Cum poţi fi furat din cont cu un telefon. Escrocii îţi pot lua identitatea și suna în numele tău alte victime

Noile metode de fraude online prin apeluri telefonice aduse în atenţia publică recent şi de poliţişti pot fi folosite şi pentru a denigra persoane, dar și pentru a transmite mesaje false, fiind utilizate inclusiv în timpul ultimelor alegeri din SUA.

„Este o tehnică din ce în ce mai comună pe care escrocii o folosesc ca să falsifice informațiile de identificare a apelantului. Se afişează un număr de telefon fals şi pare că apelurile provin de la o altă persoană sau companie”, explică Dan Buştean, specialist cyber-security Helion.

Tehnica, spune tot el, a fost folosită deseori pentru a înșela vânzătorii de pe site-uri precum eBay și Amazon ori în numele unor companii de încredere, agenţii guvernamentale sau bănci.

„E un mod de a crește probabilitatea că cineva să răspundă la apel și să aibă încredere în persoana de la celălalt capăt al liniei. Apelantii vor cere adesea informații personale, pe care le vor folosi probabil pentru fraudă”, explică Buştean.

În campanie

Tot aceeaşi tehnică o folosesc escrocii pentru a denigra persoane publice. De altfel, falsificarea numerelor de telefon a fost folosită chiar și în timpul alegerilor din SUA, când apelanții frauduloși au folosit ID-uri false ale spitalelor și companiilor de ambulanță, pentru a-i determina pe potențialii alegători să răspundă la telefon.

Cele mai dese, însă, sunt fraudele bancare. Escrocii află datele de care au nevoie tot prin tehnica măsluirii informațiilor de identificare a apelantului. Va suna cu număr de la bancă, se va pretinde funcţionar bancar şi va încerca să vă păcălească că ați fost victima unei fraude online. Şi anume că s-au făcut plăţi, cu cardul dumneavoastră, la un supermarket local, apoi la un magazin de electrocasnice, iar pentru a bloca aceste tranzacții are nevoie de numele de fată al mamei.

„Nu e greu să vă păcălească. Un escroc poate cumpăra datele personale ale dumneavoastră de pe darkweb, căci zilnic auzim știri despre baze de date sparte. Deci poate ști exact numele, CNP, adresa, cont bancar și alte informații. Iar pentru a reseta parola de la bancă sau a face o cerere de re-emitere card are nevoie, de exemplu, doar de numele de fată al mamei”, spune specialistul.

Cum funcționează?

Cea mai mare parte a escrocheriilor se fac pe internet, cu ajutorul unor aplicaţii ce sunt la îndemâna oricui, utilizând serviciul VoIP (Voice over Internet Protocol) sau un telefon IP care utilizează VoIP pentru a transmite apeluri.

„Când creezi un cont VoIP, utilizatorii au de obicei opțiunea de a afișa numărul sau numele preferat pe ID-ul apelantului. Ca atare, îşi pun identităţile de care vor să se folosească pentru a pregăti escrocheria”, spune Buştean.

Închideţi şi verificaţi!

Din păcate, nu există multe opțiuni pentru a preveni phishingul la telefon, însă dacă observați orice detaliu suspect puteți oricând să invocați o scuză pentru care trebuie să închideți telefonul, cu mesajul că reveniți în cinci minute cu un apel.

Imediat după ce închideți, puteți să sunați din nou acel număr pentru a verifica autenticitatea.

„Oricine ştie puţină programare şi are notiuni de IT poate clona o voce. Dacă are şi bani mulţi pentru echipament, poate genera videouri, cu imagine, voce şi mimică”, susţine Dan Buştean.