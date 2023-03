Clienții unei bănci din România s-au trezit fără bani în cont, în doar câteva minute. Ce e de făcut

În ultima perioadă, tot mai multe persoane s-au trezit cu sume considerabile furate din cont, uneori chiar și de peste 10.000 de lei, fără ca ei să fi făcut vreo plată.

Este și cazul unui bucureștean căruia i-au dispărut din cont 16.000 de lei, după cum relatează observator.ro. Concret, bărbatul se afla în mașina personală când a primit un mail pe telefon, prin care era anunțat că i s-a pus poprire pe cont. Speriat, bărbatul a sunat la call-center-ul băncii și as întrebat dacă are vreo poprire, iar angajatul băncii i-a spus că nu are.

După terminarea convorbirii, bărbatul și-a accesat contul și a văzut că totți banii îi dispăruseră.

Contactând din nou banca, a aflat că, de fapt, banii fuseseră virați unei alte persoane fizice dintr-o altă localitate. Mergând pe firul banilor, bucureșteanul a aflat că și acelei persoane i-au dispărut ulterior toți banii și nu doar cei ai lui, ci și banii pe care cealaltă persoană îi avea în cont.

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că acesta este un atac clasic de phishing, în care clienții băncilor își dau fără să știe datele bancare răufăcătorilor.

„E ca și cum le-ai da singur cheile casei, invitându-i să ia ce vor. Este nevoie de mai multă educație financiară care să prevină astfel de situații. Poate persoana despre care îmi vorbiți a făcut anterior primirii mail-ului și niște plăți pe OLX pentru că acolo sunt cele mai frecvente cazuri de astfel de fraude. Oamenii trebuie să știe că băncile nu trimit mail-uri în care își anunță clienții că li s-au poprit conturile. Astfel de atacuri au mai avut loc și în trecut și nu doar în numele băncilor, ci și al altor instituții precum ANAF”, a declarat sursa citată pentru „Adevărul”.

Cum te poți feri de astfel de atacuri de phishing

Site-urile băncilor oferă tot felul de sfaturi despre cum persoanele fizice se pot feri de astfel de atacuri:

- E important să reții că în general, mesajele trimise de bancă sunt personalizate cu numele și prenumele tău și nu îți cer informații confidențiale.

- Citește cu atenție e-mailurile pe care le primești pentru a nu cădea în plasa răufăcătorilor. Cea mai întâlnită capcană este mesajul prin care te anunță că banca ți-a blocat brusc accesul la conturile tale. Se folosește pretextul unei pretinse datorii sau a unei nevoi de actualizare a datelor, însă în acest caz, e bine să știi că banca trebuie să te anunțe și telefonic.

- Acordă atenție felului în care e scris email-ul, mai ales pentru că acest tip de mesaje, trimise în numele băncii, conțin frecvent greșelui gramaticale și de ortografie.

- Fă diferența între codul PIN cu cel CVV (Card Verification Value). Cel din urmă este un număr de trei cifre scris pe spatele cardului de credit sau de debit. Majoritatea comercianților online îl solicită pentru a fi siguri că cel care face tranzacția este posesorul real al cardului.

- Dacă le confunzi și PIN-ul tău ajunge pe mâinile nepotrivite, ești mai expus riscului ca cineva să se atingă conturile tale. De asta, e mai bine să îl ții pentru tine și așa vei asigura siguranța banilor tăi!

- Specialiștii în securitate cibernetică îți recomandă să folosești o soluție de securitate performantă și actualizată la zi pentru a naviga pe internet în siguranță.

Ce poți face pentru securitatea datelor tale bancare:

- NU divulga informații confidențiale precum numărul de cont sau card, codul PIN sau CVV, codul utilizatorului de servicii de e-banking sau parola personală deoarece ar putea permite altora să-ți acceseze contul,

- Folosește o soluție de securitate care te va ajuta să faci diferența între accesarea unor site-uri periculoase care colectează parole sau date de pe card și navigarea în siguranță.