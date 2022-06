Ucraina începe exporturile de energie electrică către Uniunea Europeană. Primele livrări, în drum spre România

„La doar trei luni de la primirea certificării energetice, a început mult aşteptatul export de energie electrică ucraineană în Europa! Astăzi (n.r. joi), de la miezul nopţii, astfel de exporturi au mers în România. Volumul iniţial este de 100 MW”, a declarat premierul ucrainean Denîs Şmîhal într-o postare pe contul său oficial de Facebook.

„Numai în prima zi întreprinderea de stat Ukrenergo a câştigat 10 milioane de grivne din vânzarea accesului la trecerea interstatală”, a adăugat el.

Şmîhal a subliniat că potenţialul de export al energiei electrice al Ucrainei în Europa este de până la 2,5 GW.

„În acest scenariu, statul va putea primi mai mult de 70 de miliarde de grivne pe an, a mai spus el.

Preşedinta Comisiei Europene a salutat decizia, spunând că serveşte atât nevoilor Ucrainei, cât şi celor ale UE.

„Va oferi o sursă suplimentară de energie electrică pentru UE. Şi venituri atât de necesare pentru Ucraina. Deci, este în beneficiul amândurora”, a scris von der Leyen, joi, pe contul de Twitter.

🇪🇺🇺🇦 Very glad to announce that as of today, Ukraine can export electricity to the EU market.



It will provide an additional source of electricity for the EU.



And much-needed revenues to Ukraine.



So we both benefit. #StrongerTogether pic.twitter.com/1BG600uUJt