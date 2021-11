Vânzările de haine second hand ar putea creşte considerabil. Factorii care îi împing pe cumpărători spre aceste produse

În acest context, analiştii se aşteaptă ca retailerii de haine second hand ThredUp şi Poshmark să îşi îmbunătăţească estimările privind vânzările de sfârşit de an.

Potrivit sursei citate, un studiu realizat în luna octombrie de firma de consultanţă Adobe Analytics a descoperit că segmentul hainelor avea cel mai ridicat nivel de stoc epuizat în rândul retailerilor americani.

Aceste deficite de aprovizionare ar urma să îi direcţioneze pe şi mai mulţi oameni spre companiile care vând haine second hand, precum Poshmark Inc, ThredUp Inc şi ReaReal, care nu sunt afectate în aceeaşi măsură de blocarea lanţurilor globale de aprovizionare deoarece îşi obţin produsele în principal din dulapurile gospodăriilor americane, transmite Agerpres.