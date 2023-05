Câciu: Fondurile pentru investiţiile cu impact major în economie sunt aproape epuizate

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a transmis, miercuri, că fondurile destinate schemei de ajutor de stat pentru investiţiile cu impact major în economie sunt aproape epuizate. Potrivit acestuia, mai sunt disponibile numai 100 de milioane lei.

„2,2 miliarde lei ajung în economie. Fondurile destinate schemei de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major în economie sunt aproape epuizate, mai avem disponibile doar 100 de milioane. Începem lucrul la următoarea alocare.”, a precizat oficialul.

Conform datelor publicate de reprezentanții MF, până la 31 mai 2023 au fost aprobate 19 proiecte de investiții, în valoare totală de aproximativ 6,36 miliarde lei, în cadrul schemei de ajutor de stat H.G. nr.807/2014 pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Mii de locuri de muncă vor fi create

„Peste 3 827 de noi locuri de muncă vor fi generate prin aceste investiții, iar contribuțiile directe la dezvoltarea regională prin plata de taxe și impozite se ridică la 3 miliarde lei. Am anunțat la începutul anului că 2023 este un an al investițiilor, în care toate eforturile se vor concentra pe susținerea activă a dezvoltării capacităților cu efect de multiplicare în economie. Nici nu am ajuns la jumătatea anului și suntem aproape de epuizarea fondurilor către companiile care au aplicat și s-au dovedit a fi eligibile.

Ministerul Finanțelor va începe procesul de elaborare a unei noi scheme de ajutor de stat care va fi valabilă în perioada 2024-2026, pe aceleași principii de sprijin al susținerii creșterii productivității locale și regionale, așteptăm doar noul regulament în materie de ajutor de stat de la Comisia Europeană”, a spus Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Sursa citată menționează că prin realizarea investițiilor pentru care au fost aprobate cele 19 acorduri pentru finanțare vor fi susținute domenii de activitate precum: industria auto, industria materialelor de construcții, industria alimentară, industria IT, industria farmaceutică, activități de asistență spitalicească, fabricarea produselor din cauciuc.