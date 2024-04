Burduja: Proiectele nucleare necesită o compensare a riscului prin garanţii de stat sau împrumuturi

Sectorul nuclear trebuie finanţat, iar proiectele nucleare necesită, în general, o compensare a riscului tipic pentru astfel de proiecte, fie prin garanţii de stat, fie prin împrumuturi la dobânzi competitive din partea băncilor de import-export, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la finalul unei întâlniri cu directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (IEA), Mariano Grossi.

„Am discutat şi despre provocările sectorului. Pe de o parte, faptul că România salută schimbarea conversaţiei globale despre energie nucleară. Dacă acum câţiva ani lumea era încă sceptică în ceea ce priveşte energia nucleară, astăzi constatăm o renaştere a sectorului energiei nucleare, în contextul în care concluzia este extrem de clară: fără energie nucleară, fără triplarea energiei nucleare, aşa cum a existat un angajament la COP 28 în Dubai, nu putem vorbi de emisii zero în orizontul 2050. Asta este o dimensiune. Şi a 2-a dimensiune foarte importantă şi de interes pentru România este cea a finanţării. Sectorul nuclear trebuie finanţat, proiectele nucleare sunt proiecte care, în general, necesită o compensare a riscului tipic pentru proiectele nucleare, fie prin garanţii de stat, fie prin împrumuturi la dobânzi competitive din partea băncilor de import-export şi ne dorim, pe viitor, şi din partea băncilor de dezvoltare, instituţiile financiare internaţionale care încă au anumite reticenţe în a finanţa proiectele nucleare”, a spus Burduja.

El a subliniat că IEA are rol atât în zona de neprolieferare cât şi în zona de asistenţă tehnică şi că discuţiile au mai vizat reactoarele nucleare de la Cernavodă, dar şi proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni.

„Domnul director general Grossi conduce Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. Aşa cum ştiţi, este o instituţie cu îndelungată tradiţie la nivel global. Are originile într-un discurs celebru din 1953, s-a numit "Atom pentru pace" şi în 1957 s-a născut Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. Ea are un rol atât în zona de neproliferare, cât şi în zona de asistenţă tehnică pentru ţările care fie nu au un program nuclear, fie au un program nuclear şi doresc să-l dezvolte, aşa cum este cazul României. Am abordat mai multe subiecte, bineînţeles reactoarele de mari dimensiuni, retehnologizarea Unităţii 1, unde agenţia deja ne-a acordat un sprijin, o asistenţă tehnică, proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă şi domnul director general Grossi va fi mâine într-o vizită de lucru la Cernavodă şi, bineînţeles, proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni”, a mai afirmat ministrul Energiei.