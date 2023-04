Deţinătorii de obligaţiuni Credit Suisse contestă ştergerea unor titluri de 17 miliarde de dolari

Deţinătorii de obligaţiuni Credit Suisse au contestat în instanţă ştergerea valorii unui pachet de obligaţiuni cu o valoare nominală de 16 miliarde de franci (17,3 miliarde de dolari).

Potrivit Financial Times, deţinători de obligaţiuni Credit Suisse în valoare de 4,5 miliarde de franci (5 miliarde de dolari) susţin că Autoritatea de reglementare din sectorul financiar din Elveţia (Finma) a acţionat neconstituţional atunci când a ordonat Credit Suisse să recurgă la o "o depreciere completă" a valorii obligaţiunilor din categoria AT1 (Additional Tier One), în cadrul operaţiunii de preluare a Credit Suisse de către UBS Group AG.

Deţinătorii de obligaţiuni Credit Suisse vor ca această decizie de ştergere a valorii obligaţiunilor lor să fie revocată sau amendată. Potrivit Financial Times, acţiunea în justiţie a fost depusă miercuri de cabinetul de avocatură Quinn Emanuel în oraşul St. Gallen din estul Elveţiei.

Decizia adoptată de Autoritatea de reglementare din sectorul financiar din Elveţia (Finma) la mijlocul lunii martie a provocat cele mai mari pierderi înregistrate vreodată de piaţa obligaţiunilor de tip AT1 din Europa, piaţă evaluată la 275 de miliarde de dolari, depăşind cu mult singura altă depreciere decisă vreodată pentru acest tip de obligaţiuni: cea de 1,35 miliarde de euro (1,44 miliarde de dolari) suferită de deţinătorii de obligaţiuni la banca spaniolă Banco Popular SA, decisă în 2017, când a fost absorbită de Banco Santander SA pentru un euro.

Pacific Investment Management Co., Invesco Ltd. şi BlueBay Funds Management Co. SA se numără printre managerii de active care deţin obligaţiuni de tip AT1 emise de Credit Suisse.

Acest tip de obligaţiuni au fost introduse în Europa după criza financiară globală şi funcţionează ca un amortizor de şocuri atunci când băncile încep să cadă. Obligaţiunile AT1 sunt concepute pentru a impune pierderi deţinătorilor de obligaţiuni sau să fie convertite în acţiuni dacă rata de capitalizare a unei bănci scade sub un nivel stabilit anterior, ceea ce îi consolidează automat bilanţul contabil şi îi permite să funcţioneze în continuare.