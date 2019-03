Totodată, dacă lucrezi la un nivel calitativ ridicat iar serviciile tale sunt căutate suficient, afacerea ta devine un activ de sine stătător pe care îl poţi transmite cui doreşti sau pe care îl poţi vinde la un preţ semnificativ când te hotărăşti să te retragi din activitate.

Afacerile cele mai profitable şi cu potenţial de creştere sunt cele dezvoltate pe o nişă de piaţă mai puţin exploatată, unde este loc de pătrundere iar competiţia nu este foarte acerbă. O idee simplă şi eficientă de startup este dezvoltarea unui atelier de sablare. Sablarea este un serviciu extrem de necesar pe piaţă întrucât, prin sablare, se curăţă şi se pregătesc multiple tipuri de suprafeţe (fier, lemn, beton, cărămidă, sticlă, marmură etc.) în vederea aplicării de tratamente ulterioare, cum ar fi: grunduire, vopsire, lăcuire, texturare. Totodată, operaţiile de sablare sunt caracterizate printr-o arie largă de aplicabilitate, acest serviciu având utilitate extinsă atât în sectorul B2B (business to business - pentru clienţii din domeniul industrial, persoane juridice), cât şi în sectorul B2C (business to consumer - pentru clienţi persoane fizice).

Serviciile de sablare au o audienţă extinsă, printre clienţii potenţiali numărându-se:

(1) În sectorul energetic precum şi în industria de petrol şi gaze poţi să oferi servicii de sablare în cadrul activităţilor periodice de mentenanţă desfăşurate în rafinării, centrale electrice, hidrocentrale, pentru întreţinerea şi curăţarea de rezervoare, turbine, piese metalice, conducte de ţiţei;

(2) În cadrul service-urilor auto se derulează multiple operaţii de sablare pentru restaurarea aspectului jantelor auto, pentru curăţarea caroseriilor metalice de rugină şi straturi vechi de vopsea, pentru curăţarea şi degresarea pieselor auto şi de motor, a uneltelor şi sculelor, pentru recondiţionarea autovehiculelor clasice;

(3) În industria alimentară, sablarea este folosită pentru curăţarea rezervoarelor alimentare, a căzilor de inox, a liniilor de fabricaţie şi îmbuteliere, menţinerea podelelor de piatră;

(4) În industria lemnului şi a sticlei, sablarea se foloseşte la şlefuirea suprafeţelor şi la realizarea de texturi şi pattern-uri ornamentale;

(5) În agricultură, sablarea are un rol important în întreţinerea utilajelor agricole, rezervoarelor metalice;

(6) Pentru persoane fizice, serviciul de sablare poate fi prestat pentru restaurarea faţadelor de case, curăţarea aleilor pavate, gardurilor de beton şi lemn, mobilierului de grădină.

GritSablare este lider de piaţă pe segmentul materialelor şi a echipamentelor de sablare în România. Din dorinţa de a sprijini dezvoltarea acestui sector în industrie, GritSablare susţine înfiinţarea şi evoluţia startup-urilor în domeniul sablării printr-un pachet de beneficii atractive ce include planuri tarifare personalizate, termene de plată extinse şi vânzare în rate fără dobândă pentru materialele şi echipamentele de sablare achiziţionate, precum şi acces la întregul know-how şi tehnologia de vârf disponibilă pe piaţă în acest moment în domeniul sablării suprafeţelor.

Compania noastră deţine peste 3500 tone de materiale de sablare în stoc, materiale de calitate premium, cu origine controlată, non-toxice (cu mai puţin de 0,1% conţinut de silicaţi liberi în aerul de respirat) şi ecologice, de diferite tipuri (alice de oţel premium, bile de oţel premium, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, oxid de aluminiu pentru sablare (electrocorindon maro şi alb), granat roşu pentru sablare, granat roşu pentru water-jet, bile de sticlă, zgură de cupru), disponibile în multiple granulaţii şi fiind specializate pe diferite tipuri de operaţiuni de sablare (sablare în aer liber, în cabine de sablare, sablare pentru metale neferoase fără contaminare feroasă, sablări rapide şi agresive pentru suprafeţe dure precum oţelul şi granitul, sablări fine pentru instrumentar de laborator).

Fiind unicul distribuitor al echipamentelor de sablare Gläsner în România, GritSablare comercializează exclusiv echipamente de sablare profesionale, realizate în Germania, la cel mai înalt nivel tehnic şi calitativ: cabine de sablare, instalaţii de sablare de exterior, camere de sablare, aparate de micro-sablare, filtre de praf, echipamente de protecţie, accesorii şi consumabile. Gläsner este un nume de referinţă în fabricarea echipamentelor de sablare, având peste 40 de ani experienţă în acest domeniu.

Un startup sub egida GritSablare înseamnă acces la inovaţie în domeniul sablării, atât prin prisma calităţii echipamentelor de sablare puse la dispoziţie, cât şi prin prisma eficienţei materialelor de sablare oferite. De ce să pierzi timp şi bani achiziţionând scump echipamente de sablare de calitate îndoielnică şi materiale de sablare periculoase (precum nisipul cuarţos), când poţi să achiziţionezi produse de calitate 100%, made în Germania, cu plata în rate pe un an de zile, fără alte costuri. Pentru un parteneriat pe termen lung, să ai un startup bun!