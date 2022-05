Acum coordonează o echipă de 540 de oameni şi aplică un model de business diferit de cel al companiilor concurente. Anelise Pitiş a vorbit cu „Adevărul” despre reţete de succes în afaceri şi în carieră, spirit de echipă şi cum să continui să evoluezi profesional când deja ai ajuns la un anumit nivel.

O treime din piaţă

JTI România este singura companie de pe piaţa ţigaretelor cu o forţă proprie de vânzări. De ce această diferenţiere şi cum ajută?

Succesul reprezintă o reţetă cu mai multe ingrediente, printre care modelul de vânzare şi asigurarea disponibilităţii produselor în magazine. Altele, ar fi un portofoliu de produse relevant, precum şi modalităţile de informare a consumatorului despre aceste produse.

Interacţiunea directă cu piaţa de retail ne-a permis, mai ales, să construim relaţii apropiate cu partenerii comerciali.

Acest model de business, cu echipe de vânzări şi de trade marketing proprii nu e static, ci evoluează. Evoluţia este uneori încurajată de contextul extern şi aşa s-a întâmplat şi în cazul nostru, în 2020. Pandemia mi-a confirmat că este nevoie să dezvoltăm canale de vânzare directă adiţionale, faţă de procesul clasic al agenţilor care vând produse în magazine. Astfel, în acest moment avem funcţionale capabilităţile de telesales şi de plasare a comenzilor direct de către retaileri pe o platformă web. Rezultatele obţinute, precum şi schimbările din retailul românesc ne determină să continuăm dezvoltarea acestor noi canale.

În acest context, funcţionarea integrată exactă, ca un mecanism de ceas, a echipelor de vânzări şi trade marketing este un alt ingredient esenţial pentru succes. JTI este compania cu cea mai rapidă creştere în categoria ţigaretelor şi, recent, ne-am bucurat să aflăm că deţinem o treime din piaţa de profil din România.

Angajatorul numărul unu

Câţi oameni coordonaţi în vânzări şi cum v-aţi menţinut spiritul de echipă în această perioadă dificilă?

Echipa pe care o coordonez are 540 de oameni. JTI este prezentă cu infrastructură de vânzare şi trade marketing în Bucureşti, precum şi în majorita-tea oraşelor reşedinţă de judeţ. Aşadar, nu este doar o echipă numeroasă, ci şi cu diversitate mare de roluri şi responsa-bilităţi, răspândită în toată ţara. Ca urmare, spiritul de echipă este foarte important. Situaţiile dificile fie aduc oamenii mai aproape unii de alţii, fie dacă nu există valori comune, îi despart. Pe noi contextul dificil ne-a apropiat, a fost ca un test pe care l-am trecut. În plus, existenţa unui obiectiv comun, înţeles şi asumat de fiecare dintre noi, ajută la formarea şi menţinerea spiritului de echipă.

Am avut nevoie de doar două săptămâni în 2020 pentru a ne reorganiza, astfel încât toţi angajaţii să fie protejaţi. Angajaţilor vulnerabili, cu boli cronice, li s-a oferit opţiunea de a lucra de la distanţă, iar dacă prezenţa la locul de muncă era necesară, prin specificul activităţii, li s-a permis să stea acasă, salariul fiind plătit integral. Aş vrea să adaug că JTI este recertificată Top Employer pentru a noua oară la rând, iar în acest an suntem angajatorul numărul unu în România. Top Employers Institute a analizat 23 de companii, după aproximativ 20 de criterii, printre care condiţiile de muncă, programele de well-being, de dezvoltare profesională, beneficiile etc. În urma acestei evaluări, JTI s-a situat pe primul loc.

„E important să începi devreme”

De câţi ani lucraţi la JTI şi ce vă motivează să continuaţi în aceeaşi companie? Cum vă vedeţi evoluţia profesională pe viitor?

Din 1995, iar la acea vreme JTI era RJ Reynolds. Am început foarte devreme. Mă refer şi la mine, dar şi la faptul că RJ Reynolds abia demarase operaţiunile în România. Am crescut personal şi profesional, odată cu compania. Am progresat destul de repede, mai întâi în vânzări, apoi am avut o perioadă importantă de dezvoltare, în care am condus activitatea IT din JTI România, între 2001 şi 2007. {i pentru companie acest interval a fost foarte important pentru că în 2002 a fost înfiinţat sistemul de vânzare directă, despre care v-am povestit. Ulterior, am gestionat Trade Marketing şi apoi am ajuns să coordonez activităţile de Sales, Logistică şi Trade Marketing.

E o experienţă diversă. La noi, nimic nu stă pe loc, suntem într-o continuă evoluţie generată fie de oportunităţi, fie de situaţii neprevăzute. Eu nu am avut niciodată un obiectiv de carieră, ca de exemplu să ajung director de vânzări. Mi-am dorit să construiesc ceva care are sens şi aduce valoare pe termen lung, alături de o echipă şi să-mi placă ceea ce fac. În timp, natural, a venit şi progresul. Pe viitor, îmi doresc să continui să nu mă plictisesc şi să reuşesc să aduc valoare în jurul meu.

Indiferent de experienţa profesională, de la un anumit nivel este despre leadership, despre a ajuta oamenii să se dezvolte, despre abilitatea de a îndeplini obiective de business prin intermediul echipei, despre a reuşi sa le pui oamenilor la dispozitie resursele necesare. Idealul ar fi să ai o echipă care să funcţioneze foarte bine fără tine. Asta creează liderilor spaţiul de gândire pentru a modela viitorul, captând noi oportunităţi.

Ce sfat i-aţi da unui tânăr aflat la început de carieră?

E important sa începi devreme. Internship-urile din studenţie sunt extrem de valoroase. Te pot ajuta să înţelegi mai bine ce înseamnă un job, ce iţi place să faci, ce ti se potriveşte sau nu, cum poţi aduce valoare. Aşa construieşti experienţa, cunoşti oameni, creşti. Singura resursă care nu poate fi cumpărată este timpul. Deci trebuie să îl folosim cu înţelepciune.

JTI în România

- Peste 1.200 de angajaţi în sediul din Bucureşti, fabrică, birourile de vânzări din ţară.

- Angajatorul numărul unu, certificat de Top Employers Institute.

- Coordonează, de la Bucureşti, afacerile din Moldova şi Bulgaria.

Articol susţinut de JTI România