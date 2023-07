Câți bani au trimis în țară românii din străinătate și cât străinii din România către țările natale

Românii din străinătate au trimis circa 740 de milioane de euro în România, doar în primele șase luni din an, de circa 32 de ori mai mult decât au trimis muncitorii străină către țările lor de baștină.

Fondurile personale transferate în România, în primele șase luni ale anului, au crescut cu 5% față de aceeași perioadă a anului anterior, conform datelor înregistrate de super-aplicația financiară Revolut, care are 30 de milioane de clienți, din care 3 milioane în România. În același timp, fondurile trimise către România de utilizatorii din primele 10 țări (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda, Franța, Italia, SUA, Spania, Belgia, Elveția) s-au majorat cu 12% comparativ cu perioada anterioară, depășind valoarea de 740 de milioane de euro.

Spre comparație, în primele șase luni din an, muncitorii străini din România au trimis către țările natale (Nepal, India, Filipine, Turcia, China, Sri Lanka, Republica Moldova și Ucraina) aproape 23 de milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.

Revenind la românii din străinătate, pe primele trei locuri după creșterea sumei totale trimise în România cu Revolut s-au situat Belgia (+35%), Germania (+26%) și Italia (+25%). Un client Revolut care utilizează super aplicația financiară pentru transferuri internaționale de bani a trimis, în medie, în România 1.757 de euro, în semestrul I 2023 (+3% față de sem. I 2022).

Transferurile internaționale din România către țări din Asia, în creștere susținută

În privința numărului de tranzacții realizate, atât către România, cât și din România către alte state, și acesta s-a plasat pe un trend pozitiv. Numărul transferurilor de bani către țara noastră a crescut cu 8%, în timp ce transferurile către alte țări (outbound) au avut o creștere superioară, de 10% (procente ajustate cu creșterea bazei de clienți, incluzând transferuri peer2peer și transferuri între un cont bancar și un cont Revolut).

Revolut este utilizat atât de românii care muncesc sau trăiesc în afara granițelor țării, pentru a trimite bani acasă, către familiile lor, cât și de străinii din România, pentru a transfera bani către țările lor de origine, sau de familiile studenților români care urmează cursurile facultăților din străinătate.

Un fenomen care devine tot mai vizibil și din datele (agregate și anonimizate) ale aplicației de digital banking este cel al remiterilor de fonduri realizate de către muncitorii străini angajați în România. Conform datelor oficiale de la Ministerul Muncii, în România lucrează aproape 120.000 de muncitori străini, cei mai mulți provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, India. Anul trecut, în România au venit să lucreze 100.000 de angajați din străinătate.

În primele șase luni ale anului, suma totală trimisă către Nepal, de exemplu, a crescut de 10 ori, iar cea către Sri Lanka, de 5 ori, comparativ cu sem. I 2022. Și remiterile de bani către India au crescut cu 64% față de aceeași perioadă a anului 2022, la fel ca cele către Republica Moldova (+30% față de primul semestru al anului trecut). De asemenea, numărul de tranzacții către aceste țări a fost în creștere - către Nepal, s-au efectuat de 13x mai multe tranzacții (sem. I 2023 vs. sem. I 2022), către Sri Lanka 8x mai multe tranzacții, către India, + 71%.

Românii trimit sume importante către UK, Germania și SUA, unde le studiază copiii

Totuși, cele mai mari volume transferate din România sunt direcționate către 3 țări unde există o diaspora numeroasă sau unde studiază mulți tineri români, susținuți financiar de familiile din țară (Regatul Unit, Germania, SUA). Practic, coridoarele financiare cu aceste țări asigură constant transferuri în ambele sensuri, atât sub formă de remiteri în țară, cât și sub forma transferurilor de bani din România către beneficiarii din aceste piețe. Suma medie trimisă din România către aceste țări, per utilizator, în primele șase luni ale anului a fost de 1.290 euro.

Revolut a ajutat clienții din România să trimită fonduri către beneficiari din 157 de țări, iar suma medie transferată per utilizator către alte țări a fost inferioară sumei medii care a intrat în țară - 939 de euro per utilizator/ semestru.

„În urmă cu cinci ani, atunci când Revolut se lansa oficial în România, cei mai mulți dintre românii care munceau în străinătate întâmpinau mari dificultăți în a trimite bani, în țară, familiilor lor, acest proces fiind anevoios și, de cele mai multe ori, foarte costisitor. Prin transferurile rapide facilitate de Revolut, am oferit milioanelor de români o alternativă avantajoasă de a-și ajuta familiile din țară, trimițând miliarde de euro către părinți, copii, apropiați. Acum, odată cu schimbările produse în societatea noastră, Revolut se dovedește din nou de o maximă utilitate atât pentru studenții români care studiază în Olanda, Regatul Unit, Statele Unite, Franța, Germania, cât și pentru muncitorii străini din Sri Lanka, Nepal, India, Filipine etc., veniți la muncă în România, și care, la randul lor, contribuie la bunăstarea familiilor lor de acasă. Suntem recunoscători pentru încrederea de care se bucură produsele noastre și suntem încrezători că vom vedea un interes în creștere față de noile coridoare de transferuri internaționale, precum cel deschis recent cu Republica Moldova, unde am lansat Revolut Lite. Alături de cei 3 milioane de clienți români, Revolut construiește zi de zi o adevărată economie a viitorului - o economie bazată pe transparență, incluzivă, fără bariere de spațiu, timp, origine, naționalitate sau gen”, a declarat Gabriela Simion, General Manager Revolut Bank, România și Italia.

Tinerii și vârstnicii, beneficiarii sumelor trimise de românii din străinătate

Cea mai mare sumă medie/ utilizator a fost trimisă de un client Revolut către un destinatar din România cu vârsta peste 55 de ani (în medie, 2.213 euro/ destinatar/ semestru). Valoarea medie a unui transfer în euro către această categorie de beneficiari a fost de 231 de euro/ tranzacție. Dintre toate categoriile de vârste, cea care a înregistrat cea mai mare creștere, ca volum, în sem. I 2023 vs. sem. I 2022, a fost segmentul 18-24 de ani (+30%). De asemenea, aceeași categorie de vârstă se află pe prima poziție și la numărul de tranzacții efectuate pentru transferuri de bani din străinătate, cu 15 tranzacții, în medie, pe primul semestru al anului.

O altă constatare este aceea că tot mai mulți seniori folosesc cu încredere și cu o frecvență în creștere tehnologiile avansate de digital banking, precum Revolut, pentru a primi bani din străinătate. De exemplu, pentru beneficiarii din România cu vârste peste 55 de ani, numărul tranzacțiilor prin care au încasat bani din străinătate a crescut cu 16% (sem. I 2023 vs. sem. I 2022).

Lansată pe piața locală în 2018, Revolut s-a impus prin oferta avantajoasă de transferuri instant peer2peer (p2p) între clienții săi și servicii de schimb valutar. În timp, banca digitală challenger din UE a devenit una dintre cele mai populare instituții financiare de pe piața locală, utilizată ca principalul cont bancar. Peste 70 de funcții și produse sunt propuse clienților, de la Recompense și Magazine la conturi de economisire, de la funcții specifice unui stilul de viață global, cum ar fi Sejururi și Activități la investiții în mărfuri și criptomonede, de la o aplicație de călătorie la un cont bancar care le permite clienților să se bucure de servicii globale cu o experiență locală în peste 150 de țări.

În România, Revolut operează prin Revolut Bank UAB, entitate înregistrată în Republica Lituania. În primul trimestru al anului 2024, Revolut Bank UAB va operaționaliza o sucursală locală, 100% digitală, în România.