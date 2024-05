Cum vrea Guvernul să combată un fenomen scăpat de sub control: primul mecanism de raportare a conținutului deepfake

Ministerul Digitalizării a lansat vineri o platformă cu ajutorul căreia pot fi semnalate cazurile de dezinformare de pe toate platformele sociale.

„Toleranță zero pentru dezinformare: am lansat primul mecanism oficial de raportare a conținutului deepfake din România!”, a scris vineri ministrul Digitalizării pe pagina sa de Facebook.

„Am lansat astăzi platforma #nofake pe site-ul Ministerului Digitalizării, la adresa https://www.mcid.gov.ro/nofake/

Puteți raporta conținutul deepfake de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Google, YouTube și TikTok. Platforma va asigura analiza rapidă și transmiterea către platforme în termen foarte scurt, de până la 60 de minute, a cererilor care vizează falsurile digitale, conținutul denigrator, dezinformările și manipulările online, cu scopul eliminării.

Echipa mea din cadrul MCID va asigura permanența în preluarea cererilor în fiecare zi, inclusiv în weekend, în intervalul 08:00-22:00.

Le mulțumesc partenerilor noștri din mediul privat – Google, Meta și TikTok – pentru eforturile de până acum. Au reușit să implementeze sisteme foarte eficiente prin care o parte substanțială din conținutul deepfake este blocat chiar înainte de publicare”, a precizat Bogdan Ivan.

Cum se înarmează Europa împotriva dezinformării

Comisia Europeană organizează un "test de rezistență" pentru platformele mari și motoarele de căutare pentru a face față dezinformării înaintea alegerilor, unde participanții își vor explica planurile, procedurile și politicile.

Cu presiunea crescută după scandalurile anterioare, mai multe platforme sociale iau măsuri pentru a monitoriza dezinformarea, TikTok lansând un centru electoral online al UE, menționând că 30% dintre deputații europeni sunt activi pe platformă.

"Lucrăm cu 15 organizații de verificare a faptelor din întreaga lume care susțin peste 40 de limbi", a declarat compania pentru Euronews Next, adăugând că videoclipurile cu "conținut neverificat" au fost semnalate utilizatorilor și nu apar în fluxul "For You".

După anunțul TikTok, și Meta a spus că își înființează propriul centru de operațiuni pentru alegeri "pentru a identifica potențialele amenințări și a pune în aplicare măsuri de atenuare în timp real".

Facebook va eticheta conținutul AI din mai 2024. Google se extinde în domeniul antidezinformare și va lansa o campanie în cinci țări UE, aplicând restricții chatbotului său Gemini AI, potrivit Reuters. Platforma de socializare X (ex Twitter) nu a făcut anunțuri legate de alegeri.

Companiile riscă amenzi de până la șase procente din venitul global anual conform Legii privind serviciile digitale (DSA), care impune combaterea manipulării alegerilor.