Cât te costă să crești un copil. Suma a crescut cu 30% față de anul trecut

Părinții din România cheltuiesc cu 30% mai mult pentru un copil decât anul trecut, potrivit unui studiu de piață care arată că bucureștenii alocă sume de aproape trei ori mai mari decât cei din Galați.

În ciuda scăderii natalității din România și a creșterii în popularitate a magazinelor chinezești, piața articolelor pentru copii continuă să crească puternic, în special nișa de magazine online cu produse pentru copii și bebeluși.

„Observăm o creștere a investițiilor în calitatea produselor pentru copii, chiar dacă numărul nașterilor este în scădere. Cele mai căutate produse sunt hainele din bumbac organic, încălțămintea cu talpă ortopedică, cărucioarele pliabile, accesoriile și produsele de puericultură mică, cu o comandă medie în creștere cu 28%.

Părinții moderni sunt tot mai atenți la confortul, siguranța și dezvoltarea armonioasă a celor mici, alegând articole inovative și sustenabile. Din dorința de a proteja copiii și de a le oferi ceea ce în beneficiul celor mici, părinții nu fac rabat de la calitatea produselor, de la cele principale cum sunt haine, la jucării și accesorii.

Copilul, indiferent de vârstă, este prioritatea principală pentru părinți și aceștia evită să cumpere haine sau jucării făcute din materiale care ar dăuna pielii și sănătății celor mici. De altfel, în multe cazuri, părinții cumpără mai multe produse și mai scumpe pentru copii decât pentru ei înșiși, lăsându-se pe ei pe locul doi.

Acestea sunt și motivele pentru care ecommerce-ul pentru copii este foarte puternic și continuă să crească, în ciuda scăderii natalității sau a intrării pe piață a magazinelor chinezești cu o politică de preț și ofertare foarte agresivă. Totodată, piața se cerne și unele magazine online mai mici se închid tocmai pentru că, în lipsa vânzării de produse de calitate, nu pot face față concurenței, cei mai mulți părinți din România preferând să cumpere produse mai scumpe, dar calitative”, declară Călin Andrei, fondator Drool.ro.

Cele mai multe comenzi online, pe județe

Românii comandă tot mai des online produse de bază pentru copiii lor, fiind mai eficient și rapid, iar cheltuielile pot fi ținute sub control. Astfel, numărul de comenzi online pentru produse de copii s-a dublat de la an la an, crescând în ultimii 4 ani, tendință favorizată și de obiceiul creat în pandemie. În ultimii ani, o parte importantă dintre comenzile de produse pentru copii, aproape 42%, sunt făcute din mediul rural. Dintre acestea, în proporție de 80% sunt plasate din localități din apropierea Bucureștiului, printre care Clinceni, Bolintin, Joița, arată datele din piață. în ce privește suma medie anuală cheltuită de părinți aceasta se ridică la aproximativ 8.500 de lei, respectiv 700 de lei lunar.

În funcție de oraș, cele mai multe comenzi pentru produse de bebeluși și copii sunt plasate din următoarele orașe, cu o comandă medie între 123 lei și aproape 400 lei:

• București: 380 lei

• Cluj-Napoca: 355 lei

• Constanța: 330 lei

• Ploiești: 315 lei

• Timișoara: 300 lei

• Iași: 290 lei

• Brașov: 280 lei

• Suceava: 265 lei

• Oradea: 108 lei

• Galați: 123 lei

„Cel mai des achiziționate produse pentru copii sunt hainele din bumbac organic, cărucioarele, centura anticolici, suzetele și biberoanele, gențile pentru mamici, tricicletele, încalțămintea, pătuțurile, dar și karturile pentru copii (cu precǎdere în aceastǎ varǎ).

Cele mai mari comenzi plasate de părinți au fost un loc de joacă de 23.000 lei (4.600 euro), un pătuț de lemn și articole de puericultură mare și mică la peste 8.400 lei și un kart la 5.600 lei. Părinții preferă să comande online deoarece este mai eficient, mai rapid, pierd mai puțin timp și evită timpul de deplasare prin magazine și, prin urmare, cheltuieli suplimentare. Astfel, pot face economii până la 38%, cumpărând online produse pentru copii, mai ales datoriă promoțiilor, față de achizițiile din magazine fizice.

Standardele părinților rămân ridicate privind calitatea și proveniența produselor pentru copiii lor, fapt ce va favoriza în continuare această nișă, care va rămâne una puternică chiar și atunci când crește competiția magazinelor externe. Când vine vorba de copii, părinții caută ce este mai bun pentru cei mici și preferă să cumpere de la magazine locale, pe care le consideră de încredere și la care pot discuta în cel mai scurt timp cu un consultant pentru informații suplimentare”, declară Călin Andrei.