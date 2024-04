Care sunt destinațiile preferate de turiștii români în minivacanța de 1 Mai și de Paște. Ce a concluzionat ANAT

În acest an, turiștii români au oportunitatea de a se bucura de un concediu de aproape o săptămână, care cuprinde zilele libere între 1 Mai, până în a doua zi de Paște.

Această punte între cele două sărbători a determinat o creștere a numărului de rezervări pentru o perioadă mai lungă, care să cuprindă ambele perioade. Majoritatea turiștilor au optat totuși pentru 3-4 nopți, concentrându-se strict pe perioada de Paște, potrivit datelor puse la dispoziție de Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România.

Comparativ cu anul precedent, se observă o creștere semnificativă a numărului de turiști, în funcție de destinație, în special pentru Paște. Aceste creșteri variază între 20% și 60%.

„Iată câteva dintre cele mai căutate destinații turistice ale românilor pentru perioada de Paște și 1 Mai! Pentru turismul rural, românii au optat pentru Zona Bran – Moieciu – Fundata. Această regiune este epicentrul turismului rural românesc. Aici, turiștii se bucură de peisaje pitorești, tradiții autentice și cazare în pensiuni rustice. O altă destinație căutată acum este Bucovina. Cunoscută pentru mănăstirile sale pictate, Bucovina atrage turiști dornici să exploreze cultura și istoria regiunii. În topul preferințelor se află destinații pitorești din Maramureș, Mărginimea Sibiului dar și Delta Dunării”, a precizat, pentru Adevărul, Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt ANAT.

În ceea ce privește stațiunile montane, românii au ales, din nou, în număr mare, stațiunile Predeal, Poiana Brașov, Sinaia și Arieșeni. În topul destinațiilor balneoclimaterice, la mare căutare pentru turiștii români, rămân Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Sovata și Băile Herculane.

În acest an, și stațiunile de pe litoralul românesc înregistrează o creștere considerabilă. „Atât de 1 Mai, cât și de Paști, cele mai căutate stațiuni, cu hoteluri deja deschise, sunt Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. Acestea atrag atât tineri în căutare de distracție, cât și familiști obișnuiți cu aceste destinații”, a mai adăugat Traian Bădulescu.

Costurile Minisejururilor de 1 Mai și de Paște

Majoritatea sejururilor din România se încadrează, în această perioadă, între 350 de lei și 1250 de lei, de persoană, pentru 3 nopți. Structurile de cazare oferă servicii variate, inclusiv mic dejun, masă de Paște și acces la spa (când este cazul și dacă dețin un centru de wellness și spa). Un calcul estimativ pentru un minisejur de Paște este de 400 și 500 de euro de cuplu.

„Față de anul trecut, tarifele hoteliere au crescut. Unele hoteluri, mai ales cele de 4 și 5 stele, au ales să păstreze tarifele, altele le-au crescut dar cu până la 17%. Este normal ținând cont că avem încă inflație, costurile pentru utilități, energie, alimente au crescut și există și costuri în creștere pentru personalul angajat.” A mai declarat Traian Bădulescu.

Cele mai căutate destinații externe de 1 Mai sunt cele de pe litoralul bulgăresc, la Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Nesebar și Balcik dar și cele din Grecia, unde în perioada Sărbătorilor, românii au preferat pelerinaje la Meteora sau la Muntele Athos.

După cum era de așteptat, și cererea pentru city break-uri a fost în creștere, mai ales în orașe precum Atena, Roma, Istanbul sau Barcelona. Majoritatea agențiilor de turism au ales să-și diversifice oferta cu noi destinații.

„Față de 2023 avem mai multe destinații pentru programul Seniori Holidays. În 2024, am adăugat Malta, Cipru, Franța lângă Elveția și Italia de Nord, Țara Bascilor și Nordul Spaniei, Costa del Sol, Italia – Puglia, Toscana, Napoli și Coasta Amalfitană, Sicilia, Valencia – sejur la Costa del Azahar, Barcelona și Costa Brava. Din acest an, pentru Italia și Spania există plecări și din Cluj-Napoca și Iași. Sunt vacanțe de opt zile, care au costat de la 499 de euro, de persoană, în funcție de destinație.”, a precizat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Cât costă sejururile în destinații exotice în această perioadă

Nu sunt puțini nici românii care aleg destinații externe, cu sejururi care se ridică la aproape 3 mii de euro, de persoană. În acestă perioadă, o vacanță în Malaezia și Singapore, cu 8 nopți cazare, cu zbor care a fost pe 28 aprilie, costă 1995 de euro de persoană.

12 nopți în Mexic, cu plecare de pe 30 aprilie, costă de la 2720 de euro de persoană, potrivit datelor puse la dispoziție de Paralela 45. Tot pe 30 aprilie se zboară spre New York, unde un sejur de 6 nopți costă 1890 de euro, de persoană.

În Coreea de Sud, destinație tot mai promovată la agențiile de turism din România, avionul a plecat pe 28 aprilie, iar pentru un sejur de 10 nopți românii au achitat de la 2635 de euro în sus.