Cum s-au înţeles consumatorii cu băncile în 9 din 10 negocieri prin intermediul CSALB

9 din 10 negocieri între consumatori şi bănci s-au încheiat cu împăcarea părţilor şi cu acceptarea soluţiilor propuse de conciliatorii CSALB. Totodată, rata de respingere a cererilor de către bănci a scăzut la cel mai mic nivel: 17% raportat la întregul sistem bancar.

Practic, mai mult de opt din zece cereri care au avut solicitări negociabile (diminuarea costurilor creditelor, de exemplu) şi-au găsit rezolvarea în cadrul Centrului. În plus, anul 2021 a adus cele mai mari beneficii obţinute în urma negocierilor: 1,94 milioane Euro, cu 45% mai mari decât în anul precedent. Valoarea totală a beneficiilor s-a apropiat de 6 milioane de euro pentru perioada 2016-2021.

Anul 2022 a început cu un nou record al cererilor acceptate spre negociere de către bănci: în săptămâna 17-21 ianuarie 2022 CSALB a înregistrat 30 de dosare (cereri acceptate spre negociere), de trei ori mai multe decât într-o săptămână obişnuită.

Anul 2021 aduce un nou record în privinţa cererilor înregistrate de CSALB (din cele 2.525 de cereri, 1.551 au fost adresate băncilor şi 974 adresate IFN-urilor). Anii 2020-2021 afectaţi de criza sanitară au generat peste 5.000 de cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile, iar în cei şase ani de activitate CSALB a primit peste 9.100 de solicitări.

Anul 2021 a înregistrat cel mai mare procent de negocieri încheiate cu împăcarea părţilor din totalul concilierilor: 89%. Doar în 55 de negocieri, una dintre părţi sau ambele nu au acceptat soluţiile propuse de conciliatori. Anul 2019, ultimul dinaintea crizei sanitare, deşi a avut cel mai mare număr de cereri acceptate spre negociere, s-a încheiat cu o pondere de eşuare a negocierilor de 22%.

Din păcate, nu toate cererile pot face obiectul unei negocieri. De exemplu, solicitările de ştergere a înregistrărilor din Biroul de Credit nu pot forma obiectul unei negocieri, chiar dacă şi numărul acestora a crescut: în 2021, CSALB a primit în raport cu băncile 350 de cereri de radiere a înregistrărilor din Biroul de Credit (23% din totalul cererilor adresate lor), iar în raport cu IFN-urile s-au primit 823 de cereri de radiere (85% din totalul cererilor adresate lor). Recomandăm în continuare consumatorilor ca pentru radierea înregistrărilor din Biroul de Credit să se adreseze direct băncilor/IFN-urilor.

Faţă de anul 2020, în 2021 s-a redus ponderea dosarelor cu valori mici (sub 1.000 de Euro) şi a crescut ponderea beneficiilor cu valori medii. Astfel, 45% din negocieri au avut beneficii între 1.001 şi 5.000 de euro, iar 11% dintre negocieri au avut beneficii mai mari de 10.000 de Euro.

Valoarea beneficiilor obţinute din negocierile consumatori-bănci/IFN în 2021 a fost de aproape 2 milioane de Euro, cea mai mare din cei şase ani de activitate ai CSALB. În condiţiile creşterii procentului de negocieri încheiate cu împăcarea părţilor şi a valorii totale a beneficiilor, valoarea medie a beneficiilor a fost cu 70% mai mare decât în 2019: 4.300 de Euro, faţă de 2.530 de Euro.

Cererile respinse de bănci din motive nejustificate au ajuns la cel mai mic nivel de la înfiinţarea CSALB: 17%, însă unele bănci au procentul de clasare sub 10% ori chiar sub 5%. La începutul anului 2021, CSALB a recomandat băncilor şi IFN-urilor ca procentul de respingere a cererilor justificate să nu depăşească 20 de procente din totalul solicitărilor primite. În plus, au fost recomandate băncilor atât o reanalizare a cererilor clasate, cât şi a cazurilor de executare silită sau a dosarelor ajunse în instanţă.