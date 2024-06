123Credit.ro schimbă piața creditelor ipotecare prin digitalizarea procesului de aplicare

123Credit.ro anunță lansarea primului serviciu 100% online dedicat creditelor ipotecare din România, marcând o inovație majoră pe piața financiară. Acest nou serviciu reduce semnificativ timpul de aplicare și obținere a unui credit ipotecar, eliminând birocrația tradițională.

După securizarea unei investiții de 3 milioane de euro în octombrie 2022 și lansarea unor campanii noi de branding și marketing în martie 2023, platforma de credite 123Credit.ro aduce o premieră pe piața creditelor din România.

Cu multiple investiții efectuate în tehnologie și în rețeaua de specialiști, fintech-ul românesc a reușit să digitalizeze complet procesul de aplicare pentru un credit ipotecar, integrând fluent toți pașii necesari, de la selectarea ofertei potrivite până la aprobarea dosarului, totul sub ghidarea unui specialist în creditare dedicat.

Un proces simplificat și rapid

Un client interesat de achiziția unei locuinte prin credit ipotecar poate accesa serviciul 123Credit.ro, în doar câteva minute parcurgând un proces simplu și transparent de calificare automată a eligibilitatii, care include, așa cum se întâmplă și în cadrul unei vizite la bancă, verificarea înregistrărilor la Biroului de Credit, a scorului FICO și a veniturilor raportate de angajator la ANAF. Un avantaj major este că verificările făcute în procesul de aplicare prin platforma 123Credit.ro nu afectează bonitatea și scorul FICO al clienților.

Odată stabilită eligibilitatea, clientul are acces la toate ofertele băncilor partenere, cu toate costurile afișate în mod transparent și în funcție de situația și preferințele sale, poate compara și alege oferta potrivită. Pentru a răspunde tuturor întrebărilor și a înțelege toți pașii pe care îi are de parcurs în proces de creditare, clientul beneficiază de asistența gratuită a unui specialist de credite dedicat, cu opțiunea de a discuta față în față, telefonic sau prin apel video. Specialistul dedicat se ocupă de întocmirea dosarului și de întreaga interacțiune cu banca aleasă, asistând pas cu pas clientul până când creditul este aprobat și utilizat.

Procesul de aplicare durează mai puțin de 5 minute, este 100% digital și nu necesită semnarea de hârtii, incluzând verificările în bazele de date relevante. Ulterior, clientul poate opta pentru o întâlnire în care să obțină răspunsuri la toate întrebările sale.

Zero drumuri la bancă

Prin soluția digitală dezvoltată, 123Credit.ro a liberalizat accesul la informațiile relevante pentru alegerea creditului de casă potrivit, orice client având posibilitatea de a alege și aplica de oriunde, din confortul casei sau de la birou. Serviciul poate fi accesat și de românii care lucrează în străinătate și au nevoie de un credit pentru a cumpăra o locuință în România.

Printre partenerii 123Credit.ro se află și bănci care oferă servicii complet online trimiterii în analiză a cererii de credit, incluzând atât preaprobarea financiară, cât și verificarea juridică a actelor imobilului, clientul fiind scutit de drumurile la bancă sau la biroului brokerului, având opțiunea să interacționeze fizic cu aceștia doar la momentul semnării contractului de credit.

„Promisiunea pe care am făcut-o clienților la fondarea 123Credit.ro a fost să democratizăm și să simplificăm accesul românilor la credite, și iată că am reușit să facem un nou pas important în îndeplinirea acestei promisiuni. Am implementat cu succes tehnologia necesară în platforma noastră și am adus alături de noi cei mai buni specialiști în creditare, care în prezent numără mai mult de 100 experți, în 28 de județe și 39 de orașe, totul pentru a oferi clienților o experiență unică, fără birocrație, și plină de valoare. Dacă până acum unui client îi lua cel puțin 5 zile să facă research-ul pe internet sau fizic din bancă în bancă, acum, prin 123Credit.ro, găsește toate serviciile integrate într-un singur loc, accesibile din confortul locuinței sale, nu doar în România, ci de oriunde din lume. Vom îmbogăți constant acest serviciu cu noi funcționalități și deja lucrăm la un nou serviciu care va revoluționa accesul la creditele de nevoi personale” – spune Sebastian Piu, Co-fondator & Managing Partner 123Credit.ro.

Mix perfect online - offline

În demersul de a face mixul cel mai potrivit între interacțiunea online a clienților și cea offline cu echipa de experți în creditare a 123Credit.ro, un rol important l-a avut Ionut Verzea, Directorul Național de Rețea 123Credit.ro, care a reușit în doar câteva luni să coaguleze una dintre cele mai experimentate echipe de specialiști în creditare din România, capabili să asiste cu succes orice client, indiferent de profilul acestuia și de nevoia sa particulară de finanțare.

„Clienții vor mereu să obțină cea mai bună ofertă și să obțină creditul cât mai repede, fără birocrație și drumuri inutile. Inspirați din nevoile clienților, am reușit în timp record să îmbinăm tehnologia cu umanul și să găsim rețeta ideală prin care oferim în premieră acest serviciu clienților. Am căutat în ultimele luni să recrutăm cei mai buni specialiști în creditare ipotecară și am investit în instrumentele digitale necesare pentru a schimba total modul în care un client aplică la un credit, oferindu-i informații complete și corecte despre tot ce implică alegerea și parcursul aprobării unui credit. Prin lansarea acestui serviciu, contribuim nu doar la o experiență practică și deosebită pentru clienți, dar și la creșterea nivelului educației financiare” – spune Ionuț Verzea, Directorul Național Rețea 123Credit.ro.

Prin investițiile continue în tehnologie și în dezvoltarea unei echipe de specialiști în creditare cu un înalt nivel de pregătire și profesionalism, 123Credit.ro își propune să transforme experiența de obținere a oricărui tip de credit dintr-un proces rigid, foarte tehnic și adesea dificil de înțeles, într-o experiență facilă, la îndemâna oricui, indiferent de tipul și nivelul de pregătire, cu un accent important pe educația financiară a clienților.

Din punct de vedere al evoluției și penetrării pieței creditelor, până la finalul anului 2026, compania își propune să atingă un nivel mediu anual de 1 miliard de euro în credite intermediate, aducând continuu inovații în domeniul financiar și facilitând accesul clienților la cele mai bune oferte de pe piață.

Pentru mai multe informații, vizitați https://123credit.ro/credit-ipotecar sau contactați-ne la suport@123credit.ro.

Articol susținut de 123credit.ro