și eroare. Experiența de până acum arată că orice măsură nesustenabilă se transferă în comerț ilicit”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs și Comunicare JTI, în exclusivitate pentru Adevărul, după întâlnirea pe care reprezentanții industriei tutunului, BAT, JTI și PMI, au avut-o luni după amiază cu Prim-ministrul Marcel Ciolacu, Vice-premierul Marian Neacșu și Ministrul Finanțelor Publice Marcel Boloș.

A treia majorare a accizelor în mai puțin de un an

Anul trecut a intrat în vigoare un nou calendar de majorare a accizelor. Calendarul, parte a Codului Fiscal, e valabil pentru toate produsele din tutun și cu nicotină, în perioada 2022-2026. Prima majorare, conform calendarului, a avut loc în august 2022, iar a doua la 1 aprilie 2023. În mai puțin de un an, acciza a crescut cu 11% - 62 de lei, de la 565 la 626 lei. O nouă creștere ar fi a treia într-un singur an.

„Din august până în prezent am avut deja două creșteri de acciză, taxe de consum, care se reflectă direct în buzunarul cetățeanului și în inflație, dată fiind ponderea acestor produse în coșul zilnic. De aceea, sperăm ca decizia finală la nivel de Guvern să țină cont de argumentele prezentate și să fie una înțeleaptă". Oficialul JTI a declarat în exclusivitate pentru Adevărul că, atunci când e vorba de creșterea accizelor, "socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg", iar performanța prezentă e rezultatul unui program gradual, pe termen lung. "Părem a fi pedepsiții de serviciu și victimele propriului succes, în condițiile în care reușim de trei ani de zile să fim cel mai solid contribuabil și să virăm anual la buget circa 4 miliarde de euro”.

"Există o corelare clară între creșterea accizelor și cea a contrabandei", a precizat Lazăr. Potrivit argumentelor expuse în cadrul întâlnirii de ieri, din experiențele anterioare, când calendarele succesive, instituite înainte de aderarea la Uniunea Europeană (începând cu anul 2002), nu au fost respectate, contrabanda a crescut abrupt, piața legală a scăzut, iar bugetul a fost prejudiciat. Vârfurile s-au înregistrat în 2006, 2010, 2014.

Contrabanda s-a dublat după introducerea taxei pe viciu

În 2006, după ce în 2005 a fost introdusă taxa pe viciu, contrabanda s-a dublat.

În 2010, după ce acciza a crescut neplanificat cu peste 24 de euro în mai puțin de nouă luni, contrabanda a depășit 36%! Au fost stopate investiții, concediați oameni, iar bugetul a fost prejudiciat cu un miliard de euro.

Și în 2014, după ce a fost schimbat modul de calcul al accizei, la un curs valutar artificial și supra-apreciat, contrabanda a crescut abrupt.

Țara noastră a atins nivelul minim de 90 euro/ mia de țigarete, prevăzut prin Directiva UE 64/2011 în anul 2015, cu trei ani înainte de termenul prevăzut de actul normativ european. În prezent, nivelul accizei minime la țigarete în România este unul dintre cele mai ridicate în Europa Centrală și de Est -126,5 euro, în timp ce în Bulgaria este 95 de euro, Ungaria – 98 euro, Polonia -107 euro, cu diferențe semnificative față de țările vecine non-UE: în Serbia, acciza minimă este 75 euro, iar în Moldova 48 euro.

În țara noastră, PIB-ul pe cap de locuitor este cu 23% sub media europeană, conform Eurostat. Iar puterea de cumpărare e cu 51% sub media europeană, conform GfK Purchasing Power Europe 2022.

„Nu omorâți găina cu ouă de aur”

Potrivit ultimului studiu al companiei independente de cercetare Novel, față de media de 7,1% de anul trecut, contrabanda a intrat pe trend de creștere, situându-se în mai la 8,2% din totalul consumului. Ceea ce înseamnă pierderi anualizate la buget de 350 milioane de euro! Care ar putea să se dubleze rapid. Așadar, "nu omorâți găina cu ouă de aur", a spus Gilda Lazăr.