EXCLUSIV. Aeroportul Henri Coandă are cea mai scumpă parcare din Europa de Est. Ce prețuri sunt în cazul altor aeroporturi

Deși în ultimii 10 ani în Otopeni au apărut zeci de parcări accesibile ca preț pentru cei care pleacă în călătorii, Aeroportul Henri Coandă continuă să aibă prețuri uriașe la parcare. „Henri Coandă” este aeroportul cu cea mai scumpă parcare din Europa de Est.

Aflat în proprietatea statului, Aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni are prețuri prohibitive. Pentru primele patru zile, tariful total fiind de 400 de lei, adică 100 de lei pe zi. După primele 4 zile, tariful scade la 10 lei pe zi. Și asta în condițiile în care parcarea aeroportului are nevoie de reabilitări masive, fiind departe de a fi una modernă. În plus, Aeroportul „Henri Coandă” are o concurență acerbă pe parcări, în zonă fiind zeci de parcări pentru cei care doresc să își lase mașinile și să meargă la aeroport, aceștia având și transferul gratuit. În plus, în parcările private, tariful pentru 4 zile este în medie cuprins între 80 și 150 lei, adică cu mult mai mic față de tarifele percepute pentru parcarea celui mai mare aeroport al României.

”Adevărul” a căutat și analizat prețurile pentru 4 zile de parcare la aeroporturile capitalelor din Europa de Est. Iar concluzia este una cât se poate de clară: Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni, aflat în proprietatea statului, este aeroportul cu cea mai scumpă parcare din Europa de Est.

Parcarea Aeroportului Internațional Chișinău din Republica Moldova este una mai modernă decât la ”Henri Coandă”, fiind pe patru nivele și având în total 799 de locuri. Prețul unei parcări pe 4 zile este de 311 lei, adică mai ieftin ca la cel mai mare aeroport al României.

Și la Aeroportul din Budapesta, capitala Ungariei, parcarea e mai ieftină ca la Otopeni pentru 4 zile, costând aproximativ 300 de lei.

Aeroportul din Belgrad, capitala Bulgariei are prețuri extrem de mici pentru cei care își lasă mașinile acolo timp de patru zile: echivalentul a 80 de lei, adică de cinci ori mai puțin față de Aeroportul „Henri Coandă”.

Și parcarea aeroportului din Sofia, capitala Bulgariei, este mai ieftină ca la București, costând pe patru zile 85 de leva, adică aproximativ 216 lei.

Șoferii care își lasă autoturismele în parcarea aeroportului din Tirana, capitala Albaniei, vor plăti pentru patru zile echivalentul a 100 de lei.

La aeroportul din Zagreb, capitala Croației, parcarea pentru patru zile costă 54 de lei, adică aproximativ 270 de lei.

Parcarea mașinilor pentru patru zile în aeroportul din Tallinn, capitala Estoniei costă 40 euro, în timp ce la aeroportul din Riga, capitala Letoniei, prețul este de 30 de euro.

De două ori mai ieftin la parcarea aeroportului din Atena față de Otopeni

Singurul aeroport din Europa de Est ce se apropie puțin de prețul de 400 lei/4 zile perceput pentru parcarea la Aeroportul ”Henri Coandă” este cel din Ljubljana, capitala Sloveniei, unde tariful pentru patru zile este de 72,5 euro. Însă chiar și așa e mai mic față de Otopeni.

Șoferii care parchează la aeroportul din Bratislava, capitala Slovaciei, vor plăti pentru patru zile 59 de euro.

Și aeroportul din Atena, capitala Greciei, dă clasă Aeroportului ”Henri Coandă” din Otopeni la prețurile pentru parcare: 50 de euro pentru patru zile.

Aeroportul Valclav Havel din Praga, capitala Cehiei, are prețuri aproape la jumătate pentru parcarea pe patru zile față de aeroportul din Otopeni: 1.150 de coroane, adică aproximativ 228 de lei.

„Adevărul” a trimis oficial Companiei Naționale Aeroporturi București, în baza Legii 544/2001, o adresă prin care a întrebat de ce este Aeroportul Henri Coandă aeroportul cu cele mai mari prețuri la parcare dintre aeroporturile din Europa de Est, în baza căror criterii a fost stabilit prețul de 100 lei/zi pentru primele 4 zile de parcare, dar și ce proiecte de modernizare sunt pentru parcarea aeroportului Henri Coandă și când vor fi acestea finalizate.

Oficialii de la Compania Națională Aeroporturi București nu au răspuns la solicitarea „Adevărul” până la ora publicării acestui articol.