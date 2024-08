Ce tip de imobile caută să închirieze românii și care sunt preferințele studenților pentru închiriere

În prezent, 81% dintre studenți vor folosi fonduri primite de la părinți pentru a achita lunar locuința în care s-ar muta cu chirie, în creștere față de 76% din 2023, potrivit unui studiu.

65% dintre cei care sunt sau vor fi în căutarea unei locuințe în perioada următoare caută apartamente cu două camere, în timp ce 38% caută garsoniere, iar 20% caută apartamente cu trei camere, se arată într-un studiu realizat de Storia.ro. Potrivit acestuia, 93% dintre respondenții studiului își propun să găsească o locuință de închiriat pe platformele online cu anunțuri imobiliare, 28% doresc să închirieze un imobil cu ajutorul unui agent imobiliar, în timp ce 26% își propun să închirieze o locuință prin intermediul cunoștințelor.

Întrebați ce perioadă de timp și-ar dori să locuiască cu chirie, 47% dintre respondenții studiului au afirmat că iau în considerare închirierea pe o perioadă nedeterminată, în timp ce 25% au în gând o perioadă fixă de peste 12 luni, pentru 15% nu contează perioada în care vor locui cu chirie, iar 13% intenționează să închirieze un imobil pentru o perioadă fixă de până la 12 luni. La acest capitol, datele sunt aproape similare cu cele obținute în anul 2023, în cadrul aceluiași studiu, fapt care ilustrează că românii își mențin preferințele și comportamentele de închiriere relativ constante în timp.

În luna iulie a acestui an, chiriile au înregistrat o creștere semnificativă de 14% comparativ cu aceeași perioadă din 2023, conform datelor Storia. Această tendință de creștere a prețurilor este reflectată și în bugetele alocate de respondenții care caută locuințe de închiriat. Astfel, 41% dintre respondenți ar aloca în prezent între 201 și 300 de euro pentru chirie, iar 39% dispun de un buget cuprins între 301 și 400 de euro. În schimb, doar 22% dintre aceștia alocă între 100 și 200 de euro. Comparativ cu anul trecut, când doar 30% dintre respondenți aveau un buget de 301-400 de euro, se observă o creștere a sumei disponibile pentru închiriere, ceea ce sugerează că locatarii vor aloca mai mult pentru a găsi o locuință potrivită.

În relația cu proprietarii, respondenții studiului își doresc în principal aceleași lucruri ca și anul trecut: un preț corect pentru închiriere (60%), proprietari neintruzivi care să nu-i viziteze fără să-i anunțe în prealabil (26%), încheierea unui contract de închiriere (11%) și receptivitate din partea proprietarilor la cererile de îmbunătățire a locuinței (1%).

Când vine vorba despre așteptările pe care le au de la locuința pe care o vor închiria, amintim ca imobilul să fie complet mobilat (63%), iar mobilierul să fie modern (11%). De asemenea, respondenții se așteaptă ca locuința să fie curată (9%) și să aibă costuri mici de întreținere (5%).

Ce preferințe pentru închiriere au studenții și non-studenții în anul 2024

82% dintre studenți preferă să locuiască cu chirie pentru a beneficia de un confort locativ superior, o creștere ușoară față de cei 80% din 2023. În același timp, 10% dintre studenți nu au avut opțiunea de a locui la cămin, fiind nevoiți să aleagă închirierea, comparativ cu 11% în anul anterior. Această constanță în date subliniază faptul că majoritatea studenților continuă să prioritizeze confortul atunci când își aleg locuințele de închiriat, iar lipsa opțiunilor de cazare la cămin rămâne o provocare pentru o parte dintre aceștia.

54% dintre respondenții non-studenți aleg să locuiască în imobile închiriate pe termen limitat, până reușesc să-și achiziționeze o locuință. 25% dintre non-studenți consideră că locuitul cu chirie este mai avantajos din perspectiva bugetului, în timp ce 18% motivează că nu doresc să acceseze un credit bancar pe o durată mai mare de timp, iar 16% consideră că au o flexibilitate mai mare dacă locuiesc cu chirie întrucât se pot muta mai ușor în alt loc.

