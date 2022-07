Închideţi uşile, renunţaţi la cravată! Ce măsuri iau ţările europene pentru a economisi energie

În acest context, în Franţa, magazinelor cu aer condiţionat li s-a spus să-şi ţină uşile închise sau riscă o amendă de 750 de euro (635 de lire sterline). De asemenea, au convenit un plan conform căruia vor opri indicatoarele luminoase „de îndată ce magazinul se închide” şi vor „reduce sistematic intensitatea luminii” prin reducerea nivelului de iluminare din magazine.

Publicitatea luminoasă a fost interzisă între orele 1:00 şi 6:00 peste tot, cu excepţia gărilor şi aeroporturilor. Localurile publice vor fi, de asemenea, obligate să seteze termostatele mai ridicate vara şi mai scăzute iarna, în timp ce publicul va fi de nevoit să închidă televizoarele şi routerele wifi atunci când sunt plecaţi şi să stingă luminile în camerele pe care nu le utilizează.

Germania sting reflectoarele de pe monumentele publice, închid fântânile şi Oraşele dinsting reflectoarele de pe monumentele publice, închid fântânile şi impun duşuri reci la piscinele municipale şi sălile de sport.

Miercuri, Hanovra a devenit primul oraş mare care a anunţat măsuri de economisire a energiei. Clădirile municipale din capitala statului Saxonia Inferioară vor fi încălzite doar în perioada 1 octombrie-31 martie, la cel mult 20C (68F) temperatura camerei, iar utilizarea unităţilor mobile de aer condiţionat şi a radiatoarelor este interzisă.

Grecia este foarte dependentă de gazul rusesc, 40% din livrările sale provin din această ţară. În iunie, a dezvăluit „operaţiunea termostat” cu scopul de a reduce consumul de energie cu 10% în acest an şi cu 30% până în 2030. Măsurile includ instalarea de aparate de aer condiţionat la nu mai puţin de 27de grade Celsius vara şi instalarea de geamuri în clădirile publice.

De asemenea, angajaţii au fost îndemnaţi să se asigure că computerele sunt oprite după programul de lucru. Ca parte a unei actualizări majore energetice a instalaţiilor deţinute de stat, guvernul a anunţat un program de 640 de milioane de euro pentru reînnoirea ferestrelor şi a sistemelor de încălzire şi răcire din clădiri.

Totodată, autorităţile din Irlanda au îndemnat oamenii să reducă viteza de circulaţie pentru a reduce consumul de benzină şi pentru a consuma mai puţină energie acasă. Autoritatea pentru Energie Durabilă din Irlanda a sfătuit gospodăriile să reducă termostatul la 20°C în zonele de locuit şi între 15°C şi 18°C ​​în holuri şi dormitoare. De asemenea, recomandă oamenilor să ajusteze utilizarea maşinii de spălat vase şi a maşinii de spălat. Utilitatea Electric Ireland are sfaturi suplimentare. „Nu umple ibricul. Dacă încetaţi să lucraţi pentru o pauză de cafea, fierbeţi fierbătorul doar cu câtă apă aveţi nevoie.”

La începutul lunii iulie, şi Italia lucra la un plan de urgenţă, care presupunea, printre altele, stingerea luminilor în jurul monumentelor. Înainte ca Mario Draghi să demisioneze din funcţia de prim-ministru al Italiei săptămâna trecută, guvernul său pregătea şi o măsură extremă: închiderea anticipată a activităţilor comerciale la ora 19.00. Niciun plan nu a fost introdus încă, dar din luna mai, clădirilor publice, cu excepţia spitalelor, li s-a spus să împiedice unităţile de aer condiţionat să funcţioneze sub 19 C vara şi peste 27 C iarna.

Spre deosebire de multe alte ţări UE, Spania – care a fost de acord cu o reducere cu 7-8% a consumului de gaze – nu este dependentă de sursele de energie ale Rusiei. Joi, ministrul mediului din ţară, Teresa Ribera, a declarat că spaniolii trebuie să fie „cât mai inteligenţi posibil” când vine vorba de consumul de energie, dar a adăugat că guvernul nu se aştepta ca viaţa de zi cu zi a oamenilor să fie perturbată.

„Le putem spune copiilor să stingă luminile sau putem ţine jaluzelele jos. Trebuie să facem lucruri precum stingerea luminii când părăsim o cameră complet de rutină. Utilizarea corectă a termostatului este, de asemenea, importantă”, a spus ea.