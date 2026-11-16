Black Friday 2026, reduceri doar pe hârtie. Aproape jumătate dintre produse au fost mai scumpe decât anul trecut

Black Friday 2026 a adus și reduceri reale, dar multe dintre produsele promovate în campanie au fost mai scumpe decât în urmă cu un an sau chiar decât în alte perioade ale lui 2026. O analiză realizată pe sute de mii de listări din magazinele online, arată că aproape jumătate dintre produsele comparate s-au scumpit față de ediția precedentă, iar unele au avut prețuri mai mari decât în lunile anterioare, potrivit Adevărul Financiar.

Multe produse au fost mai scumpe de Black Friday decât în perioada anterioară Foto: arhivă

Comparația a inclus 244.582 de listări din 11 magazine online din România și a urmărit aceleași produse în aceleași magazine la cele două ediții ale campaniei. Creșterea mediană a prețurilor a fost de 2,4%.

Telefoane mai scumpe, dar și produse la minimul anual

Printre exemplele de scumpiri se numără iPhone 16 de 128 GB, listat la 4.299,99 lei în campania din 2026, față de 3.599,99 lei la Black Friday 2025. Samsung Galaxy A56 de 128 GB a urcat de la 1.349,99 lei la 1.799,99 lei, potrivit datelor citate.

Au existat însă și ieftiniri. Boxa JBL Flip 7 a coborât de la 559,99 lei la 449,99 lei, nivel identificat de analiză drept cel mai mic preț al produsului din ultimele 12 luni.

Câte oferte au atins cel mai mic preț din ultimul an

Într-o analiză separată, PriceFlux a urmărit 48.695 de produse din lista de Black Friday a celui mai mare retailer online din România, prezente și în oferta sa permanentă. La nivelul acestei selecții, 49% au atins minimul ultimelor 12 luni. Pentru categoria electro-IT, ponderea a fost de 34%.

Diferențele dintre categorii au fost importante: 26% dintre telefoanele analizate au ajuns la minimul anual, comparativ cu 40% dintre laptopuri și 47% dintre electrocasnicele mari.

Produse care au costat mai puțin în alte luni

Istoricul prezentat în analiză arată că un PlayStation 5 Slim de 1 TB a fost listat la 3.799,99 lei de Black Friday 2026, deși în primele luni ale anului ajunsese la 2.699 de lei. Aspiratorul Dyson V11 Advanced costa 2.899,90 lei în campania din noiembrie, față de 1.999,97 lei în aprilie.

În cazul espressorului Krups Evidence, prețul de Black Friday a fost de 1.999,99 lei, însoțit de o reducere afișată de 49%. În martie, același produs fusese disponibil la 1.399,89 lei. Exemplele arată de ce procentul de reducere afișat nu este suficient pentru a identifica cea mai avantajoasă ofertă dintr-un an.

Ofertele de la deschidere, diferite de lista extinsă

Analiza consemnează și reduceri reale: pe paginile speciale ale celor mai mari două magazine online, între 75% și 84% dintre produsele afișate la deschiderea campaniei se aflau la cel mai mic preț din 2026. Aceste selecții de la debutul evenimentului sunt distincte de listele extinse de produse analizate.

Pe lista extinsă a celui mai mare retailer, reducerea mediană afișată a fost de 15%, iar 2,2% dintre oferte aveau discounturi de cel puțin 50%. Jumătate dintre produsele cu reduceri afișate de peste 50% costau sub 40 de lei, potrivit PriceFlux.