Cine sunt și ce proiecte au Alin Burcea și Adrian Voican, candidații pentru președinția ANAT

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) își alege pe 12 aprilie 2024, noul președinte și noul Consiliu Director al organizației patronale.

Evenimentul va avea loc la hotelul ”Marshal Garden” din București, iar noii aleși vor conduce interesele agențiilor de turism pentru următorii doi ani.

În competiția pentru funcția de președinte ANAT s-au înscris prim-vicepreședintele Alin Burcea ( proprietar Paralela45) și vicepreședintele Adrian Voican (președinte BIBI Group4Travel ).

Actualul președinte Dumitru Luca nu mai poate candida, fiind la finalul celui de-al doilea mandat, însă acesta dorește să rămână în componența viitorului Consiliu Director pentru a contribui la finalizarea principalelor proiecte pe care le-a coordonat.

Ce proiecte au candidații la funcția de președinte ANAT

Alin Burcea vine în întîmpinarea membrilor ANAT cu câteva iniative legislative, care să vină în sprijinul agențiilor de turism dar și a turiștilor. Totodată, Adrian Voican propune unitate, digitalizare dar și un proces de tranziție spre impunerea noii generații de lideri a patronilor din turism.

”Forța și imaginea ANAT pot să crească! Trebuie să scoatem rapid câteva legi importante pentru industria turismului, pe care le am în lucru: Fondurile de garantare pentru agenții și bilete de avion, Modificarea Ordonanței nr. 2, care ne reglementează activitatea, bonusarea reală a fiecărui turist adus în România, un Fond serios de promovare a României, de minim 10 milioane de euro pe an, activarea Organizațiilor de Management al Turismului (OMD), cofinanțarea târgurilor de turism din România. Fapte, nu vorbe, ar putea fi sloganul meu”, a precizat Alin Burcea, președinte-fondator ANAT, patron al agenției Paralela45.

„Viziunea mea, ca viitor președinte ANAT, este să formăm o echipă de adevărați profesioniști pentru proiecte de viitor, un hub de excelență pentru toți cei care vin cu energie și cu idei inovatoare. Vremea individualităților solitare a trecut.

Acum e timpul echipelor sudate și performante. Avem nevoie de implicare și mandatul meu va fi dedicat tranziției spre noua generație de leaderi. ANAT va fi o punte între experiența seniorilor și curajul “lupilor tineri” care cresc sub ochii noștri. Voi sustine proiecte care aducă agențiilor de turism acces la fonduri și know how pentru digitalizare și dezvoltare sustenabilă.”, declară Adrian Voican, actual vicepreședinte ANAT preşedinte BIBI Group4Travel .

De la înființare și până în prezent, ANAT a avut zece președinți: Alin Burcea, președinte fondator (1990-1993, respectiv 2016-2018), Cornel Găină (1993-1998, 2000-2004), Marcel Bădescu (1998-2000, președinte de onoare între 2002 și 2013), Lucia Nora Morariu (2004-2006, 2013-2015), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Dragoș Anastasiu (2007-2009), Corina Martin (2009-2013), Aurelian Marin (2015-2016), Nicolae Demetriade (2018-2020) și Dumitru Luca (2020-2024).

17 locuri în Consiliul Director ANAT

În Consiliul Director al ANAT sunt 17 locuri, dintre care unul pentru președinte, 5 pentru președinții de regiuni și 11 pentru membrii Consiliului.

Pentru cele 11 locuri ale Consiliului Director sunt 23 de candidați care doresc să-și asume doi ani de muncă pentru breasla agențiilor de turism.

Pentru funcția de președinte ANAT vor candida Alin Burcea, prim vicepreședinte ANAT și președinte Paralela 45 și Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel. Pentru Consiliul Director vor mai candida: Iosif-Cristian Vlad (Paralela 45 Făgăraș), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour), Nicolae-Cătălin Hazaparu (Travel Plaza), Aurelian-Marius Marin (Paradis Tours), George-Alin Pătru (Travis Tourism), Dumitru Luca (Corali Holidays), Constantin Dan Anghelescu (La Piovra Turista), Valeriu-Claudiu Ștefan (Velmar Dreams), Mircea-Felix Spătar (Paralela 45 Satu Mare), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Diana Iluț (Sfara Tours Baia Mare), Rodin-Lucian Malacea (Paralela 45 Mediaș), Florin-Cristinel Țâncu (Weco-Travel), Ștefan Leontin Joos (Christian Tour), Ovidiu Tudor (Exact Tours), Gheorghe-Emil Mărginean (Karpaten Turism), Corina Martin (Mistral Tours & Events), George-Marius Cioceanu (Travel Fuse), Ștefan-Andrei Necula (Litoralul Românesc), Eduard-Constantin Cazacu (Eddie’s Travel) și Lucian Bădîrcea (IRI Travel).

De asemenea, sunt membri ai Consiliului Director președinții Consiliilor Regionale ANAT care au fost deja aleși la începutul anului: Flaviu Vîrca (Air Fla Sibiu) – Regiunea Centru, Dorina Popescu (Gorj Turism Târgu Jiu) – Regiunea Sud-Vest, Cristian Bărhălescu (Icar Tours Constanța) – Regiunea Sud-Est, Dumitru Nănescu (Inter Tour Bacău) – Regiunea Nord-Est și Mihaela Patentașu (KMD Travel) – Regiunea București-Ilfov.