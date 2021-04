67 de bani din fiecare 1 leu cheltuit în Kaufland ajunge la furnizorii români. Cifra de afaceri a retailerului a fost de 13 miliarde de lei

Anul trecut, datorită eforturilor de a se menţine destinaţia preferată de cumpărături a românilor, Kaufland România a atins o cifră de afaceri de 12,92 miliarde lei (martie 2020 - februarie 2021).

Impactul Kaufland în economia românească

Prin activitatea sa, Kaufland a generat în România o contribuţie totală în economie de 1,9 miliarde EUR (Valoare Brută Adăugată totală), ce reprezintă aproximativ 0,9% din PIB-ul total al României.

Locuri de muncă noi

Compania generează prin activitatea sa peste 68.000 de locuri de muncă cu normă întreagă în România, direct, indirect şi indus, echivalentul a aproximativ 1,3% din forţa de muncă naţională. Studiul arată că fiecare angajat direct Kaufland în România sprijină angajarea altor 4 persoane în întreaga economie românească, prin crearea de noi locuri de muncă.

Investiţii în România

Anul trecut, Kaufland a investit în România 300 milioane euro şi a avut o contribuţie la bugetul de stat de peste 192 milioane euro prin taxe şi impozite.

Din fiecare 1 leu cheltuit la casă, 67 de bani merg la furnizori români

Kaufland susţine parteneriatele cu producători locali şi în 2020 a lucrat cu peste 2.400 de furnizori din România. Compania derulează programe de sprijin a acestora şi numai anul trecut a cheltuit peste 1,9 miliarde euro. Astfel, din fiecare leu cheltuit la casă, 67 de bani merg direct către afaceri româneşti.

,,Fiecare are o influenţă asupra a tot ce e în jurul său - şi poate una dintre cele mai mari lecţii pe care ni le-a predat pandemia tuturor este că suntem cu toţii împreună. Totul este înlănţuit. Facem an de an acest exerciţiu de evaluare, prin acest studiu, pentru a vedea ce impact avem în jur. Ne bucurăm că tot ce construim aici face o diferenţă în vieţile oamenilor şi vom continua să fim alături şi mai departe”, declară Marco Hößl, Director General Kaufland România.

De-a lungul anului trecut, Kaufland s-a implicat în derularea de proiecte de responsabilitate socială în valoare de 8 milioane euro, ce au venit în beneficiul a 2,8 milioane de români. Compania se numără printre cei mai mari susţinători ai ONG-urilor care luptă pentru cauze precum sănătate, protecţia mediului, educaţie, viaţă sănătoasă şi sport sau cultură.

Cu iniţiative anti-plastic, pionierat în infrastructuri de reciclare a ambalajelor în magazine şi numeroase proiecte pentru un mediu mai curat, compania se numără printre cei mai mari investitori în sustenabilitate. Astfel că în 2020, pentru al treilea an la rând, Kaufland România a obţinut primul loc în topul celor mai sustenabile companii din ţară, conform Romania CSR Index.

Kaufland deţine 1.300 de magazine în 8 state europene, cu 132.000 de angajaţi, şi o reţea de 141 de magazine în România.