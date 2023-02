Cu cât se majorează taxa locală din Marea Britanie, în funcție de zonă

„Council tax”, taxa locală din Marea Britanie, se va majora în funcție de clasificarea zonală, astfel încât zonele „mai bogate” vor plăti taxe mai mari, iar cele „mai sărace” taxe mai mici.

„Council tax”, taxa locală, va crește la Londra cu până la £125 în districtele cele mai bogate, pentru că multe consilii locale profită de posibilitatea obținută anul acesta în premieră de a majora taxele locale cu până la 4,99% fără a fi nevoie să facă referendum printre localnici pentru asta.

Cel mai ieftin cartier din capitală, Westminster, va adăuga în schimb începând cu luna aprilie puțin peste £9 la partea sa de factură, scrie diasporaro.co.uk. Potrivit publicației, locuitorii vor trebui să plătească însă în total cu £38,55 mai mult, pentru că primarul Londrei, Sadiq Khan, a majorat cu 9,7% partea din taxele locale care merge direct la bugetul municipalității.

Aceasta va însemna că facturile medii ale „council tax” vor varia anul acesta de la aproape £2.250 în Kingston, cel mai scump district, la puțin peste £900 în Westminster.

Consiliul local din Kingston a anunțat că va taxa cu £85,30 locuințele din categoria de impozitare D, iar dacă la asta se adaugă și partea de factură care va reveni primăriei, va însemna în total un plus de £123,85 în medie, ceea ce ar duce taxele percepute locuințelor din categoria de impozitare D la £2.246,71. Kingston era deja unul dintre cele trei districte londoneze în care gospodăriile plăteau în medie peste £2.000 anual. Celelalte două, Harrow și Richmond, nu și-au publicat încă planurile bugetare.

Consiliul local Kingston a decis să-și majoreze partea sa din facturi cu 4,99%, maximul permis de guvern fără a fi nevoie de un referendum local. Înainte, consiliile locale puteau majora „council tax” cu 2,99%, incluzân un maxim de 1% pentru cheltuielile cu asistența socială și 2% pentru alte cheltuieli.

Au scăzut finanțările de la Guvern

Motivul majorării este că a devenit din ce în ce mai dificil să furnizeze servicii publice, din cauza reducerii progresive a finanțării de la guvern în ultimul deceniu. „Mai mult de jumătate, 57,5%, din tot ceea ce cheltuiește consiliul în fiecare an se duce pentru a le oferi rezidenților asistență socială, iar aceste nevoi sunt în continuă creștere”, a declarat pentru Evening Standard liderul consiliului local, Andreas Kirsch.

Westminster, în schimb, va crește partea sa din facturile pentru locuințele din clasa de impozitare D cu £9,37, la £477,91. Dacă se adaugă partea pentru primărie, de £434,14, gospodăriile de aici vor plăti în medie „council tax” de £912,05 în acest an.

Consiliul local Westminster a propus o creștere cu 2% a părții din „council tax” alocate la plata asistenței sociale pentru adulți, corelată însă cu o înghețare a restului facturii. Toți copiii din district care frecventează școlile primare de stat vor primi mese școlare gratuite. Familiilor li se va oferi, de asemenea, ajutor pentru a cumpăra uniforme școlare.

Consiliul va cheltui încă £85 milioane pentru a cumpăra 270 de locuințe în zonă în următorii trei ani, pentru a-și mări rezerva de locuințe temporare. „Criza costului vieții și creșterea chiriilor pun o presiune uriașă asupra stocului nostru de locuințe temporare, aproximativ 2.750 de gospodării trăind în prezent în locuințe temporare”, a spus liderul consiliului local, Adam Hug.

Și alte consilii locale au anunțat scumpiri

Potrivit The Mirror, alte consilii locale din Londra care au anunțat o majorare cu 4,99% sunt deocamdată Havering și Newham.

În Anglia, alte consilii care au decis să majoreze cu 4,99% sunt Oxford, Bracknell Forest, Buckinghamshire, Windsor and Maidenhead, Cambridge, Luton, Hertfordshire, Staffordshire, Herefordshire, Dudley, Derby, Rutland, Peterborough, Bath and North East Somerset, Cornwall, Plymouth, Torbay, Portsmouth, Slough, Brighton and Hove, Sussex, Cheshire East, Blackburn and Darwen, Eden, Wakefield, Wirral, Manchester, St Helens, Calderdale, Bradford, Ryedale, Leeds, York, North Yorkshire, Gateshead, Hartlepool, North Tyneside, Durham.

Celelalte consilii care se apropie cel mai mult de 5% sunt North East Lincolnshire (4,98%), South Tyneside (4,95%), Worcestershire (4,94%), Nottinghamshire (4,84%), Breckland (4,7%), West Oxfordshire (4,57%).

Majorări de 5% au fost propuse pentru Surrey Heath, Coventry, Nottingham, Kent, Medway, Bristol, Wiltshire, Darlington.

Majorări de 5,42% au fost propuse pentru East Lindsey și Skegness, respectiv de 6,76% pentru Berkshire și pentru 6,5% Bolton.

Restul de consilii locale fie au propus majorări mai mici, fie nu și-au anunțat încă procentul de majorare.

În același timp, guvernul a aprobat cererea specială a consiliului local din Croydon de a majora taxa cu 15%, după ce primăria și-a declarat în noiembrie incapacitatea de plată, precizează BBC.

Conform datelor guvernului, „council tax” pentru toate categoriile de locuințe din Anglia este în prezent de £1.493, iar pentru locuințele din categoria de impozitare D este de circa £1.966.