„În perioada august-septembrie vedem în fiecare an o creștere a activității pe piața imobiliară, odată cu începerea anului universitar și cu mutarea studenților în marile orașe. Conform celui mai recent studiu pe care l-am desfășurat, studenții continuă să aibă preferințe similare cu cele de anul trecut: locuințe complet mobilate, cu mobilier modern, curate și cu costuri reduse de întreținere. În plus, aceștia apreciază relațiile transparente și respectuoase cu proprietarii, așteptând un preț corect pentru închiriere, lipsa vizitelor neanunțate și un contract de închiriere clar. Am observat, de asemenea, o tendință de creștere a bugetului disponibil pentru chirie în rândul studenților. Aceștia beneficiază de un sprijin financiar mai consistent din partea părinților, ceea ce poate justifica și dorința mai accentuată de a locui singuri comparativ cu anul precedent”, a declarat Monica Dudău, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

81% dintre studenți își plătesc chiria cu banii părinților

În prezent, 81% dintre studenții participanți la studiu au menționat că vor folosi fonduri primite de la părinți pentru a achita lunar locuința în care s-ar muta cu chirie, în creștere față de 76% din 2023. Totodată, 25% dintre studenți intenționează să acopere costurile din salariile proprii, o scădere față de cei 32% din anul anterior. Comparativ, majoritatea respondenților care nu sunt studenți aleg să își plătească chiria din propriile venituri (63%).

Procentajul studenților care se bazează pe bursă a crescut la 13% față de 8% în 2023, iar procentul studenților care vor utiliza alte variante de plată a scăzut ușor, de la 3% la 2%. Aceste modificări sugerează o creștere a dependenței studenților de sprijinul financiar al părinților, în paralel cu o diversificare a surselor de finanțare.

Datele sondajului din 2024 arată că 44% dintre studenți au la dispoziție un buget între 201 și 300 de euro pentru chiria lunară, fără costurile de întreținere, o creștere ușoară față de 42% în 2023. De asemenea, 43% dintre studenți au un buget între 301 și 400 de euro, comparativ cu 35% în anul precedent. Procentajul celor cu un buget cuprins între 100 și 200 de euro a scăzut ușor, de la 26% în 2023 la 24% în 2024. Aceste schimbări ilustrează o creștere generală a bugetului disponibil pentru chirie în rândul studenților.

Analizând datele obținute de la respondenții non-studenți, se observă că și în cazul lor majoritatea (38%) alocă pentru chiria lunară între 201-300 de euro, urmați fiind de cei care au disponibili pentru chirie între 301-400 de euro (35%), dar și de cei care aloca între 100-200 de euro (19%).

În 2024, cei mai mulți dintre respondenții studenți preferă să locuiască singuri (39%), o creștere față de 36% în 2023. Apoi urmează îndeaproape studenții care aleg să locuiască împreună cu un prieten sau o prietenă (36%), comparativ cu 37% în anul anterior. Procentajul celor care locuiesc împreună cu partenerul/a a crescut ușor, de la 18% în 2023 la 19% în 2024. Așadar, există o tendință în creștere a studenților de a opta pentru locuitul pe cont propriu. În același timp, respondenții care nu sunt studenți au declarat în proporție de 30% că vor locui singuri, 25% vor locui împreună cu partenerul/a de cuplu, iar 23% vor locui și împreună cu copiii, având deja întemeiată o familie.

Conform sondajului, studenții au continuat să prioritizeze încadrarea în bugetul disponibil atunci când aleg o locuință de închiriat (68%), deși acest criteriu a scăzut ușor față de 2023 (70%). Apropierea de universitate rămâne pe locul al doilea, cu 12% în 2024 față de 13% în 2023, iar nevoia de intimitate se menține constantă, pe locul al treilea, cu 8% în ambii ani. Accesul la transportul în comun a devenit mai important în 2024, fiind menționat de 5% dintre studenți comparativ cu doar 2% în 2023, reflectând o creștere a valorii atribuite accesibilității transportului public. Confortul și curățenia au rămas constante, cu 3% și respectiv 2% dintre respondenți în ambii ani, indicând o stabilitate în cerințele privitoare la calitatea locuințelor.

În momentul actual, topul celor mai importante cinci aspecte pentru studenți în alegerea unei locuințe de închiriat sunt: să nu necesite renovări (69% dintre respondenții studenți), să aibă centrală termică proprie (62%), compartimentare interioară eficientă (57%), să fie mobilată cu mobilier modern și de calitate (48%) și existența unei bucătării închise (45%). Comparativ cu 2023, preferințele pentru locuințe care nu necesită renovări și pentru bucătării închise au rămas constante, în timp ce importanța centralei termice proprii a scăzut ușor de la 65% la 62%. Nevoia de compartimentare eficientă a crescut marginal de la 56% la 57%, iar mobilarea cu mobilier modern și de calitate a devenit mai relevantă, crescând de la 45% la 48%.

Alte aspecte, cum ar fi existența unui spațiu exterior deschis, aparatura electrocasnică modernă, camere spațioase și instalații noi au înregistrat ușoare variații, reflectând o adaptare a preferințelor studenților la condițiile actuale de pe piața imobiliară. Așadar, stabilitatea și ușoarele schimbări în priorități sugerează că studenții valorizează constant anumite caracteristici ale locuințelor, dar sunt și deschiși la adaptări în funcție de oportunitățile și necesitățile curente.