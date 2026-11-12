Cât de pregătit ești să fii patron? Doar 45% dintre antreprenorii români au răspuns corect la o întrebare financiară de bază

Doar 45% dintre antreprenorii români chestionați de OECD au identificat corect diferența dintre dividende și rambursarea unui împrumut. Lipsa cunoștințelor financiare și manageriale poate afecta administrarea firmelor, accesul la finanțare și deciziile de investiții.

Gestionarea unei afaceri presupune atenție la documentele financiare și la deciziile administrative. Foto: arhivă

Înființarea unei societăți comerciale nu garantează că persoana care o administrează are și pregătirea necesară pentru conducerea unei afaceri. Un antreprenor trebuie să știe să gestioneze bugetul, să urmărească încasările și cheltuielile, să își îndeplinească obligațiile fiscale și să evalueze riscurile financiare. Pentru cei care pornesc o afacere fără aceste cunoștințe, primele dificultăți pot apărea chiar din primele luni de activitate.

O economistă și expertă contabilă, care a preferat să își păstreze anonimatul, a declarat pentru Adevărul Financiar că întâlnește frecvent antreprenori care solicită ajutor după înființarea societății, fără să cunoască suficient de bine procedurile administrative și obligațiile pe care le presupune funcționarea unei firme.

Specialista consideră că pregătirea antreprenorială ar trebui să fie mult mai bine încurajată și compară situația cu obținerea permisului de conducere. Pentru categoria B, viitorii șoferi parcurg 24 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică. În schimb, înființarea unui SRL nu presupune absolvirea unui curs general obligatoriu de contabilitate, fiscalitate sau management.

Lacunele financiare afectează administrarea companiilor

Datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) arată că există dificultăți în înțelegerea unor noțiuni financiare de bază în rândul proprietarilor și managerilor de întreprinderi mici și mijlocii din România.

Potrivit cercetării OECD realizate în perioada 2021-2022 și prezentate în studiul privind educația financiară și digitalizarea IMM-urilor din sud-estul Europei, doar 45% dintre respondenții din România au identificat corect diferența dintre dividende și rambursarea unui împrumut.

O altă problemă este separarea finanțelor personale de cele ale companiei. Numai 48% dintre antreprenorii chestionați declarau că păstrează strict separate conturile financiare ale firmei și cele ale gospodăriei.

Aceste lacune pot influența modul în care administratorii își evaluează afacerile și decid ce resurse pot folosi pentru dezvoltare. Confundarea cifrei de afaceri cu profitul sau utilizarea banilor companiei fără o evidență clară a cheltuielilor pot îngreuna planificarea financiară și pot duce la decizii greșite.

În cazul unei firme, existența unor încasări importante nu înseamnă automat că activitatea este profitabilă. Din venituri trebuie acoperite costurile cu personalul, furnizorii, chiria, utilitățile, taxele și celelalte obligații. Administratorul trebuie să știe nu doar cât vinde, ci și cât îi rămâne efectiv după achitarea cheltuielilor.

Deciziile manageriale pot afecta productivitatea IMM-urilor

Lipsa pregătirii nu se reflectă doar în gestionarea banilor, ci și în modul în care antreprenorii aleg investițiile necesare dezvoltării afacerii.

Un exemplu este digitalizarea. Roxana Epure, Managing Partner NextUp, atrăgea atenția într-un articol publicat de Adevărul în iunie 2024 că unii antreprenori amână investițiile în sisteme informatice integrate sau aleg soluțiile fără să analizeze suficient beneficiile pe care acestea le pot aduce.

„Ne uităm încă la cost și nu am înțeles deocamdată că echiparea tehnologică este o investiție care te scutește de timp, de bani”, explica Roxana Epure.

Potrivit acesteia, un sistem informatic potrivit poate automatiza sarcinile repetitive, poate centraliza informațiile despre activitatea companiei și îi poate ajuta pe administratori să ia decizii pe baza unor date actualizate.

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Accesul la finanțare rămâne o dificultate pentru firmele mici

Lacunele de pregătire financiară și managerială pot îngreuna și accesul la finanțare. Un raport OECD publicat în 2026 arată că firmele românești se bazează într-o proporție ridicată pe resurse proprii, în timp ce finanțarea bancară are o pondere redusă.

Potrivit organizației, fondurile interne reprezintă principala sursă de finanțare pentru 79% dintre companiile nefinanciare, în timp ce aproximativ 7% dintre firme se bazează pe credite bancare.

OECD identifică mai mulți factori care explică această situație. Pe lângă condițiile prudente de creditare și garanțiile solicitate de bănci, unele companii mici, în special cele din mediul rural, nu au suficiente cunoștințe financiare, capacitate managerială sau documentația necesară pentru a obține finanțare.

Problemele sunt vizibile și în accesarea fondurilor europene sau a împrumuturilor subvenționate. Doar aproximativ 2% dintre IMM-uri se bazează pe aceste instrumente, față de 7% în cazul companiilor mari.

Organizația atrage atenția și asupra capitalizării insuficiente a firmelor. Aproape o treime dintre companii aveau, în 2024, capitaluri proprii sub pragul prevăzut de reglementările aplicabile, situație care poate limita accesul la finanțare externă și capacitatea de a susține investiții.

Întârzierile la plată pun presiune pe lichiditatea companiilor

O altă problemă pentru IMM-uri este gestionarea fluxului de numerar într-un mediu în care întârzierile la plată pot afecta relațiile comerciale și capacitatea de finanțare.

Raportul EU Payment Observatory - Annual Report 2025, publicat în iulie 2026, arată că 60% dintre companiile din România au întâmpinat probleme din cauza întârzierilor la plată în 2024, comparativ cu media europeană de 52%.

Efectele au fost vizibile în activitatea curentă. Întârzierile au afectat plata furnizorilor pentru 55% dintre companiile chestionate, investițiile sau recrutările pentru 37%, iar rambursarea creditelor ori necesarul de finanțare suplimentară pentru 31%. Alte 35% au raportat efecte asupra producției sau activității operaționale.

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Într-un material publicat de Adevărul în august 2025, consultantul de business Florin Leucă explica importanța stabilirii unor reguli clare pentru gestionarea riscurilor comerciale. Printre măsurile recomandate de acesta se numără stabilirea unor limite de credit pentru clienți, alegerea termenelor de plată astfel încât să fie protejat fluxul de numerar și aplicarea consecventă a penalităților pentru întârzieri.

Consultantul menționa și instrumente precum factoringul și asigurarea creditului comercial, care pot reduce expunerea firmelor la riscul de neîncasare a facturilor.

OECD recomandă programe de pregătire financiară pentru IMM-uri

Necesitatea dezvoltării competențelor antreprenoriale a fost susținută și de Mona Bardos, consultant de business și fondatoarea Monasi Cursuri și Consultanță. Într-un articol publicat de Adevărul în august 2025, în contextul dezbaterii privind majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri, aceasta atrăgea atenția asupra importanței accesului la educație antreprenorială și finanțare.

„În loc să punem obstacole, ar fi mai util să creăm un mediu stabil și să oferim acces facil la educație antreprenorială și finanțare”, declara recent Mona Bardos.

Problema este abordată și în raportul OECD din 2026, care recomandă dezvoltarea unor programe de instruire destinate companiilor, cu accent pe competențe financiare practice. Printre domeniile indicate se numără gestionarea fluxului de numerar, întocmirea bugetelor și contractarea responsabilă a împrumuturilor. Organizația recomandă și programe de mentorat pentru proprietarii de IMM-uri.