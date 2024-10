România se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă, motiv pentru care zeci de mii de muncitori străini au fost aduți în fiecare an în țară.

Puțini români știu însă că angajatorii locali sunt obligați, pe lângă plata costurilor cu recrutarea și transportul să le plătească și salarii aliniate cerințelor din România.

Așa se face că, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, a crescut și salariul pe care-l încasează muncitorii străini.

La solicitarea „Adevărul”, Corina Constantin, vicepresedintele Patronatului Importatorilor de Forta de Muncă Străină în România, a spus că salariile muncitorilor străini din România au crescut cu aproximativ 30% doar în ultimii doi ani.

„Salariile muncitorilor non-europeni au crescut cu aproximativ 30% în ultimii doi ani, în special pe fondul majorării salariului minim pe economie, respectiv al nivelului salarial cerut de angajații români. O altă majorare vine din faptul că există cetățeni non-europeni care au deja un istoric pe piața muncii din România, implicit o vechime în muncă de doi până la patru ani și care s-au specializat în anumite meserii și aduc plus valoare companiilor angajatoare, în special pentru că sunt mai stabili decât angajații români. Pentru a vă face o idee asupra salariilor primite de muncitorii străini la noi in țară, în prezent salariul unui manipulant de marfă este de aproximativ 3000 RON, la care se adaugă și tichete de masă, în timp ce pentru un muncitor necalificat din HoReCa salariul este de 2600 RON, plus tichete de masă”, a declarat pentru „Adevărul” Corina Constantin.

Întrebată care sunt acum cele mai căutate domenii pentru angajarea de forță de muncă străină, vicepreședintele PIFMS a spus că acestea sunt destul de variate.

„În momentul de față cei mai mulți muncitori străini lucrează în domenii precum: producție, HoReCa, construcții și FMCG (industria bunurilor de larg consum pentru care eixtsă o cerere mare și se vând rapid, precum mâncarea, produsele cosmetice și de igienă, care au o durată redusă de stocare – n. Red.) care înregistrează constant o cerere considerabilă de forță de muncă din zona non-UE”, a explicat Corina Constantin.

Lucrătorii străini pot deține și funcții de conducere, dar pentru locații mai mici

În ce privește studiile pe care le au angajații non-UE, vicepreședintele PIFMS a spus că angajatorii români solicită foarte rar angajați străini cu studii superioare.

Întrebată dacă există posibilitatea angajării și de muncitori calificați sau cu studii superioare pentru joburi în funcții de conducere, Constantin a răspuns: „Ponderea muncitorilor străini cu studii superioare solicitați de angajatori să lucreze în România este mult mai mică decât a celor necalificați, însă sunt căutați preponderent specialiști în domeniul construcțiilor și HoReCa. Referitor la funcțiile de conducere pe care le ocupã muncitorii străini în România, aceștia pot ajunge team leader sau manageri ai unor locații restrânse”.