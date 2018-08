Ordinul dat de Ionuţ Mişa prin care Fiscul loveşte o categorie importantă de companii. Consultanţi: Nu vor mai putea să îşi desfăşoare activitatea

Practic, prin OpANAF nr. 1960/2018, publicat în Monitorul Oficial din data de 10 august, sunt abrogate Atestatele de distribuţie a produselor energetice şi băuturilor alcoolice în regim angros de către operatorii economici ce nu au depozitare.

„Este cazul unei societăţi ce achiziţionează benzină sau motorină de la rafinărie, deţine o cisternă şi transportă benzina/motorina direct la clientul final. La fel şi cu societăţile ce achiziţionează băuturi alcoolice de la o fabrică şi transportă băuturile direct la client. Toţi aceştia nu vor mai putea să desfăşoare activitatea dacă nu se dotează cu depozite. Practic, sunt scoşi din piaţă”, explică Adrian Benţa, consultant fiscal.

Aceşti operatori au dreptul să solicite Atestatul în termen de 90 de zile pe noile condiţii de autorizare, „adică vrei nu vrei, depozitează!”, spune Benţa.

Scoate din piaţă „furnicuţe” şi lasă piaţa pentru „rechini”

Consultantul fiscal Gabriel Biriş susţine că se reiterează un OpANAF, despre care Benţa spune că a mai fost dorit şi în anul 2016, prin care se elimină din piaţă o imensă parte a comercianţilor en-gros de motorină şi alte produse accizabile.

„Scoate din piaţă un număr semnificativ de «furnicuţe» şi lasă piaţa pentru «rechini»”, spune Biriş.

Care va fi impactul?

Impactul va fi, potrivit lui Biriş, o bulversare majoră a lanţului de comercializare al motorinei (în principal), inclusiv posibila blocare a campaniei agricole de toamnă pentru mulţi agricultori (mici şi medii).

Biriş explică, în următoarele rânduri, cum funcţionează piaţa, pe paliere, şi cum sunt afectaţi mulţi actori:

- primul palier este cel al producătorilor şi importatorilor, care sunt şi antrepozitari (motorina este stocată în depozit/antrepozit fără ca acciza să fie plătită. Pentru a fi vândută şi scoasă din antrepozit 100% din acciză este achitată de antrepozitar la buget);

- al doilea palier este cel al comercianţilor en-gross. Ei cumpără de la producător şi vând la consumator (B2B). Producătorul nu are un interes să vândă direct la consumator pentru că nu are nevoie de bătaia de cap asociată relaţiei cu mii de clienţi. Nu au nici oamenii şi nici infrastructura de vânzări necesară, cu atât mai puţin dacă nu vând cu plata în avans, ci cu plata la termen (pentru care trebuie garanţii, contracte, etc). De aceea preferă să vândă unui număr mult mai mic de en-grossisti, care la rândul lor vând miilor de consumatori. En-grossistii sunt şi ei de două categorii: cei care au depozite proprii (foarte puţini) şi cei care nu au. Cei care nu au, ridică motorină de la producător cu cisternă şi o livrează clientului.

- al treilea palier îl reprezintă consumatorul (tot companii). Aceştia pot fi producători agricoli, firme de transport, firme de construcţii, benzinării - îşi iau motorină de la en-grosistul cu care a dezvoltat o relaţie în ani, care îi dă motorină cu plata la termen, căruia i-a dat garanţii pentru a securiza plata.

Firmele de pe palierul 2 acţionează ca un lanţ de transmisie între producător şi consumator. Acum lanţul asta este rupt, spune Biriş. Astfel, potrivit lui, consumatorii care au nevoie de un sfert de cisternă nu vor mai avea de unde să o cumpere.

OPANAF-ul acesta nu e doar problemă pentru comercianţii en-gross fără depozite, mai spune el, ci şi pentru producători, care vor avea un blocaj imens până când îşi vor putea face propria infrastructură de vânzări.

E o problemă şi pentru consumatori, mai arată Biriş, care vor trebui fie să fie acceptaţi ca şi client de rafinării, fie să îşi găsească un en-grossist cu depozite (greu, că nu vor fi mulţi).

E o problemă şi pentru firmele mici de transport, care vor trebui fie să găsească clienţi consumatori finali, fie vor dispărea - pentru că en-grossistii mari vor lucra doar cu firme care au zeci de cisterne, nu 2-3, subliniază consultantul fiscal.

El mai spune că „nici cei care au cerut OPANAF-ul asta nu au realizat dimensiunea problemei pe care o generează, cu atât mai puţin cei care au semnat acest OPANAF”.